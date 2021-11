Unii democrați sunt de-a dreptul furioși că partidul lor promovează nebunia identității de gen

Nu este o exagerare să spunem că Statele Unite sunt în criză cu privire la semnificația cuvintelor sex și gen. Cu toții suntem victime ale acestei crize, dar principalele victime sunt femeile și fetele, analizează Kara Dansky într-un articol The Federalist.

În întreaga legislație americană, cuvântul sex este complet redefinit pentru a însemna „identitate de gen“ sau „transgender“. Congresul face asta. Administrația Biden face asta. O fac și instanțele federale.

Majoritatea americanilor nu înțeleg implicațiile acestui lucru, și nu din vina lor. Foarte puține canale media ne permit să abordăm acest subiect. Cu toate acestea, feministele vorbesc despre asta de mult timp. Women’s Liberation Front (WoLF) a vorbit despre asta încă de la înființarea sa, în 2013 (am făcut parte din consiliul de conducere al WoLF în perioada 2016-2020).

Jennifer Bilek a vorbit despre asta în eseul său din 2018, „Cine sunt bărbații bogați și albi care instituționalizează ideologia transgender?“ Ea continuă să vorbească pe această temă în excepționalul ei blog 11th Hour. Women’s Human Rights Campaign (WHRC) vorbește despre asta la nivel global din 2019, iar în Statele Unite din 2020, promovând obiectivele Declarației privind drepturile femeilor conform sexului, care a fost semnată de peste 20.000 de persoane și sute de organizații. (În prezent sunt președinte al Filialei SUA).

Mass-media mainstream ignoră constant subiectul și este implicată într-un demers concertat de a ascunde aceste informații de americani. Dar americanii se trezesc la realitate, în mare măsură datorită eforturilor constante ale feministelor radicale sau, așa cum le numesc unii, „TERFs“.

Acronimul „TERF“, despre care se spune că înseamnă „Trans Exclusionary Radical Feminist“, a fost creat de misogini pentru a le denigra pe acelea dintre noi care luptăm pentru drepturile, intimitatea și siguranța femeilor și fetelor. Multe feministe au ales să-și asume acronimul, argumentând că înseamnă „Tired of Explaining Reality to Fools – Sătule să explice proștilor realitatea“ sau „Totally Excellent Radical Feminist“.

În luna octombrie a acestui an, comediantul Dave Chappelle a ajuns pe prima pagină a ziarelor când a proclamat că face parte din „Echipa TERF“ în timpul emisiunii sale de pe Netflix „The Closer“. Hashtag-ul #TeamTERF a ajuns instant în vogă pe Twitter. Chappelle a făcut respectiva declarație când a luat apărarea autoarei britanice JK Rowling, care a avut parte de critici necruțătoare pentru că susține femeile, fetele și supraviețuitoarele abuzului. Dacă faptul că lupt pentru drepturile, intimitatea și siguranța femeilor și fetelor înseamnă că sunt TERF, atunci așa să fie.

Mulți oameni vor fi supărați pe mine că scriu în The Federalist, deoarece The Federalist este o publicație conservatoare. Nu sunt conservatoare și nici nu am fost vreodată. M-am înregistrat la vot ca democrată, în 1990. De atunci, singura dată când nu am apărut ca democrat a fost pentru o scurtă perioadă în 2007, când m-am declarat Green (dar am revenit apoi la eticheta de democrat ca să pot vota în alegerile primare din 2008 și așa am rămas de atunci).

Cu toate acestea, sunt recunoscătoare publicației The Federalist că mi-a publicat articolul, întrucât nimeni altcineva nu o va face. Asta pentru că mass-media americană a fost complet coruptă de o industrie hotărâtă să-i convingă pe cetățenii de rând că există un astfel de lucru – „identitatea de gen“ și că unii oameni „sunt transgender“.

Adevărul este că „identitatea de gen“ nu există de fapt în sensul real, material, iar „transgender“ este un concept inventat pur și simplu, care este folosit pentru a justifica tot felul de atrocități, cum ar fi cazarea violatorilor și criminalilor condamnați în închisorile pentru femei, unde acestea sunt vulnerabile; permisiunea ca bărbații să defileze netulburați în saloanele de spa pentru femei și să concureze în sportul feminin. Li se permite să facă toate aceste lucruri pe baza faptului că se încadrează la așa-numita „identitate de gen feminin“.

Toată politica „identitate de gen“ și „transgender“ este o mișcare pentru drepturile bărbaților, menită să transforme corpurile femeilor într-un obiect și să ne elimine ca clasă. Întregul edificiu este o minciună. Este misoginie de stânga dusă la extrem.

Conducerea Partidului Democrat nu va permite discuții pe această temă, nicăieri. Dar îi asigur pe cititori că există nenumărați democrați de rând care sunt foarte furioși din cauza asta. Le aud zilnic comentariile. Democrații sunt dezgustați că liderii partidului promovează predarea „identității de gen“ în școli, inclusiv la nivel de grădiniță, celebrează mutilarea corpului copiilor sănătoși și încurajează spectacolele gen „ora de lectură cu un travestit“ în bibliotecile publice.

Partidul Democrat din ziua de azi nu seamănă deloc cu Partidul Democrat din care am fost mândră să fac parte aproape toată viața mea. Mulți democrați împărtășesc disperarea mea. Dacă Partidul Republican reușește să nominalizeze o persoană decentă pentru președinție în 2024 (indiciu: Trump nu se califică), mulți democrați vor vota pentru republicani.

Ideologia de gen este unul dintre motivele pentru care democrații au pierdut locuri în Parlament în 2020 și unul dintre motivele pentru care Glenn Youngkin a câștigat recent postul de guvernator în Virginia. Am fost mândră să susțin părinții din districtul Loudoun și recunoscătoare publicației The Federalist că a prezentat știrea (acea știre a fost în cele din urmă preluată și de alții). Ideologia de gen va fi unul dintre motivele pentru care democrații vor pierde mai multe locuri în Congres în 2022, precum și președinția în 2024.

Cunosc persoane care au părăsit Partidul Democrat din cauza acestei ideologii și au aderat la Independenți. Cunosc o femeie care a renunțat la Partidul Democrat din cauza ei și s-a înregistrat ca alegător republican. Aleg să rămân democrată pentru că mai sper că partidul va schimba direcția, oricât de puțin probabil pare în clipa de față, și am făcut tot posibilul să avertizez conducerea partidului cu privire la ceea ce urmează.

Sunt o feministă din al doilea val și o democrată. Susțin drepturile, intimitatea și siguranța femeilor și fetelor. Acestea nu pot fi protejate dacă sexul este redefinit, în mod imposibil de înțeles, astfel încât să includă așa-numita „identitate de gen“.

Feministele au o vorbă: nu putem proteja femeile și fetele în baza sexului dacă nu putem defini ce este sexul. Speranța mea este ca parlamentarii din tot spectrul politic să se apuce să corecteze greșelile comise în numele „identității de gen“.

Fiecare ființă umană este fie femeie, fie bărbat. Nimeni „nu este transgender“. Era de mult timpul ca parlamentarii de orice culoare politică și membrii mass-mediei corporatiste să afirme acest lucru.

