SINCERE MULȚUMIRI. Cristian Gânsari – și firmei tale de arhitectură Gansari & Associates LLC

Vești bune tot să fie – cât de des, și cât de îmbucurătoare!

Am o mare satisfacție să relatez vești bune din comunitatea românească nu doar din Chicago, ci de pretutindeni, dar desigur că bucuria ne este și mai mare când acestea relevă cele întâmplate pe plan local.

Ceea ce urmează să vă relatez nu este doar o știre locală, ci și una despre proiectul nostru de suflet: Romanian Heritage Center NFP – for Cultural Anthropology, tradus pentru o mai bună înțelegere: Centrul „Origini Românești” pentru Antropologie Culturală, adică un centru cultural de învățare și cercetare a literaturii, istoriei și tradițiilor românești pentru o mai bună apreciere a acestora.

Cei ce ne-ați urmărit mai îndeaproape în ultimii 2-3 ani, știți deja că ne-am bucurat tare mult să putem achiziționa clădirea de la adresa 81 și 83 N. Broadway Street, Des Plaines, IL, iar ziua de 7 aprilie 2022 rămâne foarte semnificativă în istoria organizației Romanian Heritage Center NFP pentru faptul că a marcat încheierea tranzacției de cumpărare a acestui imobil.

Planurile noastre au fost să obținem imediat aprobările de renovare și avizul de construcție pentru a renova și a amenaja spațiul interior spre a fi întrebuințat ca bibliotecă și un foarte mic muzeu, cu sala bibliotecii fiind folosită și pentru evenimente social-culturale.

De la acea zi frumoasă de aprilie și până azi au trecut 18 luni și 9 zile, adică aproape 500 de zile – 496 mai precis. Le-am numărat încet, cu mari emoții, în pofida faptului că fiecare zi și fiecare săptămână a trecut mult prea repede, iar impedimentele parcă nu au contenit să ne iasă în cale.

În acest timp am avut numeroase discuții cu tot felul de arhitecți, contractori, electricieni, instalatori sanitari, toți aceștia fiind experți în construcții și renovări. Le-am expus intențiile, schițele refăcute și refăcute apoi din nou și din nou, pentru ca în final să realizăm că nu aveam încă angajamentul nici unui arhitect de a executa planurile arhitecturale conform codului municipal al orașului Des Plaines pentru a ne încadra în absolut toate cerințele impuse pentru scopul nostru de activitate.

În urmă cu exact o lună de zile, după ce înțelegerea ce o aveam cu un arhitect est-european nu se putea concretiza în bugetul nostru limitat, ne-am găsit într-un nou impas. Suma cerută de acesta pentru executarea planurilor era cu mult prea mult peste așteptările noastre. Știind foarte bine faptul că lucrările de renovare în sine vin și ele cu costuri mari, nu vroiam să depășim bugetul alocat și să ajungem în imposibilitatea terminării proiectului sau a întârzierii sale.

Ca și în alte ocazii, de fapt ca în toate situațiile când ajung în impas, am îngenunchiat și am cerut din nou ajutorul lui Dumnezeu prin călăuzire, lumină, pace, și … îndelungă răbdare pentru a înțelege Voia Lui. Ei bine, de data aceasta Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii mele imediat și mi-a dat călăuzirea rapid, precum și lumina și pacea, iar de îndelunga răbdare se pare că nu a mai fost nevoie, cel puțin până acum. De ce?

În toiul dezamăgirii mele de pe urma faptului că trebuia să găsim un alt arhitect care să fie mai înțelegător și ”mai milostiv” față de situația noastră, mi-a fost reamintit faptul că cunoșteam un alt român credincios ce deține o firmă de arhitectură în Chicago – Cristian Gânsari. L-am sunat imediat, am avut o discuție foarte plăcută, iar a doua zi ne-am întâlnit pentru o consultanță la clădirea achiziționată. Cristi nu a venit singur ci însoțit de coechiperii lui: Dani Alexa și Claudiu Lipo.

Pot să spun că am avut o întâlnire destul de neobișnuită. Între timp ce discutam cu Cristian despre ce vroiam să facem, analizând ultima schiță făcută de mine mai în detaliu, Dani și Claudiu luau deja măsurile spațiului și se cățărau pe scară pentru a măsura și structura de rezistență a acoperișului. În finalul întâlnirii noastre mă așteptam să mi se spună o primă estimare a notei de plată, așa că inima mea începea să alerge iar timpul parcă s-a oprit în loc. Mi-am dat seama că suntem într-un impas destul de mare și nu ne puteam permite să mai amânăm prea mult mersul lucrurilor, vorbisem cu câțiva arhitecți buni dar toți erau supra-solicitați și nu-și permiteau adoptarea unui alt proiect, iar cei 12 000 de dolari ce ne-au fost ceruți de singurul arhitect cu timp disponibil nu-i puteam plăti ușor, așa că așteptam o nouă minune. Știam deja de la Cristian că și firma lui este supra-aglomerată cu comenzile și contractele și era o lungă așteptare și pe agenda lor de lucru.

L-am privit pe Cristian în ochi și i-am zis: „Cristi, proiectul acesta nu este doar unul greu, ci unul care necesită să fie realizat și urgent, și … cât se poate de ieftin”.

După ce am zis aceste lucruri am văzut minunea lui Dumnezeu. Așteptam acum să văd cât de mult și cât de repede urma să văd mâna lui Dumnezeu din nou la lucru în favoarea noastră. Cât de mult sau cât de puțin aveam să fim încasați pentru ceea ce merita cel puțin 10 000 de dolari.

L-am rugat pe Cristi să își evalueze tot efortul său și al echipei sale, să se gândească la faptul că suntem într-o situație nu foarte favorabilă, și să ne dea un preț estimativ în următoarele două zile, înainte de a începe lucrările de execuție a planurilor.

MINUNEA A VENIT FOARTE REPEDE!

Înainte să ne luăm rămas bun, Cristian Gânsari mi-a arătat că are o inimă după placul lui Dumnezeu, că vrea să susțină eforturile noastre nu doar cu vorba, și mi-a zis că nu are nevoie să se gândească la situația noastră pentru că deja a făcut-o și s-a decis să ne ajute imediat și – fără nici o taxă!

Nu pot să descriu ce am simțit! Încă o dată am văzut dovada faptului că Dumnezeu este de partea noastră pe acest proiect!

În aceeași seară am primit prima schiță refăcută pentru a o revizui cu colegii din Executive Board of Directors, fără încuviințarea cărora nu puteam merge mai departe. Cu toții am fost uluiți de rapiditatea și consacrarea echipei lui Cristian. În următoarele zile am trecut prin câteva consultări și editări, mici modificări pentru a eficientiza și mai mult întrebuințarea fiecarui metru pătrat, ținând cont de utilizarea și scopul spațiului.

AZI MINUNEA E FINALIZATĂ PE HÂRTIE!

În această dimineață am avut harul din partea lui Dumnezeu de a mă reîntâlni cu echipa formată din Cristian Gânsari și asociații lui: Dani Alexa și Claudiu Lipo, la sediul firmei de arhitectură Gansari & Associates LLC, de la adresa 4747 W. Peterson Ave. din Chicago.

De data aceasta planurile mă așteptau pe masă în forma lor finală, răspunzând tuturor cerințelor Departamentului de Urbanizare și Dezvoltare a orașului Des Plaines, responsabil pentru aplicarea codurilor și regulilor de construcții și renovări în acest oraș. A fost o ședință la fel de emoționantă ca prima noastră întâlnire, și am văzut minunea lui Dumnezeu dăruită mie întâi (pentru că visul a pornit în inima mea), dar în egală măsură dăruită colegilor mei din Executive Board of Directors și tuturor celor 82 de donatori ce până acum au acționat și ne-au întins o mână de ajutor. Cu siguranță că nu puteam ajunge până aici fără a-i avea pe toți – pe fiecare în parte, la locul potrivit la timpul potrivit!

Ori tocmai pentru că recunosc acest lucru, am dorit să vă împărtășesc minunea lui Dumnezeu și recunoștința mea față de El și de fiecare, recunoscându-mi în același timp responsabilitatea de a avea o inimă plină de mulțumire ce-L mărturisește pe El și nu se rușinează de dependența de Dumnezeu, de Mâna și Lucrarea Lui.

Aduc – împreună cu colegii mei din Executive Board of Directors – Sincere mulțumiri acestei echipe ale firmei de arhitectură cât și fiecăruia care a susținut în mod practic și pragmatic eforturile noastre pe acest proiect, iar Slava să fie adusă lui Dumnezeu pentru că El este cel ce cu adevărat o merită pe deplin!

”Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește.” – Prov. 19-21 (VDC)

Cu sinceră recunoștință,

Echipa Romanian Heritage Center NFP

Steven Bonica, Fondator și Președinte

Radu Russell Răcean, Co-Fondator și Vicepreședinte Relații Culturale

Marcel Șomfelean, Co-Fondator și Vicepreședinte Relații cu Publicul

Dennis Stoia, Co-Fondator și Director de Planificare, Strategie și Dezvoltare

Angus D. Wilson, Co-Fondator și Director Programe de Implicare a Tineretului