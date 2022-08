BREAKING | Reședința lui Trump din Mar-A-Lago, ținta unui raid FBI

Biroul Federal de Investigații (FBI) a efectuat o percheziție la locuința fostului președinte Donald Trump din Florida.

Vestea vine după ce, la începutul acestei luni, un mare juriu federal i-a citat pe fostul consilier al Casei Albe a lui Trump, Pat Cipollone, și pe consilierul adjunct al lui Trump, Patrick Philbin, în cadrul unei anchete penale privind evenimentele care au dus la revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul Statelor Unite.

„Acestea sunt vremuri întunecate pentru națiunea noastră, întrucât frumoasa mea casă, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este în prezent sub asediu, percheziționată și ocupată de un grup mare de agenți FBI”, a declarat Trump într-un comunicat. „După ce am lucrat și am cooperat cu agențiile guvernamentale relevante, acest raid neanunțat la domiciliul meu nu a fost necesar sau adecvat”.

Trump susține că raidul a fost o încercare a Democraților de a folosi ca armă sistemul de justiție pentru a-l împiedica să candideze din nou la președinție în 2024 și pentru a-i afecta pe Republicani în viitoarele alegeri de la mijlocul mandatului.

„Mi-au spart chiar și seiful!” a spus Trump. „Este o țintire politică la cel mai înalt nivel!”

Anunțul lui Trump vine după ce The Washington Post a relatat la sfârșitul lunii trecute că ancheta Departamentului de Justiție asupra lui Trump face parte din „ancheta sa penală privind eforturile de a anula rezultatele alegerilor din 2020”.

Raportul a precizat că există două domenii pe care DOJ le analizează pe larg și care ar putea sfârși prin a-l prinde pe Trump în vreun fel, inclusiv „conspirație instigatoare și conspirație pentru a obstrucționa o procedură guvernamentală”, de care au fost acuzați unii dintre cei care au provocat revolta; și acuzații care implică o potențială fraudă prin folosirea de electori falși sau încercarea de a face presiuni asupra oficialilor guvernamentali pentru a susține în mod fals că alegerile au fost fraudate.

Procurorii ar fi interogat foști oficiali ai Casei Albe în fața unui mare juriu cu privire la orice conversații pe care Trump sau consilierii săi le-ar fi avut cu privire la încercarea de a înlocui alegătorii din statele pe care Biden le-a câștigat cu alegători pro-Trump.

Procurorii ar fi întrebat, de asemenea, despre presupusa încercare a lui Trump de a exercita presiuni asupra vicepreședintelui Mike Pence pentru a anula rezultatele alegerilor și despre orice instrucțiuni pe care Trump le-ar fi dat echipei sale juridice cu privire la falșii electori.

Procurorul general Merrick Garland a declarat marți seară, în timpul unui interviu acordat postului NBC News, că ancheta penală privind evenimentele din 6 ianuarie a fost „cea mai amplă investigație din istoria sa” și că vor exista lucruri pe care Departamentul Justiției le va găsi și pe care comisia specială a Camerei Reprezentanților pentru 6 ianuarie „nu le-a găsit”.

Întrebat de prezentatorul Lester Holt dacă punerea sub acuzare a lui Trump ar „distruge țara”, Garland a răspuns: „Intenționăm să tragem la răspundere pe toată lumea, pe oricine a fost responsabil din punct de vedere penal pentru evenimentele din jurul datei de 6 ianuarie, pentru orice încercare de a interfera cu transferul legal de putere de la o administrație la alta”.

„Cu asta ne ocupăm”, a continuat el. „Nu acordăm nicio atenție altor aspecte în ceea ce privește acest lucru”.

Întrebat dacă anunțarea de către Trump a unei noi campanii pentru președinție va avea un impact asupra modului în care Departamentul Justiției va proceda în acest caz, Garland a răspuns: „Voi spune din nou că vom trage la răspundere pe oricine a fost responsabil din punct de vedere penal pentru că a încercat să interfereze cu transferul, transferul legitim și legal al puterii de la o administrație la alta”.

