Canada: Un bărbat care se consideră femeie, stabilește un nou record la categoria feminină de haltere. Se plânge că el este victima

Foto: Victor Freitas/Pexels

Un bărbat care se identifică drept „femeie”, a stabilit recent un record național feminin la un campionat din Brandon, Manitoba. „Anne” Andres, în vârstă de 40 de ani, deține în prezent mai multe recorduri în divizia feminină, inclusiv la ridicarea greutății și la ridicarea greutății la bancă, și s-a clasat pe primul loc în nouă din cele unsprezece competiții la care a participat în ultimii patru ani.

Conform rezultatelor preliminare obținute de Reduxx, scorul total al lui Andres la powerlifting a fost cu peste 200 kg mai mare decât cel al celei mai performante femei din aceeași clasă – 597,5 kg față de 387,5 kg pentru SuJan Gil. Un „total” este suma celor mai mari greutăți ridicate pentru ghemuit, presă de la bancă și ridicarea greutății moarte.

„A fost foarte descurajant”, a declarat April Hutchinson, o halterofilă canadiană de competiție, în cadrul emisiunii Piers Morgan Uncensored. „De exemplu, acel record național pe care l-a doborî, sportivii îl urmăresc de ani de zile. Și vorbim de sportivi de top care s-au antrenat, și s-au antrenat, și s-au antrenat. Asta arată avantajele fiziologice pe care un bărbat le are față de o femeie, fie că este vorba de masa musculară, de densitatea osoasă, de capacitatea pulmonară. Și aș putea continua.”

„Astăzi am făcut niște ridicări”, a scris Andres pe Instagram. „Nu doar niște ridicări. Am reușit să ridic cu prieteni din toată Canada. Prieteni care mă primesc și mă iubesc și vor să fiu acolo. Prieteni care susțin încercarea de a fi cel mai bun eu. Nu puteam să cer mai mult de atât, nu-i așa? Țineți cont de faptul că am împlinit 40 de ani acum o săptămână, așa că dintr-o dată fiind locul 1 este un fel de vid”.

„Având în vedere acest lucru, am obținut toate recordurile de masters și două recorduri mondiale neoficiale de masters”, s-a lăudat el. „Nu-mi pasă de recorduri. Îmi pasă să fiu acolo cu prietenii mei. Am ratat banca pentru că platforma era foarte alunecoasă, așa că, practic, Larson mi-a presat cele două ridicări bune. Am ratat al treilea mort pentru că nu am fost suficient de puternic astăzi. Mișto poveste, data viitoare să fie mai bine, nu?”

Linda Blade, fondatoarea Consorțiului Internațional pentru Sportul Feminin, a declarat:

„De când am devenit conștienți de participarea neetică a lui Andres la CPU în powerliftingul feminin în ianuarie 2023, am scris scrisori, am ajutat sportivii afectați să obțină reprezentare juridică și am lucrat foarte mult pentru a convinge CPU să se alinieze cu propria federație internațională pentru a asigura corectitudinea pentru femeile canadiene. … CPU insistă să susțină această nedreptate și o condamnăm din toată inima”.

Andres a spus în februarie: „De ce este banca femeilor atât de rea? Adică nu în comparație cu mine, știm cu toții că sunt un ciudat transgender, așa că nu se pune. … Adică, banca standard în competițiile de powerlifting pentru femei. Literalmente nu înțeleg de ce este atât de rea”.

Tribuna.US