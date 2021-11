Ce să faci când te simți blocat în viață

Până la aproape 30 de ani, am simțit că nu sunt bun de nimic. M-am simțit pierdut, frustrat și, mai ales, fără nicio direcție clară, analizează Paul Angone într-un articol Relevant Magazine.

Când eram la facultate mă rugam mereu: „Iată-mă, Doamne, trimite-mă“, așteptându-mă ca Dumnezeu să mă conducă într-o aventură epică, demnă de o ecranizare.

În loc de asta, viața mea se reducea la luni de zile petrecute pe drum, făcând prezentări de vânzări și nopți singuratice în camere de motel, după care reveneam la pereții gri ai biroului meu. Îmi doream ca viața mea să aibă impact, dar nu aveam idee de unde să încep.

Așa că, în ultimii 10 ani, am început să studiez, să scriu și să învăț secretele și strategiile care să mă ajute să mă deblochez, ajungând astfel să fac un lucru care-mi place cu adevărat.

Dacă te simți blocat, iată cinci sfaturi pe care le poți implementa astăzi pentru a începe să progresezi:

1. Concentrează-te pe rutina zilnică

Uneori cred că-i considerăm pe cei care au cu adevărat succes drept niște ființe oarecum mitice, care sigur dețin un mare secret cu ajutorul căruia au găsit o cale mai scurtă către succes.

Cu cât studiez și vorbesc mai mult cu oamenii de succes, cu atât mai mult realizez că marele secret al succesului lor este că nu au așa ceva. Ei nu caută acea scurtătură secretă. În schimb, se concentrează pe a deveni foarte buni în lucrurile mici.

Viața lor constă în disciplină în ceea ce privește obiceiurile fundamentale esențiale care să-i ajute în viață, nu să-i epuizeze.

Exemple precum: Sportul. Mâncarea sănătoasă – identificarea alimentelor care-i secătuiește de energie și eliminarea lor din dietă. Trezirea devreme. Rugăciunea. Momente de tăcere. A-I permite lui Dumnezeu să-i umple cu prezența Sa, în loc să fie copleșiți de zarva și agitația zilnică.

De multe ori, cheia este să înveți să întruchipezi Psalmul 46:10, „Opriţi-vă şi recunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu!“.

Bazează-te pe pacea și prezența lui Dumnezeu ca sursă de consecvență zilnică. Dacă încerci să te deblochezi prin propriile forțe, vei ajunge rapid deziluzionat și extenuat.

Scapă de lucrurile care te împiedică să avansezi fiind consecvent cu obiceiurile fundamentale ce te pot propulsa înainte.

2. Stabilește obiective conform identității tale unice

Definirea, selectarea, deținerea și perfecționarea unei identități unice devine un cadru în care pasiunea, scopul și cariera ta se împletesc.

Oamenii care trăiesc o viață de impact au obiective ce nu se nasc din context. Ei își stabilesc obiective care să reprezinte punctul culminant a ceea ce sunt, ce cred, la ce sunt buni, ce prețuiesc, unde vor să ajungă și ce nevoi și probleme doresc să soluționeze.

Găsirea propriei identități înseamnă descoperirea și valorificarea amestecului unic de ingrediente din interiorul tău pe care Dumnezeu le-a întrețesut cu măiestrie. „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!“ (Psalmul 139:14).

Ești creat în mod unic de către maestrul artizan care te-a proiectat intenționat pentru un anumit scop. Să ascunzi asta sub oboroc? Evident că nu.

3. Lucrează la relațiile cu oamenii

Cred că trebuie să încetăm a ne mai lărgi rețeaua de cunoștințe și să începem să investim în relații autentice.

„Relația autentică“ înseamnă să investești cu adevărat în persoana cealaltă, nu doar să-ți dai interesul atunci când „ai nevoie“ de ea.

De prea multe ori, construirea rețelei de cunoștințe se rezumă la noi înșine – nevoile noastre și lucrurile de care suntem pasionați. Pe când relația autentică înseamnă să te concentrezi pe persoana cealaltă – și să te entuziasmezi de ceea ce o entuziasmează pe ea.

Nu te mai conecta cu toată lumea ca un robot. Începe să relaționezi ca o persoană.

4. Fii mai interesat de a învăța decât de propriul ego

Vrei să știi cum afli foarte simplu dacă îți pasă sau nu mai mult să înveți decât să nu-ți fie rănit ego-ul? Cum reacționezi la critica celorlalți?

Ca să fiu sincer, să ascult opiniile celorlalți cu privire la mine nu a fost niciodată puncul meu forte. Nici acum nu este.

Dar îmi dau seama tot mai bine că dacă ești capabil să primești critici constructive de la un șef, părinte, soț sau profesor și apoi implementezi ceea ce este necesar pentru a face mai bine lucrurile data viitoare, îți pasă mai mult să înveți decât îți pasă de ego-ul tău.

Dacă în momentul în care simți că urmează o critică te împotrivești ca un bivol furios, atunci ego-ul tău (și insecuritățile pe care le protejează) este probabil puțin prea mare.

Dacă ego-ul tău continuă să-i atace pe toți cei ce încearcă să te ajute, oamenii vor înceta să o mai facă.

5. Înțelege că Dumnezeu vrea cu adevărat să te ajute să învingi

Timp de ani de zile, m-am simțit frustrat și plin de amărăciune că toate rugăciunile mele de genul „Iată-mă, Doamne, trimite-mă“ păreau să nu primească niciun răspuns, în timp ce viața mi se irosea între pereții biroului.

Însă, într-o viziune frapantă avută într-o noapte, am înțeles foarte clar erorile gândirii mele și ale convingerilor mele.

Așa cum am detaliat în cartea mea All Groan Up, în această viziune, m-am văzut stând într-o roabă, rugându-mă și așteptând ca Dumnezeu să înceapă să mă împingă.

Apoi l-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi: „Dă-te jos din roabă. Eu sunt Salvatorul tău, nu câinele tău de sanie.“

Am vrut ca Dumnezeu să mă implice în lucrări mari, și atunci m-aș dovedi credincios în lucruri de valoare. În schimb, Dumnezeu dorea să mă întărească, învățându-mă să-mi folosesc propriile picioare. Dumnezeu voia să învăț cum să fac lucruri mari, învățând mai întâi cum să merg înainte cu pașii mici, de zi cu zi.

Da, El urma să fie alături de mine, dar nu avea de gând să mă ducă pe brațe către chemarea mea.

Mi-am dat seama că așteptările mele legat de acea chemare măreață, „vrednică de postat pe social media“, arătau foarte diferit de chemarea pe care Hristos a întruchipat-o pe cruce.

În tot acest timp, El mă învăța o lecție valoroasă: scopul nostru nu se reflectă doar în rezultat. Scopul nostru transpare în proces. Se prea poate să fie complicat, dar va fi pe deplin semnificativ.

Traducere și adaptare

Tribuna.US