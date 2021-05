Căsătorie homosexuală, incest… Ce mai urmează?

Decizia din 2015 a Curții Supreme SUA, care a redefinit căsătoria, continuă să ducă societatea de râpă, analizează OneNewsNow.

SUA au decis în urmă cu aproape șase ani, în cazul Obergefell, că persoanele de același sex au dreptul de a se căsători. Experții de la acea vreme au afirmat că era începutul unei pante alunecoase.

Mary Beth Waddell, Directorul pe probleme federale al Family Research Council (FRC), declară pentru One News Now că de atunci, definițiile căsătoriei și ale familiei s-au deteriorat până la punctul în care, în prezent, un bărbat din New York a intentat proces pentru a obține dreptul de a se căsători cu fiica sa adultă.

Waddell spune că există o diferență între dragostea de soț/soție și iubirea de tată/fiică și, dacă dintr-o relație tată/fiică rezultă o sarcină, atunci copilul ar putea suferi.

„Există riscuri semnificative, atât din punct de vedere psihologic, cât și din punct de vedere fizic – durată de viață mai scurtă … așa cum am văzut în liniile genealogice regale din trecut care au încercat să rămână ‘pure’ și au ajuns la numeroase afecțiuni psihologice și fizice,“ subliniază Waddell.

Ea se întreabă ce altceva ar mai putea apărea pe viitor, pentru că încă nu se știe încotro se îndreaptă acest tren „dragostea este dragoste“.

„Observăm redefinirea a ceea ce înseamnă să fii bărbat și femeie, și acum vrem să redefinim ce înseamnă să fii părinte – care este relația părinte/copil, care este relația maritală, cum ar trebui să arate, și care ar trebui să-i fie limitele“, transmite purtătoarea de cuvânt a FRC.

„Apoi mai există discuțiile despre poliamorism și a avea mai mult de două persoane într-o relație“.

În concluzie, având în vedere faptul că instanțele au legalizat căsătoria între persoane de același sex, următoarele pe listă ar putea fi procesele pentru legalizarea poligamiei.

