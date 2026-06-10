Bricul Mircea acostează în Port Everglades, Fort Lauderdale. Locația și programul de vizitare

Legendarul velier Mircea a ajuns în zona Miami, după traversarea Oceanului Atlantic, în drumul său către New York, unde va participa, pe 4 iulie, la p

Legendarul velier Mircea a ajuns în zona Miami, după traversarea Oceanului Atlantic, în drumul său către New York, unde va participa, pe 4 iulie, la parada navală organizată cu prilejul celebrării a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii.

Potrivit informațiilor transmise de Consulatul General al României la Miami, nava-școală Mircea, despre care se anunțase inițial că va acosta în Miami, va fi găzduită în Port Everglades din Fort Lauderdale, statul Florida. Participarea velierului românesc la evenimentele aniversare din SUA marchează una dintre cele mai importante prezențe internaționale ale navei în acest an.

Locație

Nava-școală Mircea a Marinei Militare Române, SLIP 22, Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida

Programul de vizitare a navei

11 iunie 2026: 10 am – 1 pm

12 iunie 2026: 10 am – 1 pm; 3 pm – 6 pm

Informații pentru vizitatori

intrarea este gratuită și deschisă publicului

nu este necesară înscrierea prealabilă sau programarea

toți vizitatorii trebuie să prezinte la punctul de control de securitate un permis de conducere valabil, un pașaport sau un alt act de identitate cu fotografie eliberat de autorități

parcarea este disponibilă în zona special amenajată pentru vizitatori – Palm Garage. Se percep taxe de parcare.

Aventura Bricului Mircea în Atlantic

Bricul Mircea a pornit din Constanța într-o aventură transatlantică. După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana, nava școală a marinei române traversează Oceanul Atlantic într-un voiaj istoric spre Statele Unite.

Mircea va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

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75 de cadeți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

Nava-școală Mircea are o lungime de aproximativ 82 de metri, 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, Mircea este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava „Mircea” participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor.

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