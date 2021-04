BLM tace complice în privința numărului imens de avorturi din rândul populației de culoare

Populația de culoare reprezintă aproape 13% din cea americană – un procent care scade zilnic, pe măsură ce administrația Biden inundă țara cu imigranți ilegali din America Latină.

Însă și cei de culoare poartă o parte din vină pentru numărul lor relativ mic în America: își avortează un număr imens de bebeluși, analizează AmericanThinker.

CNS News a publicat statisticile CDC pentru 2018, bazate pe datele din doar 31 de zone de raportare. Acestea arată că 117.626 de copii de culoare au fost avortați – sau 33,6% din totalul avorturilor raportate în 2018.

Potrivit CNS News:

„În raportul CDC Abortion Surveillance – United States, 2018, publicat în noiembrie 2020, în tabelul 5 se arată: „Avorturi raportate, după rasă / etnie cunoscută și zona de raportare în care a avut loc – zone de raportare selectate, * Statele Unite, 2018“.

După cum se explică în tabel, „Date din 31 de zone de raportare; exclude 21 de zone de raportare (California, Colorado, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, Orașul New York, Statul New York, Dakota de Nord, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Wisconsin și Wyoming) care nu au raportat, nu au raportat în funcție de rasă / etnie sau nu au respectat standardele de raportare.“

Cu toate acestea, datele arată că din cele 31 de zone de raportare, 117.626 dintre avorturile chirurgicale din 2018 au fost ale copiilor de culoare, ceea ce reprezintă 33,6% din totalul avorturilor.

În cazul copiilor albi, 135.328 au fost uciși prin avort (38,7% din total); hispanici, 70.195 (20% din total); și alte rase, 26.975 avorturi (7,7% din total).

Cu alte cuvinte, este o certitudine virtuală faptul că peste 117.626 de copii de culoare au fost avortați, deși nu se știe sigur dacă au continuat să reprezinte un număr disproporționat față de numărul total de avorturi.

În orice caz, cifre ca cele de mai sus, combinate cu vizualizarea ecografiilor copiilor mei, m-au dus de la a fi pro-„alegere“ (am fost crescută în spirit democrat, în zona San Francisco Bay) la a fi pro-viață. Obsesia neobosită a democraților pentru avort a transformat partidul democrat într-un cult al morții și nu vreau să fiu parte la așa ceva.

Cu toate că mai demult democrații vorbeau despre a face avortul „sigur, rar și legal“, în ultimele două decenii l-au ridicat la un fel de statut al Sfântului Graal în cadrul partidului.

Pentru majoritatea femeilor democrate pe care le-am cunoscut, avortul este singura chestiune în privința căreia nu au flexibilitate. Nu realizează deloc ipocrizia de a deplânge situația copiilor imigranți ilegali din cuștile lui Trump (cuștile lui Biden nu le deranjează), în timp ce încurajează moartea anuală a sute de mii de ființe umane.

Informațiile CDC au fost publicate în noiembrie, dar CNS News le-a prezentat ​​abia acum, motiv pentru care mă ocup și eu acum de subiect. Cred că momentul este de fapt excelent.

Odată cu încheierea procesului lui Derek Chauvin în Minneapolis, BLM se pregătește din nou să folosească decesul celor de culoare pe post de toiag cu care să-i stârnească pe americanii de culoare la o frenezie turbulentă, adesea ucigașă, care, după cum speră Stânga, va distruge în cele din urmă, o dată pentru totdeauna, țara noastră.

Deși membrii stângii fac tam tam pe acel subiect, nu sunt deloc deranjați de moartea anuală a peste o sută de mii de bebeluși de culoare și nu fac nimic pentru a opri uciderea copiilor de culoare în cartierele urbane conduse de democrați și pline de violență armată. Avortul la această scară a transformat întregi comunități de culoare în culte ale morții care se auto-perpetuează.

Oamenii cărora ar trebui să le pese cel mai mult de bunăstarea copiilor din comunitatea de culoare sunt mamele. Însă obsesia democraților pentru avort încurajează femeile de culoare să nu analizeze deloc eliminarea propriilor prunci.

Pentru copiii care reușesc să supraviețuiască până la naștere, mesajul este clar: indiferent că sunt uciși în uter sau în afara lui, viețile celor de culoare sunt într-adevăr lipsite de importanță.

Nu e de mirare că băieții de 13 ani aleargă prin Chicago cu arme în mână. Dacă viața nu are valoare, ce contează dacă ucizi pe cineva? Se pare că pentru cei care l-au crescut pe „Lil Homicide“ nu a contat că ar putea fi ucis.

Cel mai inteligent lucru pe care l-a făcut vreodată partidul democrat a fost să convingă populația de culoare să se implice în ceea ce eu numesc „auto-genocid“. În ciuda tuturor protestelor „Black Lives Matter“, realitatea este că însăși nucleul valorilor partidului democrat susține că viețile celor de culoare nu contează deloc.

