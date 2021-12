Cinci sfaturi pentru a rămâne aproape de Dumnezeu în perioada supra-aglomerată a Sărbătorilor

Viața nu se oprește niciodată, mai ales în sezonul încărcat de Sărbători, plin de liste de cumpărături, petreceri pe Zoom și (sperăm!) posibilitatea de a participa la închinare și servicii religioase.

Așadar, cum ne putem concentra mai profund asupra prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, mai ales într-o perioadă a anului cu oportunități și responsabilități sporite? Cum putem rămâne aproape de El când tot ce ne înconjoară ne distrage atenția?, analizează Ann Swindell într-un articol Relevant Magazine.

Iată câțiva pași simpli care am constatat că sunt de ajutor pentru a rămâne aproape de Isus în perioada Sărbătorilor.

Începe cu Scriptura

Sună ușor de zis, dar poate fi foarte greu să citești Cuvântul în mod regulat. Totuși, am descoperit că atunci când îmi încep dimineața cu Biblia, inima și mintea mea sunt mai bine pregătite să răspundă prezenței lui Dumnezeu în restul zilei. E ca și cum mi-aș lega șireturile înainte de a ieși pe ușă – este mult mai ușor să nu mă împiedic în timpul mersului de-a lungul zilei.

În perioada Sărbătorilor, când timpul pare insuficient, fii creativ în ceea ce privește citirea Bibliei, dacă ai probleme în a face asta. Ascultă versiunea audio a Bibliei pe telefon sau în mașină. Sau citește timp de cinci minute înainte să te ridici din pat dimineața (sau chiar înainte să pui mâna pe telefon!). Ai putea chiar să iei în considerare să începi un plan special de lectură cu subiectul Recunoștință sau Advent pentru a te ajuta să-ți menții atenția asupra lui Dumnezeu în această perioadă a anului.

Fă-ți timp pentru a sluji altora

Mult prea des, Sărbătorile ne pot determina să ne concentrăm pe noi înșine – ce ne dorim, ce ne-am dori să avem și cât de multe avem de făcut. Dar când ne facem timp să slujim altora din biserica și comunitatea noastră, îndeplinim unul din principalele îndemnuri ale Evangheliei (1 Petru 4:10, Galateni 5:13).

Cine din comunitatea ta religioasă are nevoie de atenție și dragoste, în special în acest an? Deși e minunat să faci parte dintre cei însărcinați oficial cu anumite slujbe în biserică, uneori cele mai semnificative șanse de a sluji vin prin manifestarea iubirii față de oamenii de lângă noi, cu timpul nostru, energia și atenția noastră. Roagă-te și întreabă-l pe Domnul cui poți sluji în acest sezon de sărbători și apoi alocă-ți timp pentru a face asta. Oferă-te să faci cumpărături de Crăciun pentru un prieten sau vecin mai în vârstă sau cu probleme de sănătate.

Ascultă Adevărul

În casa noastră și în mașină, pun muzică care îmi amintește de prezența lui Dumnezeu în viața mea. Muzica îmi pătrunde în minte mai ușor (și fără să mă străduiesc) decât majoritatea lucrurilor, așa că dacă mă trezesc fredonând o melodie, pentru sufletul meu e benefic dacă e un cântec care să-mi amintească cine este Dumnezeu. Dacă îți place muzica de Crăciun, există posturi radio și compilații pe internet excelente, pline de cântece de Crăciun centrate pe Hristos. Și dacă nu-ți place să asculți muzică, găsește un podcast, un post de radio sau o carte audio care să declare adevărul cu privire la cine este El și ascultă în timp ce-ți faci treaba prin casă sau chiar în timp ce faci sport!

Oprește-te și roagă-te când te simți copleșit

Să te simți copleșit este ceva normal în această perioadă a anului, iar una dintre cele mai bune modalități de a te elibera de stres este să „aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi“ (1 Petru 5:7). Să vorbesc cu voce tare cu Dumnezeu legat de ceea ce-mi provoacă stres și anxietate – și apoi să-I cer pacea Sa – este o necesitate pentru mine, în această perioadă a anului!

Există adesea ocazii multiple în fiecare zi în care mă pot simți copleșită, neliniștită sau îngrijorată – de obicei din pricina unor lucruri care sunt în afara controlului meu. Adăugați factorii de stres obișnuiți din perioada Sărbătorilor, cum ar fi călătoriile, finanțele și dinamica familială, și toți vom fi mai stresați decât de obicei. Dar am constatat că, dacă iau o pauză și mă îndrept spre Dumnezeu atunci când apar aceste momente, în loc să las frica sau neliniștea să mă cuprindă, realizez că El nu m-a părăsit niciodată și îmi oferă mereu pacea Sa, care are mai multă putere decât orice teamă (Filipeni 4:6-7). Timpul de care am nevoie să mă opresc și să mă rog este întotdeauna mai scurt decât cel necesar pentru a sta îngrijorat de ceva pentru încă cinci minute – sau cinci zile!

Planifică-ți orarul de Sărbători

A spune da la toate ofertele din această perioadă a anului nu va face altceva decât să te epuizeze și să te consume. Dacă îți aloci 30 de minute (chiar și acum!) pentru a determina care sunt prioritățile tale pentru aceste Sărbători – și apoi ești dispus să renunți la orice altceva – vei avea parte de câteva luni liniștite.

Prea multe lucruri de făcut ne vor împiedica să ne concentrăm asupra adevăratelor preocupări din această perioadă a anului – recunoștință și pregătire. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne-a dat deja și, de asemenea, să ne pregătim inimile în perioada de Advent pentru nașterea Sa simbolică (și, în cele din urmă, revenirea Sa). Alege trei-cinci lucruri care sunt cele mai importante pentru tine din punct de vedere relațional și spiritual de Sărbători și apoi spune nu lucrurilor care vor cauza mai mult stres decât bucurie. Lasă-ți timp pentru a sta în liniște și a cugeta, pentru rugăciune și laudă – și caută să te apropii de Hristos, cel mai măreț dar dintre toate.

