Ce se întâmplă cu Southwest Airlines este un exemplu de tiranie modernă. Vor lua republicanii atitudine?

Andrew Ross Sorkin. Dacă vizionați CNBC, s-ar putea să-l recunoașteți drept acel prezentator care arată ca un copil și are trei nume, analizează Christopher Bedford într-un articol The Federalist.

Dacă nu sunteți un telespectator fidel, s-ar putea să vă amintiți vag cearta lui în direct cu Rick Santelli pe tema COVID, în care susținea implacabil că supermarketurile sunt mult mai sigure decât restaurantele cu separeuri din plexiglas (și, decât bisericile, în special) și de aceea li se permite să rămână deschise, citând în mod repetat „știința“ și cerându-și scuze telespectatorilor că permite întrebările elementare ale lui Rick.

Însă, dacă sunteți pilot comercial, s-ar putea să-l știți pe Andrew drept tipul care consideră că firma pentru care lucrați vă poate restrânge libertățile în schimbul unui cec consistent.

Probabil că în ultimele zile ați auzit despre perioada de haos de la Southwest Airlines; au anulat peste 2.000 de zboruri, nu demult. Au dat vina pe probleme de control al traficului aerian, pe care Administrația Federală a Aviației le neagă, și pe vreme, care a fost atât de rea încât a afectat doar avioanele Southwest și pe nimeni altcineva.

Citește și La scurt timp după impunerea vaccinării angajaților, Southwest Airlines anulează 1.800 de zboruri

A circulat povestea că piloții și alți membri ai echipajului au refuzat să zboare în semn de protest împotriva noului mandat strict de vaccinare al companiei. În contractul sindicatului piloților este precizat că nu au voie să facă grevă, prin urmare și conducerea sindicatului declară că nu asta se întâmplă, dar există tot mai multe dovezi că exact așa stau lucrurile.

Oricare ar fi realitatea, ideea este că Sorkin a auzit despre posibila grevă și a considerat-o reală. Și iată reacția sa: „Atenționare“, a postat pe Twitter expertul nostru în sănătate publică cu chip de băiețel, „Southwest a acceptat 3,2 miliarde de dolari de la contribuabili. Acești bani le-a permis să-și plătească piloții în timpul pandemiei. De asemenea, a făcut din Southwest prima companie aeriană care a înregistrat profit. Și acum, din ce se vede, mulți dintre acei piloți nu vor să ajute societatea vaccinându-se“.

Ca să înțelegeți mai bine, Andrew Ross Sorkin locuiește într-o zonă selectă, apare la televizor, are o slujbă de redactor la The New York Times și colaborează cu Showtime. Asta ca să vă faceți o imagine clară cam ce fel de dispreț au pentru voi el și toți ceilalți superiori vouă.

Ce drăguț din partea lui să explice atât de limpede ce crede. Deoarece citatul pe care tocmai l-ați citit este un excelent rezumat al modului în care funcționează tirania modernă.

Să începem cu începutul: „Southwest a acceptat 3,2 miliarde de dolari de la contribuabili, pentru a-și plăti piloții în timpul pandemiei“. Dar stați așa, nu „pandemia“ a pus Southwest în pericol; nu coronavirusul a ținut la sol avioanele și a anulat zborurile.

Dar cine? Guvernul. Guvernul a spus tuturor să-și pună viața pe pauză și să se închidă în casele lor pentru a lupta împotriva unui virus. Se pare că acele lockdown-uri nu au avut prea mare efect; este posibil să fi fost chiar contraproductive. Dar, asta e, păcat că atâtea afaceri au intrat în faliment. Aparent, acest lucru a luat guvernul prin surprindere.

Oare nu e toată lumea plătită cu bani care apar în mod magic? Nu pot să „fabrice niște bani?“

Cu toții avem istorisiri personale care atestă acest lucru; a fost incredibil să le observi în timp real. De exemplu, în timp ce totul era oprit, la fiecare câteva luni, un funcționar al Procuraturii din D.C. bătea la ușa prietenului meu pentru a-l informa că datorează bani pentru afacerea sa. De fiecare dată când când se întâmpla asta, prietenul meu trebuia să-i explice respectivului că afacerea sa nu funcționa datorită ordinului primarului. De fiecare dată, funcționarul părea surprins.

Citește și Micile afaceri, distruse într-un număr șocant de lockdown-urile COVID

Deci, aceasta este prima fază: Guvernul vă face sa mergeți spre faliment. Faza a doua este că, după ce vă închide afacerea, guvernul intervine pentru a vă ajuta. Vă dau mii sau milioane sau miliarde de dolari – poate chiar de mai multe ori. Distribuie atât de mulți bani încât, dacă nu luați și voi, ajungeți într-o poziție dezavantajată competitiv.

Ca să fie clar, guvernul trebuia să ajute afacerile pe care le-a forțat să se închidă – aceasta era obligația lor morală. Dar era o obligație ca atunci când ești obligat să dai înapoi unui prieten banii pe care i-ai împrumutat sau cum trebuie să plătești înapoi celui de la care ai furat.

Dar pentru guvernul nostru, lucrurile stau cu totul altcumva – odată ce v-au sprijinit afacerea, consideră că au putere asupra voastră.

Acolo se încadrează Andrew Ross Sorkin și perspectiva sa: acum că ați luat bani de la stat pentru a supraviețui unui lockdown impus de stat, îi sunteți datori acestuia. Din păcate, un mic mesaj de mulțumire că nu v-a distrus complet viața nu va fi suficient. Nu, Andy are altceva în minte: libertatea voastră pe plan medical.

Guvernul, pe care Andrew și prietenii săi milionari îl consideră un sinonim al cuvântului „familie“, v-a ajutat, nu-i așa? Și acum vrea și el ceva la schimb, în acest caz, un vaccin.

Dar în realitate nu există nicio limită privind sfera de aplicare a unei astfel de gândiri, odată ce accepți premisa de bază. Dacă guvernul poate să vă anuleze libertatea pe plan medical, ce altceva mai poate anula?

Bineînțeles, exact asta este și ideea. La momentul de față, vorbim de un vaccin. Dar, în curând, afacerea dvs. nu va fi eligibilă pentru „ajutorul lor“ decât dacă acceptați noua noastră religie națională a Teoriei Critice Rasiale sau plătiți pentru avorturile angajaților. Nu există limite.

Citește și Libertatea americanilor nu trebuie să cadă victimă coronavirusului

De fapt, așa funcționează o mare parte din sistemul american. Am umflat atât de mult prețul educației în această țară, încât majoritatea oamenilor au nevoie de împrumuturi pentru studenți ca să facă o facultate. Dar guvernul federal este cel ce controlează împrumuturile studențești și, pentru a avea acces la ele, trebuie să ne supunem la orice spune guvernul federal.

Există și alte moduri în care acest lucru se manifestă. Cu câțiva ani în urmă, orașul Los Angeles a cerut firmelor cu care colabora municipalitatea să declare orice legătură cu National Rifle Association, cu scopul evident de a le refuza contractele pe viitor.

Având în vedere că guvernul este un client important, micile afaceri de multe ori nu își permit să-l piardă. Aceasta este puterea guvernului: nu este nevoie să elimini la propriu libertatea de exprimare și alte drepturi constituționale în așa-numitul „sector privat“ – trebuie doar să faci guvernul atât de mare și atât de important încât sectorul privat abia că există.

„Ți-ai păstrat slujba, domnule pilot, așa că acum întindeți brațul să te vaccinăm. Acestea sunt condițiile“.

Este cu adevărat o gândire dezgustătoare – și genul de tiranie utilizată mai mereu de bărbații slabi, precum Andrew Ross Sorkin. Și este genul de gândire care îi determină pe alegătorii apolitici și moderați ce alcătuiesc o mare parte a națiunii să fugă de Partidul Democrat.

Se vor îndrepta spre Partidul Republican ca alternativă? S-ar putea – dar numai dacă aceștia oferă o alternativă. Pare simplu, dar să vedem ce va fi. Dacă există cineva care are puterea să aleagă în loc să se ascundă, acel cineva sunt politicienii din Washington.

Traducere și adaptare

Tribuna.US