Trump îl elogiază pe Lindsey Graham, pe care îl descrie drept un gigant al Senatului și un „american original”

Președintele Trump l-a descris pe regretatul senator Lindsey Graham drept „un om de stat respectat, o personalitate marcantă a Senatului Statelor Unit

Președintele Trump l-a descris pe regretatul senator Lindsey Graham drept „un om de stat respectat, o personalitate marcantă a Senatului Statelor Unite și un adevărat american autentic” într-un discurs de elogiu adus influentului legislator, rostit marți după-amiază în cadrul funeraliilor desfășurate la Catedrala Națională din Washington.

„De mai bine de 30 de ani, nimic important nu s-a întâmplat în această capitală fără ca Lindsey Graham să știe despre asta. Niciun proiect de lege nu a devenit lege fără ca Lindsey Graham să-și spună cuvântul”, a declarat Trump. „A fost un om care a dăruit Americii tot ce avea mai bun și mai puternic din inima sa, până când inima aceea a cedat”. „Nu a existat cu adevărat nimeni ca Lindsey Graham”, a spus Trump.

Graham, un republican din Carolina de Sud care a fost unul dintre principalii consilieri ai lui Trump în domeniul afacerilor externe, va fi înmormântat săptămâna aceasta. Comemorările au început cu o ceremonie solemnă la care au participat colegi din Congres și vicepreședintele JD Vance, în Rotunda Capitoliului, urmată de o slujbă la catedrală, mai târziu în cursul după-amiezii. El va fi înmormântat miercuri în Carolina de Sud.

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Printre cei prezenți la catedrală s-au numărat membri ai cabinetului, precum secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru Sănătate și Servicii Sociale Robert F. Kennedy Jr. și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, precum și consilierii de vârf ai lui Trump, Susie Wiles și Stephen Miller. Judecătorul Curții Supreme Brett Kavanaugh, pe care Graham l-a apărat cu înverșunare în timpul audierii sale de confirmare, a ocupat un loc în al treilea rând.

Înainte de începerea slujbei, mulțimea a fost captivată de imaginea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care discuta cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Senatorul Tim Scott (republican, Carolina de Sud) și fostul deputat Trey Gowdy (republican, Carolina de Sud) au stat împreună, într-un rând în care se aflau și senatorii Dick Durbin (democrat, Illinois) și liderul minorității din Senat, Chuck Schumer (democrat, New York), unii dintre zecile de parlamentari care s-au înghesuit pe bănci. Senatorii din Pennsylvania John Fetterman, democrat, și Dave McCormick, republican, au intrat împreună.

Deși democrații i-au criticat intens pe Graham și Trump în legătură cu războiul din Iran, mulți dintre ei au colaborat cu Graham în alte ocazii de-a lungul anilor — participând alături de el la vizite în străinătate sau, în cazul lui Durbin, încercând să ajungă la un acord privind politica de imigrație.

În cadrul discursului său, Trump a recunoscut, de asemenea, că el și Graham fuseseră odată rivali politici înverșunați în cursa prezidențială din 2016, înainte de a deveni, ulterior, prieteni apropiați.

„Lindsey și cu mine nu am avut tocmai cel mai bun început când am intrat în competiție unul împotriva celuilalt”, a spus Trump. El a amintit apoi de o farsă în care a dezvăluit numărul de telefon mobil personal al lui Graham în timpul unui miting electoral din 2015. Președintele a citit din nou numărul marți, stârnind râsete în catedrală.

Prezentatorul Fox News, Sean Hannity, a luat cuvântul după Trump, lăudându-l pe Graham și menționând eforturile acestuia de a-l determina pe Trump să se confrunte cu Iranul, solicitând în același timp ca SUA și aliații să ducă misiunea la bun sfârșit. „Lindsey a dat dovadă de claritate morală”, a spus Hannity. „Nu poate exista nicio cale către pace până când răul nu va fi învins”.

Netanyahu a dat din cap în semn de aprobare când Hannity a spus că Trump și Graham sunt cei mai mari prieteni ai Israelului.

Reverendul Tony Perkins, președintele Family Research Council, lidera mișcării antiavort Marjorie Jones Dannenfelser și aliatul lui Trump, Reverendul William Franklin Graham III, au citit pasaje din Scriptură.

Mai devreme în cursul zilei, membri ai Forțelor Aeriene, în semn de omagiu pentru cei 33 de ani de serviciu militar ai senatorului, au purtat sicriul lui Graham, acoperit cu un steag american, în Rotunda Capitoliului.

Cine a fost Lindsey Graham

Graham, care a fost ales pentru prima dată în Congres ca parte a „Revoluției Republicane” din 1994 în Camera Reprezentanților a SUA, a reprezentat cel de-al treilea district electoral al statului până în 2003.

În 2002, a fost ales în Senat, unde l-a înlocuit pe senatorul Strom Thurmond, care se retrăgea din funcție și care era atunci cel mai în vârstă membru al camerei superioare.

Graham candida pentru realegere în 2026, fiind considerat favoritul cert în fața candidatei democrate, dr. Annie Andrews.

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De asemenea, el a candidat pentru scurt timp la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2016, fără succes, retrăgându-se în decembrie 2015, înainte de începerea procesului de alegeri primare.

Graham era probabil cel mai cunoscut ca unul dintre cei mai fervenți susținători ai liniei dure din camera superioară a Senatului, în special prin sprijinul său vocal pentru o acțiune militară împotriva Iranului și prin susținerea acordată Israelului.

Se întorsese recent din Ucraina după o întâlnire cu președintele acestei țări, Volodimir Zelenski, unde le-a spus reporterilor că atât Casa Albă, cât și Senatul au ajuns la un acord pentru a impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în sprijinul Kievului.

Senatorul Lindsey Graham a decedat în urma unei rupturi aortice cauzate de o afecțiune cardiovasculară, potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist din Districtul Columbia.

Foto: The White House / Facebook