Președintele Biden admite, în sfârșit, existența unei crize la frontiera SUA

Președintele Joe Biden a descris pentru prima dată valul de imigranți de la frontiera SUA-Mexic ca fiind o „criză“, la câteva zile după ce aproape 300 de șerifi din 39 de state i-au trimis o scrisoare, îndemnându-l să-și schimbe politicile, din cauza intensificării traficului sexual și a îngrijorărilor privind securitatea națională, informează ChristianPost.

Recent, Biden a fost chestionat de un reporter din Delaware despre inversarea deciziei sale privind plafonul numărului de refugiați admiși, după ce administrația sa a transmis o notificare pentru a menține plafonul din epoca Trump – de 15.000 de refugiați ce pot fi autorizați să intre în Statele Unite.

„Vom crește numărul acesta. Problema era că partea de refugiați contribuia la criza la care s-a ajuns la graniță cu tinerii“, a răspuns Biden. „Nu am putut face două lucruri simultan. Dar acum vom crește numărul.“

La începutul acestei luni, șerifii au trimis o scrisoare, inițiată de șeriful Thomas M. Hodgson din Districtul Bristol, Massachussets, în care îl acuzau pe președinte că a expus națiunea la traficul cartelurilor și la potențiale amenințări teroriste, prin faptul că a permis imigrația ilegală în masă și a suprasolicitat agenții poliției de frontieră.

„Președintele Biden subminează în mod conștient și intenționat șerifii din America și eforturile noastre de colaborare cu partenerii locali, de stat și federali pentru a pune în aplicare legea“, a spus Hodgson, potrivit Sun Chronicle.

„El și politicile administrației sale pun în pericol cetățenii noștri, cartierele și națiunea noastră în ceea ce privește siguranța publică și sănătatea publică.“

Poliția de frontieră americană a reținut în martie 172.331 de imigranți de-a lungul frontierei, ceea ce reprezintă o creștere de 71% față de februarie. Acest număr a inclus 18.890 de adolescenți și copii neînsoțiți, ceea ce înseamnă o creștere de 100% din februarie și a dus la supraaglomerare masivă în centrele de frontieră.

Brandon Judd, Președintele National Border Patrol Council, a descris situația drept „cel mai mare val de imigranți cu care s-a confruntat vreodată Poliția de Frontieră“, în timpul unei întâlniri cu membri republicani ai Congresului, proprietarii de terenuri din Texas și reprezentanți ai forțelor de ordine, după cum a relatat The Epoch Times.

În scrisoarea adresată lui Biden, Hodgson și peste 270 de șerifi au menționat modul în care atât administrația Trump, cât și administrația Obama au identificat pericolul reprezentat de imigrația ilegală și au spus că este crucial ca el să reacționeze.

„Trebuie să acționați acum, înainte ca forțele de ordine ale națiunii noastre să fie copleșite de efectele secundare infracționale ale imigrației ilegale necontrolate, inclusiv bande transnaționale, arme, droguri periculoase și trafic de persoane“, au adăugat șerifii în scrisoare.

„Șerifii din America vă îndeamnă, domnule președinte, să schimbați direcția și să ne ajutați să ne protejăm comunitățile, securizând frontiera sudică“.

Franklin Graham, cunoscutul lider evanghelic și președintele Samaritan’s Purse, a postat o porțiune din scrisoare pe Facebook, împărtășind îngrijorările șerifilor.

„Apreciez îndrăzneala acestui grup de lideri ai forțelor de ordine – au dreptate“, a scris Graham. „Să ne rugăm cu toții ca președintele Biden să țină seama de acest avertisment și ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și putere să facă ceea ce trebuie și să găsească rapid soluții la această criză. Avem nevoie de un proces sigur privind imigrația legală, care să funcționeze.“

Hodgson a apărut în cadrul emisiunii „Fox and Friends“ după ce a trimis scrisoarea, pentru a discuta mai detaliat impactul crizei de la frontieră asupra restului națiunii.

„Șerifii din această țară se mobilizează.… “, a spus Hodgson. „Frontierele deschise nu funcționează și ne expun cetățenii la relele provocate de mai multe bande transnaționale, la violență în comunitățile noastre, la mai multe droguri care ajung în comunitățile noastre, la traficul sexual și uman, scăpat de sub control și la amenințări la adresa securității naționale“.

Acțiunea șerifilor a pornit după ce mai multe state republicane au intentat procese împotriva politicii de frontieră și imigrație a administrației Biden.

Procurorul General al Texasului, Ken Paxton, a anunțat recent un proces, în care a cerut unui judecător federal să ordone administrației Biden să reia politica „Rămâneți în Mexic“, a informat The Washington Times.

Procurorul general din Arizona, Mark Brnovich, a intent și el un proces, susținând că relaxarea politicilor de imigrare au provocat valul de imigranți și un dezastru ecologic, ce încălca Legea Națională privind Politica de Mediu.

Foști oficiali Trump au cerut și ei administrației Biden să soluționeze criza.

„Eu cred că vicepreședintele (Kamala Harris) … trebuie să meargă la graniță, trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo, trebuie să înțeleagă și să discute cu bărbații și femeile din cadrul Poliției de Frontieră … pentru că totul este interdependent,“, a spus fostul secretar interimar al DHS, Chad Wolf, la o conferință de presă a Heritage Foundation, a relatat Fox News.

Biden a numit-o pe vicepreședintele Kamala Harris responsabilă cu soluționarea crizei de la frontieră, prin demersuri diplomatice. De când a fost însărcinată cu lucrul acesta, pe 24 martie, Harris nu a mai vizitat granița de sud, ceea ce a stârnit critici dure.

Harris a afirmat că există „planuri în curs de desfășurare“ pentru a merge în curând în Guatemala și Mexic cu scopul de a aborda „cauzele profunde“ ale imigrației, a spus ea la o întâlnire de securitate recentă a Northern Triangle, a relatat Fox News.

Până de curând, administrația Biden refuzase să numească valul istoric de imigranți drept „criză“, etichetând-o în schimb ca „provocare“.

Cu o săptămână în urmă, Biden l-a ales pe Chris Magnus, șeful poliției din Tucson, Arizona și critic vocal al politicii de imigrație a lui Trump, pentru a conduce Customs and Border Protection, a relatat The New York Times.

În ciuda ordinului executiv semnat de Biden, de stopare a construcției zidului de frontieră al administrației Trump, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, le-a spus angajaților că ar putea începe să reconstruiască „părțile lipsă“, a adăugat Washington Times.

