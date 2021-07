Cât de disperat poate ajunge CNN?

Timp de citire: 6 minute

CNN dorește cu adevărat să facă niște bani de pe urma contractelor cu aeroporturile. După plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă, rețeaua a avut parte de o scădere accentuată a ratingului, așa că recent a anunțat un nou și „mult așteptat“ serviciu de abonament de streaming. După cum a subliniat Caleb Howe de la Medialte, „Sunt deja știri false“.

În anunțul său oficial privind CNN +, canalul de televiziune s-a lăudat cu ratingurile sale ridicate din 2020, fără a menționa bineînțeles declinul uriaș al ratingului din anul curent, care nu mai este 2020, analizează Tyler O’Neil într-un articol PJ Media.

„CNN tocmai a încheiat anul cu cele mai înalte ratinguri și nivel de trafic, atât pe platformele de televiziune, cât și pe cele digitale, și rămâne cel mai de încredere nume în știri“, a declarat rețeaua, uitând aparent de Russiagate, e-mailurile lui Hunter Biden, Nick Sandmann și așa mai departe.

„Din această poziție de forță, CNN + va extinde inegalabila acoperire globală multiplatformă a CNN pentru a oferi o nouă experiență adiacentă, care completează rețelele liniare centrale și platformele digitale CNN, pentru a deservi superfanii CNN, dependenții de știri și fanii programelor non-ficțiune de calitate“, a adăugat rețeaua.

„CNN a inventat canalele de știri prin cablu în 1980, a pus bazele știrilor online în 1995 și acum face un pas important în extinderea a ceea ce pot fi știrile, prin lansarea în 2022 a unui serviciu de abonament de streaming direct către consumator“, a declarat Jeff Zucker, președintele WarnerMedia News and Sports și președintele CNN Worldwide.

„Ca cel mai de încredere și recunoscut nume pe domeniul de știri, CNN se bucură de o acoperire globală de neegalat, un talent de talie mondială și o amplă bibliotecă de conținut deja existent, inclusiv serii și filme premiate.“

CNN nu păcălește pe nimeni. Ratingul său e la pământ și asta pe bună dreptate.

În al doilea trimestru al anului 2021, un canal obscur de cablu numit „Fox News“ a dominat din nou ratingurile, cu patru dintre cele cinci cele mai urmărite emisiuni (Tucker Carlson Tonight, Hannity, The Five și The Ingraham Angle). Numai The Rachel Maddow Show al MSNBC a ocupat, de asemenea, un loc între primii cinci – după fiecare show Fox, cu excepția celui a lui Ingraham. „Cel mai de încredere nume din domeniul știrilor“ nu a ajuns pe podium, potrivit lui Nielsen, a relatat Forbes.

CNN a ocupat locul trei pe sectorul de maximă audiență, după Fox (2.176 milioane de telespectatori) și MSNBC (1.464 milioane de telespectatori). CNN a avut mai puțin de un milion de telespectatori (914.000) în ora de maximă audiență. Deși toate rețelele de știri prin cablu au înregistrat scăderi de rating comparativ cu al doilea trimestru al anului 2020, CNN a înregistrat cel mai pronunțat declin, scăzând cu 57%. CNN a pierdut și mai mult în rândul principalelor grupuri demografice, scăzând cu 68%.

Totuși, acest declin nu ar trebui să-i surprindă pe cei de la „cel mai de încredere nume în știri“. Puținul care mai rămăsese din credibilitatea CNN a suferit lovituri devastatoare în ultimul an.

CNN a decartat o sumă nedezvăluită pentru a soluționa un proces cu defăimatul adolescent al liceului catolic Covington, Nick Sandmann (care ceruse 800 de milioane de dolari de la rețeaua de televiziune). Brian Stelter, de la CNN, a acuzat în mod hilar mass-media conservatoare că are o „obsesie“ cu ancheta privind complotul lui Trump cu Rusia, aceștia demontând încet-încet fiecare minciună propagată de CNN în timpul și după alegerile din 2016.

În octombrie anul trecut, când New York Post a publicat articole-bombă despre laptopul lui Hunter Biden ce îl implicau pe Joe Biden, Big Tech și mass-media vechii gărzi s-au grăbit să declare știrile respective drept „dezinformare“. Jake Tapper de la CNN a făcut la fel, condamnând revelațiile drept „prostii Gaetz Mc-Breitbart“. El a susținut că dezvăluirile despre Hunter Biden nu aveau la bază „nicio dovadă, erau complet inventate“.

Cu toate acestea, se pare că e-mailurile de pe laptop sunt într-adevăr autentice. Însuși Hunter Biden a recunoscut că laptopul „se prea poate“ să-i aparțină, dar a insistat râzând, „Chiar nu știu“.

Biden ar fi predat laptopul deteriorat de apă la atelierul de reparații al lui John Paul MacIsaac din Wilmington, Del., în aprilie 2019. MacIsaac a furnizat lui Robert Costello, avocatul fostului primar din New York, Rudy Giuliani, un hard disk cu conținutul laptopului, iar Giuliani a oferit o copie a acestuia ziarului The Post, ceea ce a dus la apariția știrilor explozive despre relațiile de afaceri ale lui Hunter Biden în Ucraina și China. FBI a confiscat laptopul în decembrie 2019, aparent ca parte a unei anchete pe care Hunter Biden a descris-o drept o investigație asupra „îndatoririlor sale fiscale“.

Chris Cuomo de la CNN l-a intervievat pe fratele său, guvernatorul Andrew Cuomo (DN.Y.), de unsprezece ori în timpul pandemiei COVID-19, celebrându-l ca pe un erou în timp ce politica lui Cuomo privind căminele de bătrâni a dus la infectarea cu COVID-19 a multora dintre cei mai vulnerabili cetățeni.

Poate că cea mai mare lovitură dată credibilității CNN a venit de la Project Veritas. Într-un videoclip, directorul tehnic al CNN , Charlie Chester, a recunoscut că rețeaua sa a folosit „propagandă“ pentru a se asigura că președintele Donald Trump pierde alegerile din 2020.

„Priviți ce am reușit noi [CNN], l-am eliminat pe Trump. Cu siguranță voi spune asta și cred 100% că, dacă nu ar fi fost CNN, nu știu dacă Trump ar fi pierdut alegerile“, a spus Chester. „Am venit la CNN pentru că voiam să particip la asta.“

Cred că „mâna președintelui tremura sau ceva de genul. Am adus atât de mulți invitați din domeniul medical pentru a spune o poveste care erau doar speculații – că avea probleme neurologice și că își pierde mințile“, își amintește Chester. „Nu este apt pentru funcție – știți la ce mă refer. Inventam o poveste despre care nu știam nimic. Cred că asta înseamnă propagandă.“

Într-un videoclip separat, Chester a recunoscut că CNN a valorificat pandemia COVID-19, folosind numărul de morți raportat pentru a speria oamenii și a-și crește ratingurile.

„COVID? O grămadă de ratinguri, nu? Acesta este motivul pentru care avem [CNN] în permanență o căsuță cu numărul de morți [COVID-19], cu care am o problemă majoră – cu modul în care calculăm câți oameni mor în fiecare zi“, a explicat Chester.

Citește și Felul în care mass-media îl caracterizează pe Joe Biden este absolut ireal

În timp ce CNN a petrecut fiecare secundă încercând să-l demonizeze pe Trump, rețeaua a fost atât de blândă cu Joe Biden, încât a ajuns de râsul tuturor la nivel internațional. Jurnaliștii australieni și-au bătut joc de CNN pentru această schimbare de ritm.

„Cred că Joe Biden este o persoană norocoasă“, a spus Sophie Elsworth de la The Australian. „Are toată mass-media de partea sa – sau majoritatea mass-mediei cel puțin – în special CNN. În totală contradicție cu ceea ce i-au făcut lui Trump. … Este destul de îngrozitor să te uiți la ce se întâmplă. Și unde sunt știrile imparțiale, care nu par să existe acolo?“

Deci, da, „cel mai de încredere nume în știri“ este extrem de disperat să-și reînvie instituția în declin, iar americanii nu cred minciuna acestui nou serviciu de abonament „mult așteptat“. Până și canalul CNN de știri din aeroporturi se desființează. Poate că rețeaua ar trebui să se mute în Cuba. Am auzit că există acolo un regim comunist ce are nevoie disperată de propagandă de stânga.

Traducere și adaptare

Tribuna.Us