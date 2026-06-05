Susținerea pentru căsătoriile LGBT, în scădere față de 2025: Gallup

Conform unui nou sondaj, sprijinul americanilor pentru căsătoria între persoane de același sex a scăzut în ultimul an.

În sondajul Gallup, 65% dintre respondenți au afirmat că mariajele între persoane de același sex „ar trebui să fie valabile” din punct de vedere legal, în timp ce 32% au spus că acestea „nu ar trebui să fie valabile” din punct de vedere legal. Trei la sută nu au avut nicio opinie.

În luna mai a anului trecut, 68% dintre respondenți au afirmat că mariajele între persoane de același sex „ar trebui să fie valabile” din punct de vedere legal, iar 29% au spus că acestea „nu ar trebui să fie valabile”. În mai 2024, 69% dintre respondenți au susținut legalitatea căsătoriilor între persoane de același sex, iar 23% nu au fost de acord.

În ultimii ani, parlamentarii republicani din unele state au solicitat Curții Supreme să-și reconsidere hotărârea istorică din 2015 în cazul Obergefell vs Hodges, care a garantat dreptul la căsătoria între persoane de același sex la nivel național. În 2022, mai mulți senatori republicani au votat împotriva Legii privind respectarea căsătoriei, care protejează căsătoriile între persoane de același sex și cele interrasiale.

În ultima perioadă, conservatorii au luat din ce în ce mai mult în vizor persoanele „transgender”, prin măsuri menite să limiteze accesul la tratamente medicale de afirmare a identității de gen și să restricționeze participarea copiilor „transgender” la competiții sportive diferite de genul lor biologic.

Sondajul Gallup s-a desfășurat în perioada 1-17 mai, pe un eșantion de 1.001 de adulți, cu o marjă de eroare de 4 puncte procentuale.

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