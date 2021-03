Vatican: Uniunile între persoanele de acelaşi sex nu pot primi binecuvântarea Bisericii Catolice

Peter Costea, avocat româno-american și Președintele Alianței Familiilor din România:

Salut cu entuziasm și aprecieri profunde decizia oficială de ieri a Vaticanului care interzice “binecuvântarea” uniunilor civile, atât a celor formate din persoane de același sex, cât și de sex opus. Decizia și raționamentele lăudabile ale Vaticanului le puteți citi aici: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/15/0157/00330.html#ing

Printre altele, documentul afirmă “it is not licit to impart a blessing on relationships, or partnerships, even stable, that involve sexual activity outside of marriage (i.e. outside the indissoluble union of a man and a woman open in itself to the transmission of life), as is the case of the unions between persons of the same sex / nu este legitimă binecuvântarea unor relații, ori parteneriate, chiar dacă stabile, care implică activitate sexuală în afara căsătoriei (adică în afara uniunii indisolubile între un bărbat și o femeie deschisă spre perpetuarea vieții), ca și în cazul uniunilor între persoane de același sex …”

Documentul clarifică, de asemenea, că “there are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God’s plan for marriage and family / nu există absolut niciun argument pentru a considera uniunile homosexuale în niciun fel și nici pe departe analogul planului lui Dumnezeu pentru căsătorie și familie…”

Documentul acesta este extraordinar și o veste bună pentru întreaga umanitate. Ar fi fost preferabil, în plus, ca el să includă și referințe la pasaje din Scriptură în sprijinul concluziilor lui.

Grupurile homosexuale din întreaga lume au fost dezamăgite. Unele au amenințat că vor înceta să mai frecventeze bisericile ori liturghia. [Link: https://news.yahoo.com/vatican-says-catholic-church-cannot-114901377.html]

Dacă Biserica nu ia în serios Cuvântul lui Dumnezeu, nici societatea seculară nu ia Biserica în serios. Iar dacă Biserica își pierde credibilitatea, secularismul va deveni și mai agresiv împotriva noastră. Exemplul și curajul Vaticanului merită apreciate. Ele dovedesc că Biserica încă are credibilitate. Vă mulțumim!

