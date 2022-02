EXCLUSIV | Cazul Furdui: Prizonierii Jugendamt (I)

Tribuna Românească începe astăzi publicarea unei serii de articole privind cazul familiei Furdui pe baza unei investigații pe care am demarat-o în urmă cu două luni și care continuă și în prezent.

În această perioadă am vizitat Walsrode, Germania, am discutat cu familia, am contactat autoritățile locale și reprezentanții Jugendamt Heidekreis, presa locală, în același timp consultând avocați, juriști și psihologi în domeniul protecției copilului.

Cazul familiei Furdui a ajuns în atenția publică internațională în primăvara anului 2021, când cei șapte copii ai familiei au fost luați din căminul lor aflat în orașul Walsrode de către Jugendamt (Oficiul German de Asistență Socială și Tineret) Bad Fallingbostel, Saxonia Inferioară, Germania, în baza unor presupuse abuzuri la care aceștia erau supuși de către părinții lor.

Petru și Camelia Furdui sunt doi tineri români. Petru s-a născut în Hunedoara, iar Camelia în Drobeta Turnu Severin. Camelia are 39 de ani, iar Petru 42. Cei doi s-au cunoscut în Spania, iar în 2004 au decis să se căsătorească.

O familie tânără, cu așteptări mari de la viață, Petru și Camelia au pornit pe drumul pe care s-au încumetat multe familii din România într-o perioadă în care clasa politică românească afunda țara în incertitudine economică și socială.

În Spania li s-au născut cinci copii: David, Naomi, Estera, Natalia și Ruben. După o perioadă de șapte ani petrecuți în statul iberic, Petru și Camelia Furdui s-au mutat în Germania. Era anul 2012. S-au stabilit inițial în Mannheim, unde s-au integrat rapid, copiii frecventând școlile și grădinițele germane. În 2019, familia Furdui s-a mutat într-un oraș mic, tipic german, cochet – Walsrode, Districtul Heidekreis – aflat la o oră de condus de Hanovra. În Germania familiei i s-a mai născut încă doi copii: Albert și Lea. Acum locuiau în casa lor, cumpărată și aranjată special pentru confortul întregii familii.

Familia Furdui este o familie creștin-penticostală, Biserica Penticostală fiind recunoscută oficial cu un număr de 656 de milioane de membri la nivel global, însumând aproximativ 8.5% din populația planetei. Atât în Mannheim, cât și în Walsrode, Petru și Camelia și cei șapte copii au frecventat bisericile locale penticostale românești.

Deși presiunea anilor pandemici s-a resimțit și în familia Furdui, părinții și copiii s-au adaptat și integrat foarte bine în noul oraș, vecinii, profesorii și localnicii dezvoltând o relație de apreciere și respect față de ei.

Familia Furdui este o familie normală, respectabilă, cu o vastă cultură internațională acumulată în 18 ani – vorbesc limba germană, limba spaniolă, limba română și limba engleză, cu valori sociale și morale înalte, creștine. Copiii Furdui sunt niște copii extrem de talentați pentru vârsta lor, având diverse pasiuni muzicale și artistice – un enorm câștig pentru Germania, în special pentru Walsrode.

Însă data de 26 aprilie 2021 avea să fie fatidică pentru familia Furdui – într-o singură zi toți cei șapte copiii au fost ridicați de Jugendamt Bad Fallingbostel fără nicio explicație, fără nicio înștiințare prealabilă și fără a indica un motiv.

Șocați, Petru și Camelia Furdui au rămas doar cu o carte de vizită lăsată pe masă de angajații Jugendamt, în timp ce pentru copiii Furdui începea drama de a fi plasați printre străini, în condiții de viață fizice și psihice incompatibile cu o țară care se pretinde a fi dezvoltată și democratică.

În următoarele două săptămâni vom prezenta abuzurile Jugendamt în cazul familiei Furdui, condițiile îngrijorătoare în care trăiesc copiii Furdui în căminele de copii în care sunt plasați, șicanele și refuzul reprezentanților Jugendamt Heidekreis de a ne răspunde la întrebările esențiale pentru acest caz.

Redacția Tribuna Românească