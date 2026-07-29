Ce spunea Fauci public despre pandemie, dar ce credea cu adevărat – jurnalele lui au ajuns publice

Jurnalele publicate recent prezintă o versiune diferită de cea pe care ți-a spus-o el.

Anthony Fauci a devenit figura publică a măsurilor de izolare impuse în contextul pandemiei din 2020, iar acum putem să ne facem o idee despre ce se petrecea în mintea lui. Jurnalele sale, publicate recent, conturează un portret puțin măgulitor al unui birocrat egocentric și nu tocmai sincer, în contrast cu imaginea de om de știință meticulos pe care și-a cultivat-o în public, analizează WSJ.

Documentele au fost făcute publice de senatorul republican Rand Paul din Kentucky, care de ani de zile a cercetat în profunzime povestea pandemiei de Covid pentru a înțelege de ce răspunsul guvernului la criza sanitară a fost atât de devastator. Fragmentele publicate de senatorul Paul, care totalizează peste 1.100 de pagini, acoperă perioada începând cu decembrie 2019, chiar înainte de primele rapoarte privind un focar de infecție în Wuhan, China, până la retragerea dr. Fauci din funcția guvernamentală, în decembrie 2022.

Jurnalul pare să fi fost conceput ca un ghid de referință pentru o autobiografie pe care dr. Fauci ar putea să o scrie într-o bună zi, așa că merită citit cu atenție. Este posibil ca el să fi prezentat adevărul într-o manieră nu tocmai obiectivă, având în vedere perspectiva istoriei. Totuși, această posibilitate face ca conținutul său să fie cu atât mai remarcabil și revelator.

O concluzie este că, în privința unor aspecte importante, dr. Fauci a greșit și a dat dovadă de lipsă de onestitate. De exemplu, el și aliații săi din cadrul complexului industrial științifico-guvernamental continuă să susțină teoria conform căreia Covid-19 a evoluat în mod natural în rândul populațiilor de animale înainte de a se răspândi la oameni.

Cu toate acestea, în jurnalul său din 1 februarie 2020, el consemnează o întâlnire cu o serie de virologi de renume, în cadrul căreia doar doi au susținut această teorie a „originilor naturale”. Ceilalți bănuiau că virusul ar fi putut fi creat artificial, nu în ultimul rând pentru că se știa că o cercetătoare de renume din Wuhan, Shi Zhengli, se ocupa de genul de cercetări de tip „câștig de funcție” care ar fi putut duce la un astfel de rezultat.

Jurnalul sugerează că, încă din 26 ianuarie 2020, dr. Fauci considera că virusul nu își avea originea în piața de animale vii din Wuhan, adesea identificată drept sursă de către susținătorii teoriei originii naturale. Acest lucru nu l-a împiedicat pe el și pe aliații săi să-i prezinte pe scepticii teoriei originii naturale drept excentrici politizați și adepți ai teoriilor conspirației. Documentele publicate anterior arată cum dr. Fauci a orchestrat publicarea unui articol științific pentru a respinge teoria conform căreia Covid s-ar fi scurs din Institutul de Virologie din Wuhan.

Jurnalul se laudă, de asemenea, cu influența pe care a exercitat-o dr. Fauci, convingându-i pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și pe primarul de atunci al New York-ului, Bill de Blasio, să închidă școlile și să impună restricții asupra unor sectoare importante ale economiei. Cu toate acestea, el a afirmat ulterior în public că nu a susținut niciodată impunerea vreunei restricții.

Liberalii îl ridică acum pe piedestal pe dr. Fauci pentru atitudinea sa ostilă față de președintele Trump. Însă, la începutul pandemiei, jurnalul sugerează că medicul era fascinat de Donald Trump — în principal, se pare, pentru că Trump a spus lucruri frumoase despre el. Este la fel de receptiv la lingușelile vedetelor.

În schimb, dr. Fauci se mândrea în sinea sa cu atitudinea sa răutăcioasă față de critici. Pe 14 iulie 2020, acesta a încercat să suprime o notă sceptică referitoare la politicile sale, redactată de Stephen Moore, colaborator al revistei „Journal”.

„I-am spus [consilierului de la Casa Albă, Alyssa Farah] că administrația (fie Meadows, fie președintele SUA) trebuie să-l reducă la tăcere pe Stephen Moore și să-l împiedice să-și publice articolul intitulat «Dr. Wrong». Dacă nu o va face, întreaga comunitate academică îl va critica aspru pe președintele SUA”.

A încercat să-i excludă pe scepticii măsurilor de izolare din procesul de elaborare a politicilor. Se referă la Jay Bhattacharya, Sunetra Gupta și Martin Kulldorff, autorii Declarației de la Great Barrington, care critică măsurile de izolare, numindu-i „cei trei bufoni”.

Cele mai jenante însemnări se referă la obsesia doctorului Fauci pentru modul în care este prezentat în presă. El își notează numeroasele interviuri, iar un articol de presă favorabil poate ocupa în jurnal un spațiu la fel de mare ca și dezbaterile științifice și politice importante ale zilei respective.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Idolatria mass-media este ceva de văzut — și ar putea fi unul dintre motivele pentru care majoritatea presei va ignora jurnalele. Acestea incriminează presa în legătură cu înșelăciunile doctorului Fauci.

„Un profil uimitor despre mine astăzi la Nightline”, scrie el la un moment dat. „Au apărut numeroase editoriale (în presa scrisă, precum Washington Post etc.) și articole de opinie (Newsweek) despre mine. Nu reușesc să țin pasul și nici măcar să le citesc pe toate. Țara are nevoie de cineva pe care să-l admire în fața președinției lui Trump”. „Toate acestea indică o lecție mai amplă, pe care încă nu am învățat-o din dezastrul provocat de Covid. Medicul din jurnale apare ca un om cât se poate de uman — încăpățânat, părtinitor, vanitos și răzbunător. Cu toate acestea, mass-media și cea mai mare parte a clasei politice l-au tratat ca pe un înțelept solomonic, tehnocratul perfect, capabil să gestioneze întreaga societate”, susține echipa redacțională a WSJ.

Istoricul pandemiei de Covid arată că sfaturile sale au fost adesea greșite, iar în cazul măsurilor de izolare, chiar dezastruoase. De aceea, alegătorii se revoltă din ce în ce mai mult împotriva guvernării „experților”. După ce am citit jurnalele lui Fauci, adevărata întrebare este de ce am mai permite vreodată unei astfel de persoane să ne conducă din nou în felul acela.