Cazul Furdui | Prizonierii Jugendamt: Scrisoarea lui Ruben Furdui: „Lăsați-mă să merg acasă!”

Tragedia familiei Furdui din Walsrode, Germania ai cărei 7 copiii au fost luați abuziv de Jugendamt Heidekreis se adâncește pe zi ce trece.

Nu demult, străzile micului orășel Walsrode au fost umplute până la refuz de susținătorii familiei Furdui care au venit în număr de peste 10.000 pentru a-și arăta solidaritatea și a cere Jugendamt să-și oprească abuzurile împotriva familiei și a altora din Heidekreis.

Luni, în premieră, Echipa de Inițiativă Furdui publică o scrisoare a lui Ruben Furdui, în vârstă de 12 ani, pe care acesta a trimis-o judecătoarei de caz din Walsrode prin care cerea să fie lăsat să meargă acasă, că nu mai suportă să stea departe de părinții și frații lui – că viața lui depinde de asta. Comunicatul poate fi citit AICI.

Disperarea cu care Ruben scrie judecătoarei reiese din textul scrisorii:

„Dragă judecătoare,

A trecut foarte mult timp și nu s-a luat încă decizia dacă avem voie să mergem acasă. Îmi este dor de casă și nu se mai poate să rămână lucrurile așa. Vreau acasă să mă bucur de viață, nu vreau să trăiesc într-un cămin.

Acasă am mult mai multe amintiri frumoase decât urâte, acasă mă simt mai bine și dacă nu am voie să merg acasă voi fugi foarte departe și dacă o să mor pe drum nu este vina mea, deoarece nu am fost lăsat să merg acasă.

Cu stimă, Ruben”