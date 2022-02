Sondaj: Majoritatea democraților vor ca Hillary Clinton să fie investigată pentru rolul avut în scandalul Russiagate

Nota Redacției: Cei ce pretind a fi „fact-checkers“ au marcat acest articol cu avertismentul „dezinformare“, însă refuză să precizeze care sunt informațiile false. Mincinoșii puși să aleagă adevărul se dau de gol întinzând prea tare coarda.

Potrivit unui sondaj recent, un număr surprinzător de mare de democrați vor ca Hillary Clinton să fie investigată pentru posibilul său rol în fabricarea de probe care să indice o colaborare între Donald Trump și Kremlin, informează Paul Sperry într-un articol New York Post.

Sondajul, realizat luna trecută de TechnoMetrica Institute of Policy and Politics din New Jersey, a chestionat 1.308 americani pe tema investigației consilierului special John Durham asupra anchetei FBI privind presupusele legături ale lui Trump cu Rusia în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

Aproape trei din fiecare patru persoane intervievate care sunt la curent cu subiectul au spus că procurorii ar trebui să o investigheze pe Clinton pentru rolul avut în scandalul Russiagate, alături de cei mai importanți consilieri de campanie.

Această cifră include două treimi – sau 66% – dintre democrații chestionați ce au declarat că au urmărit desfășurarea investigației.

Este o creștere de 20 de procente față de octombrie anul trecut, când aceeași întrebare a fost pusă în cadrul unui sondaj TIPP, și arată că investigația lui Durham ar putea schimba opinia democraților cu privire la Clinton și controversă.

În același timp, 91% dintre republicanii din același grup și 65% dintre independenți au cerut și ei ca Hillary Clinton să fie investigată.

Durham l-a pus deja sub acuzare pe Igor Danchenko, contractor al Campaniei Clinton, pentru că ar fi mințit cu privire la sursele din spatele așa-numitului Dosar Steele la compilarea căruia a ajutat, în încercarea de a-l prezenta pe Trump drept agent al Kremlinului.

Danchenko, fost analist în cadrul Brookings Institution, este acuzat că a inventat sursa celor mai explozive afirmații din dosar. Se pare că a folosit și un consilier al Campaniei Clinton pe post de sursă cheie pentru alte informații scandaloase. Danchenko a fost arestat în octombrie și a pledat nevinovat.

Michael Sussmann – fost partener al consilierului juridic al Campaniei Clinton, Mark Elias – a fost și el pus sub acuzare în septembrie pentru că ar fi mințit în legătură cu serviciile prestate pentru Campania Clinton, cu scopul de a înscena o legătură între Trump și o bancă rusă. Sussmann a pledat nevinovat.

Legat de cazul Sussmann, Durham a precizat recent că a descoperit plăți efectuate de Campania prezidențială Clinton din 2016 către o firmă web, pentru a „se infiltra“ în serverele Trump Towers și ale Casei Albe și a încerca să obțină dovada unei legături între Trump și Rusia.

Noul sondaj a constatat și că americanii doresc o examinare mai atentă a familiei Biden.

Mai mult de două treimi dintre respondenți, sau 68%, consideră că fiul președintelui, Hunter Biden, și fratele său, Jimmy Biden, ar trebui excluși de la orice are legătură cu administrația. Aceasta include comunicarea cu președintele și asistenții săi pe tema politicilor propuse, ocuparea unor funcții guvernamentale sau încheierea de contracte cu statul, au declarat majoritatea în sondaje.

Un procent egal de democrați și republicani – 71% – au fost de acord că rudele președintelui ar trebui să fie ținute la distanță.

Anul trecut, Hunter a dezvăluit că este cercetat pentru posibilă fraudă fiscală. El a insistat că și-a gestionat „afacerile în mod legal și corect“ și că nu are de gând să încheie o înțelegere prin care sa-și recunoască vreo vină.

De curând, s-a aflat că procurorul american din Delaware, David Weiss, numit în funcție de Trump, a emis citații pentru tranzacțiile bancare care îi implică pe Hunter, unchiul său Jimmy și foștii parteneri de afaceri Devon Archer și Eric Schwerin.

Același sondaj a constatat că 46% dintre americani consideră că mass-media a făcut o treabă destul de proastă în a scrie despre presupusul trafic de influență și alte forme de corupție ale lui Biden și familiei sale.

Majoritatea republicanilor, 69%, și a independenților, 54%, nu sunt mulțumiți de prestația mass-mediei. În schimb, 53% dintre democrați consideră că presa a mediatizat bine acuzațiile de corupție la adresa lui Biden.

Printre alte constatări importante: 76% dintre americani doresc ca Maggie Goodlander, consilierul procurorului general Merrick Garland, să se retragă din investigația Durham din cauza unui potențial conflict personal reprezentat de soțul ei, Jake Sullivan, consilier pe teme de securitate națională la Casa Albă, care este menționat în cazul Sussmann.

82% dintre republicani și 79% dintre democrați sunt de aceeași părere.

„Ei realizează că ea nu ar trebui să fie implicată în anchetă, deoarece soțul ei a avut un rol activ în campania lui Hillary Clinton“, a precizat Raghavan Mayur de la TIPP.

Traducere și adaptare

Tribuna.US