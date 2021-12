Casa Albă: Biden va candida din nou, alături de Kamala Harris 

În timpul unei recente conferințe de presă la Casa Albă, secretarul de presă adjunct, Karine Jean-Pierre, a declarat că președintele Biden intenționează într-adevăr să candideze din nou în 2024 și că intenționează, de asemenea, să o aibă în continuare alături pe vicepreședintele Kamala Harris, în ciuda numeroaselor speculații că, dacă Biden nu va candida, Harris nu ar fi automat prima alegere a partidului ei ca succesor, informează Hank Berrien într-un articol Daily Wire.

Un reporter a întrebat-o pe Jean-Pierre: „Sper că puteți clarifica puțin lucrurile legat de alegerile din 2024. Vicepreședintele a acordat un interviu pentru The Wall Street Journal. A fost întrebată dacă presupune că Biden va candida din nou și nu a răspuns afirmativ. Ea a declarat doar că nu au discutat despre asta. Însă atât voi, cât și președintele însuși, ați spus că intenționează să candideze pentru realegere. Deci, de unde această diferență în declarații?“

„Nu mă pot pronunța în ceea ce privește o conversație între vicepreședinte și președinte“, a răspuns Jean-Pierre. „Pot doar să repet ceea ce a spus Jen (Psaki) și ceea ce a declarat președintele însuși. El plănuiește să candideze din nou în 2024. Nu am alte informații în plus.“

Reporterul a insistat: „Dar ca să înțelegem clar, când președintele spune că intenționează să candideze din nou, asta înseamnă alături de Harris?“

„Da, nu există nicio schimbare“, a răspuns Jean-Pierre. „Da. Da.“

Harris a declarat pentru publicația Journal: „Nu voi discuta despre conversațiile pe care le am cu președintele, dar vă voi spune acest lucru ca să nu existe dubii: nu discutăm, și nici nu am discutat, despre viitoarele alegeri, pentru că nu am încheiat primul an de mandat și suntem în mijlocul unei pandemii.“ Când a fost întrebată dacă Biden va candida din nou, ea a spus: „Voi fi foarte sinceră: nu mă preocupă subiectul acesta și nici nu am vorbit despre asta“.

The Journal a menționat: „Atât președintele Biden, cât și vicepreședintele Harris își încheie primul an de guvernare cu rezultate slabe în sondaje. Un sondaj Economist/YouGov de săptămâna trecută a constatat că Harris se bucură de susținerea a 39% dintre respondenți, în timp ce 51% nu sunt mulțumiți de ea, iar 10% nu au o părere clară. Un sondaj recent realizat de The Journal a constatat că 41% dintre alegători sunt mulțumiți de felul în care Biden și-a îndeplinit datoria.“

Deși Biden va avea aproape 82 de ani la momentul alegerilor din 2024, s-ar putea ca el să insiste să candideze pentru a exclude posibilitatea unei candidaturi Hillary Clinton.

„Hillary Clinton, nominalizata democrată din 2016, este o perspectivă interesantă de luat în considerare ca și candidat viabil, mai ales dacă un Biden de 80 de ani decide să nu lupte pentru al doilea mandat“, a scris jurnalistul The Hill, Joe Concha, adăugând: „Și de ce ar face-o? Doar 22% dintre alegători doresc ca el să candideze din nou, potrivit unui sondaj I&I-TIPP. Lucrurile nu stau cu mult mai bine nici când sunt chestionați doar democrații, abia 36% din ei dorind o nouă candidatură a sa, pe când pe primul loc, cu 44% din voturi, s-a situat acel ‘alt’ candidat capabil să câștige.“

