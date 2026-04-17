„Bombele au căzut ca ploaia”: Atacul israelian care a lovit 100 de ținte teroriste Hezbollah în 90 de secunde

Atacurile au vizat membri de rang mediu ai Hezbollahului, organizație teroristă susținută de Iran

Agenții serviciilor secrete israeliene au petrecut săptămâni întregi urmărind comandanții de unități ai Hezbollahului, pe măsură ce aceștia se împrăștiau din bastioanele lor și se regrupau în ascunzători din Liban pentru a se feri de atacurile israeliene.

Israelul a așteptat ca un număr suficient de ținte să se afle în poziție. Când a identificat o oportunitate săptămâna trecută, a lovit, atacând 100 de obiective în 90 de secunde, într-una dintre cele mai puternice campanii de bombardament ale Israelului din Liban din ultimii doi ani.

Israelul a declarat că a ucis 250 de militanți și a făcut publice identitățile câtorva dintre aceștia, precizând că erau comandanți de unități și ofițeri de informații.

Atacurile aeriene israeliene din 8 aprilie au avut loc la mijlocul după-amiezii și s-au soldat cu peste 350 de morți, dintre care peste 130 de femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Atacul a avut și repercusiuni diplomatice. Acesta a avut loc în prima zi a armistițiului încheiat de președintele Trump cu Iranul și a zguduit fragila încetare a focului. Teheranul a reacționat amenințând că va anula acordul și a lansat o ploaie de rachete și drone asupra unor ținte din întreaga zonă a Golfului Persic.

Trump i-a cerut prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să reducă intensitatea atacurilor asupra Beirutului. Joi, Trump a anunțat că Israelul a acceptat un armistițiu cu Libanul, o decizie extrem de nepopulară în rândul opiniei publice israeliene, ceea ce l-a pus pe Netanyahu într-o situație dificilă.

„Israelul nu va mai bombarda Libanul”, a declarat Trump vineri pe rețelele de socializare. „Statele Unite le-au INTERZIS acest lucru. Ajunge!!!”

În cadrul atacurilor din 8 aprilie, Israelul a vizat corturi din sudul Libanului, locuințe din Valea Bekaa, situată în centrul țării, și apartamente din aglomeratul Beirut. Atacurile au avariat locuințe, restaurante, lăcașuri de cult și birouri în unele zone care până atunci fuseseră ocolite de atacuri.

Serviciul de apărare civilă libanez a declarat că atacurile au lovit șase obiective din centrul orașului Beirut — cartiere de lux și zone turistice situate în afara bastioanelor tradiționale ale mișcării Hezbollah din suburbiile sudice.

Obiectivul Israelului a fost acela de a provoca un șoc psihologic prin lovirea simultană a țintelor fără avertisment prealabil, o versiune aeriană a atacului cu pagere care a decimat rândurile Hezbollahului în urmă cu doi ani, au declarat persoane familiarizate cu operațiunea. Israelul a numit operațiunea „Întuneric etern”.

Israelul și Hezbollah – miliția libaneză susținută de Iran – se luptă de zeci de ani. Conflictul s-a intensificat în 2024, după ce Hezbollah a atacat Israelul ca urmare a războiului din Gaza, și din nou luna trecută, când Hezbollah a început să lanseze rachete asupra Israelului ca răspuns la atacurile acestuia asupra Iranului.

Israelul a răspuns invadând sudul Libanului, distrugând sate și eliminând pozițiile Hezbollahului. A lovit cu putere bastioanele grupării din suburbiile sudice ale Beirutului, afirmând că a obligat militanții să se împrăștie în căutarea unor noi locuri unde să se ascundă și să coordoneze luptele.

