California: Situația pare să se înrăutățească pentru Guv. Newsom și Democrați

Democrații au un avantaj de aproape doi la unu în ceea ce privește numărul de alegători înregistrați în California. Democratul Newsom ocupă în prezent scaunul de guvernator. În Adunarea Generală, 59 din cele 80 de locuri sunt deținute de democrați. În Senatul de stat, 31 din cele 40 de locuri aparțin democraților. Niciun republican din stat nu a câștigat cursa pentru Senatul din Washington de mai bine de 30 de ani.

Cu toate acestea, pe 14 septembrie vor avea loc alegeri care vor decide dacă Newsom va fi sau nu înlăturat de la putere, analizează Scott Walker, al 45-lea guvernator al statului Wisconsin, într-un articol Washington Times.

Majoritatea analiștilor au crezut că organizatorii referendumului nu vor strânge niciodată semnăturile necesare. Apoi au presupus că semnăturile vor fi respinse. Apoi au prezis că marjele uriașe de care beneficiază democrații vor asigura o victorie majoră pentru guvernatorul Newsom. Însă în clipa de față, cursa pare destul de strânsă.

Întrucât sunt singurul guvernator din istoria americană care a supraviețuit unui referendum, mă pricep cât de cât la acest subiect. La scurt timp după preluarea mandatului în 2011, șefii sindicatelor naționale și grupurile radicale au dat curs planurilor de a iniția alegeri de revocare a mea și a mai multor membri din Senatul statului Wisconsin.

Există câteva diferențe esențiale între legea revocării din Wisconsin și legea revocării din California. În Wisconsin, un oficial ales poate fi revocat prin referendum dacă sunt colectate suficiente semnături și persoana respectivă este în funcție de cel puțin un an.

Perioada de un an a fost de mare ajutor pentru mine, deoarece mi-a dat timp să demonstrez alegătorilor că reformele noastre conservatoare de bun simț dădeau roade. Până în toamna primului nostru an, copiii au revenit la școală, iar părinții au putut constata că școlile erau la fel sau mai bune. Apoi, impozitele pe proprietate au scăzut pentru prima dată în mai mult de un deceniu. În ciuda a ceea ce afirmau reclamele sau protestatarii, reformele noastre funcționau.

În Wisconsin, un referendum de revocare înseamnă, în esență, că în stat se organizează noi alegeri. Fiecare partid își alege candidatul, iar apoi urmează turul doi în alegerile generale. În timpul referendumului nostru, primul tur de scrutin a avut loc în mai, iar alegerile generale în iunie.

Am câștigat realegerea, și noi și Lt-Governor Rebecca Kleefisch, deoarece alegătorii au avut suficient timp pentru a vedea că reformele noastre funcționează. Am reușit, de asemenea, să-i facem responsabili pentru referendum pe instigatorii din afara statului, cum ar fi șefii sindicatelor și grupurile radicale. După ce primarul din Milwaukee, Tom Barrett, a fost nominalizat (ca revanșă la alegerile din 2020), am atras atenția asupra problemei infracționalității violente, a impozitelor mari, a educației slabe și asupra altor probleme din orașul Milwaukee.

Pe 5 iunie 2012, am câștigat referendumul cu mai multe voturi reale și un procentaj mai mare de voturi decât am avut pe 2 noiembrie 2010. A reverberat în întreaga națiune.

În Wisconsin, alegătorii au văzut articole în mass-media despre șefii de sindicat care au organizat proteste la capitoliul statului timp de aproape o lună. În California, alegătorii nu aud și nu văd mass-media vorbind despre puterea republicanilor sau a lui Donald Trump. Cu toate acestea, exact pe ei încearcă Gavin Newsom să dea vina pentru referendum. Cele mai eficiente argumente politice sunt cele pe care oamenii le știu în mod firesc că sunt adevărate. Alegătorii nu cred argumentul fundamental al campaniei Newsom.

Situația nu e roz în California și pare să se înrăutățească și mai tare. Statul de Aur e pe locul doi la cea mai mare rată a șomajului din țară. O cincime din totalul populației fără adăpost a națiunii se regăsește acolo. Costurile locative sunt aproape duble față de media națională. Și sărăcia continuă să fie o problemă.

Californienii se luptă cu incendii de pădure, alunecări de teren, secete prelungite, drepturi de proprietate și multe alte chestiuni. Statul cândva dinamic și în continuă expansiune pierde de fapt un loc în Congres după recensământul din 2020 – pentru prima dată în istoria statului.

De la începutul pandemiei, guvernatorul Newsom a închis și a deschis și a închis din nou afacerile. A închis și deschis și închis din nou școlile. Și a închis și deschis și închis din nou lăcașurile de cult.

Și cel mai rău lucru: Gavin Newsom a comis acte flagrante de ipocrizie. Alegătorii deja erau derutați de aplicarea inconsecventă a regulilor COVID-19, ca de exemplu proprietarul unei mici afaceri al cărui restaurant a fost închis obligatoriu, în timp ce peste drum o echipă de catering servea pe un platou de filmare.

Partea cea mai controversată a fost cina la luxosul restaurant French Laundry din Napa, în noiembrie anul trecut. Guvernatorul Newsom era acolo cu CEO-ul societății medicale de stat și cu principalul lor agent de lobby. FOX 11 a obținut fotografii exclusive cu ei, fără măști sau distanțare socială în spațiul interior – în contradicție cu protocoalele COVID-19 pe care guvernatorul Newsom le-a impus în stat. Alegătorii urăsc ipocriții.

S-ar putea ca Gavin Newsom să scape și de data aceasta. Singurul republican care a câștigat în California în ultimele trei decenii a jucat cândva în „Total Recall“. Faptul în sine, că s-a ajuns la un referendum viabil, este o veste proastă pentru liberali, de aceea va fi distractiv de urmărit.

