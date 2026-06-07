Bricul Mircea ajunge la Miami, Florida. Când poate fi vizitat

Legendarul velier Mircea sosește la Miami, marcând astfel întoarcerea sa în Statele Unite la 50 de ani de la participarea la sărbătorile bicentenarulu

Legendarul velier Mircea sosește la Miami, marcând astfel întoarcerea sa în Statele Unite la 50 de ani de la participarea la sărbătorile bicentenarului Statelor Unite din 1976. Mai mult decât un simplu velier de frumusețe, Mircea reprezintă generații de marinari români, tradiție, excelență și prietenia dintre România și Statele Unite.

Cu această ocazie, publicul va avea ocazia să urce la bord și să descopere istoria, tradițiile și spiritul neclintit al marinarilor români pe una dintre cele mai frumoase nave cu pânze din lume.

Programul de vizitare a navei

11 iunie 2026: 10 am – 1 pm

12 iunie 2026: 10 am – 1 pm; 3 pm – 6 pm

Locația

Informațiile privind locația exactă a navei și modalitățile de acces vor fi anunțate în curând, odată ce detaliile privind acostarea vor fi stabilite, anunță Consulatul General al României la Miami.

Aventura Bricului Mircea în Atlantic

Bricul Mircea a pornit din Constanța într-o aventură transatlantică. După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana, nava școală a marinei române traversează Oceanul Atlantic într-un voiaj istoric spre Statele Unite.

Mircea va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

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75 de cadeți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

„Pe măsură ce America se pregătește să celebreze cea de-a 250-a sa aniversare, așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm nava Mircea și echipajul său în Statele Unite pentru această sărbătoare istorică”, a declarat ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. „Participarea României la inițiativa Freedom 250 subliniază puterea durabilă a parteneriatului nostru și a patrimoniului nostru maritim comun, în timp ce națiunile aliate se reunesc pentru a onora angajamentul nostru față de libertate și democrație”.

Caracteristici tehnice

Nava-școală Mircea are o lungime de aproximativ 82 de metri, 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, Mircea este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava „Mircea” participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor.

Foto: Nava-Școală Mircea / Facebook

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