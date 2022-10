Cea mai potrivită perioadă pentru a cumpăra mobilă

Vă gândiți să vă redecorați locuința? Asigurați-vă că obțineți cele mai bune oferte la mobilier, cumpărând la momentul potrivit, sfătuiește Kelly Bryant, Reader’s Digest.

Sigur, persoanele dintr-o casă sunt cei care o transformă într-un cămin, dar obiectele din ea ne pot spune multe despre personalitatea lor. Dacă vă uitați la ce aveți acum în locuință și vă doriți o schimbare, poate că o nouă piesă de mobilier este exact ceea ce aveți nevoie. Dar dacă bugetul e o problemă sau sunteți un cumpărător inteligent, este esențial să știți care este cel mai potrivit moment pentru a cumpăra mobilă.

Fie că ați pus ochii pe un set de canapele pentru camera de zi sau aveți nevoie de un birou nou, a știi când să cumărați poate face o mare diferență în ceea ce privește contul dvs. bancar. Și dacă mai rămân ceva bani după ce luați noua canapea, de ce să nu aflați care este cel mai bun moment pentru a cumpăra și altceva?

Dacă presupuneți că ofertele de Labor Day sunt ultima dvs. șansă de a economisi pentru noul decor, iată ce zic experții în cumpărături legat de alte perioade ale anului.

Când este cea mai potrivită perioadă a anului pentru a cumpăra mobilă?

Vestea bună este că există mai mult de o singură perioadă a anului care să fie considerată oportună pentru a cumpăra mobilă. După cum probabil ați ghicit, veți găsi unele dintre cele mai bune oferte în preajma marilor sărbători și a weekend-urilor de sărbători – dar numai a unora dintre ele.

Elena Fraioli, manager senior la Skimlinks, o platformă populară de monetizare a conținutului, sugerează să căutați oferte de mobilă în perioada cunoscută sub denumirea de Cyber Five, adică ofertele ce apar în cele cinci zile dintre Thanksgiving Day și Cyber Monday.

„Cu siguranță este perioada în care observăm un mare număr de oferte pentru categoria locuință, în special canapele“, explică ea.

„Ianuarie este, de asemenea, o lună importantă pentru cei ce caută mobilă, datorită rezoluțiilor de genul ‘Un nou an, o schimbare și pentru mine’, idee care se răsfrânge și asupra redecorării locuinței“.

În plus, noile stiluri de mobilier tind să fie lansate în februarie, așa că magazinele caută să scape de modelele sezonului trecut în ianuarie.

În general, nu există nicio diferență în ceea ce privește cea mai potrivită perioadă pentru a cumpăra mobilier de bucătărie, sufragerie, living sau dormitor.

Toate intră la categoria mobilier de interior și veți vedea oferte la toate în același timp. Mobilierul de exterior este o altă poveste, de care ne vom ocupa separat.

Sunteți în căutarea unei noi saltele? Fraioli sugerează ofertele de President Day din februarie, când puteți găsi reduceri excelente la acest articol important.

Dacă vă întrebați care este cel mai potrivit moment pentru a cumpăra cearceafuri pentru noua saltea, încercați ofertele „white sales“ din ianuarie.

Cel mai potrivit moment pentru a cumpăra mobilier de interior:

Sfârșitul lunii noiembrie și luna ianuarie

Când este cel mai bun moment pentru a cumpăra mobilier de birou?

Având în vedere că în prezent multe companii funcționează la modul hibrid sau au trecut complet la munca de acasă, probabil că vă veți dori un birou adecvat, dacă nu aveți deja unul. Iar dacă aveți unul, ar putea fi momentul să ridicați un pic nivelul (și nu doar pentru că va fi văzut de colegii dvs. de muncă pe Zoom).

Pentru a obține un preț bun la mobilierul de birou e suficient să căutați în aceeași perioadă în care apar reducerile la mobilierul de interior.

Acestea fiind spuse, ar trebui, de asemenea, să verificați ofertele specifice anumitor companii, cum ar fi Amazon Prime Day și Wayfair’s Way Days. Cu ocazia Way Days, care au loc la sfârșitul lunii aprilie, veți găsi reduceri de până la 80%. Prime Day, care are loc în mod tradițional în iulie, oferă reduceri de preț similare.

De asemenea, s-ar putea să prindeți unele oferte în preajma diferitelor sărbători, dar nu și de Labor Day – acest lucru este valabil pentru toată mobila de interior.

„Mobilierul de birou era o subcategorie pentru că nu era atât de important înainte“, spune Ali Martinez de la Connexity, o companie de marketing și tehnologie care colaborează cu Skimlinks.

„Cred că urmează să observăm dacă vor exista anumite perioade cu reduceri speciale la articolele pentru biroul de acasă“.

Când este cel mai potrivit moment pentru a cumpăra mobilier de terasă?

Cel mai potrivit moment pentru achiziționarea mobilierului de terasă diferă destul de mult de sezonul pentru mobilierul de interior.

Deoarece mobilierul de terasă este un articol sezonier în cea mai mare parte a țării, prețul acestuia este de obicei redus la sfârșitul verii. Începând cu luna august, prețul acestor articole de exterior va începe să scadă, reducerile devenind tot mai mari spre sfârșitul lunii.

Până la Labor Day ar trebui să vedeți deja cele mai mici prețuri ale sezonului la mobilierul de exterior. Dar aveți grijă: Dacă așteptați prea mult, s-ar putea ca ceea ce vă doriți să dispară din stoc!

Cel mai bun moment pentru a cumpăra mobilier de terasă:

Luna August

Când este cel mai prost moment pentru a cumpăra mobilier?

Potrivit lui Fraioli, deși este posibil să observați unele mici scăderi de preț la mobilă pe tot parcursul anului, Cyber Five este perioada în care au loc cele mai mari reduceri.

În ceea ce privește cel mai prost moment pentru a cumpăra mobilă, acesta este probabil imediat după ce aceste reduceri se termină și prețurile cresc din nou la prețurile de listă inițiale.

De asemenea, în magazine apar noile stiluri de mobilier de interior în februarie și august, așa că prețurile sunt probabil cele mai mari în lunile respective.

Dar dacă vă place un anumit articol, nu vă simțiți prost dacă îl adăugați în coș chiar acum, deși este la preț întreg. Având în vedere problemele din lanțul de aprovizionare și timpii lungi de așteptare pentru anumite produse, a-l cumpăra mai devreme poate fi mai avantajoasă pentru dvs.

Puteți negocia prețurile la mobilier?

Răspunsul scurt: depinde. Dacă articolul este expus în magazin sau ambalajul original a fost desigilat, este posibil ca magazinul să aibă ceva mai multă flexibilitate în ceea ce privește negocierea.

Și, bineînțeles, dacă folosiți un site precum Facebook Marketplace, există adesea loc de negociere.

Dar dacă nu aveți de-a face cu un comerciant de produse la mâna a doua sau un yard-sale, negocierea nu prea e posibilă. În plus, va trebui să fiți prezent în persoană pentru a aborda subiectul, ceea ce înseamnă că această posibilitate nu există în cazul anumitor companii, de exemplu Amazon.

Sfaturi la achiziționarea pieselor de mobilier

Acum că știți când e cel mai potrivit moment pentru a cumpăra mobilă, iată cum să faceți achiziționarea acestor articole și mai ușoară, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru portofelul dumneavoastră.

Căutați ofertele la pachet

Unii comercianți care vând produse pentru casă creează oferte care includ toate accesoriile pe care ți le-ai putea dori împreună cu piesa principală de mobilier.

De exemplu, dacă achiziționați mobilier de birou, căutați o ofertă care include și unele dintre accesoriile de care ați putea avea nevoie, cum ar fi un scaun ergonomic, o lampă și un dulap de arhivare.

„Cumpărați acum, plătiți mai târziu“ poate fi o opțiune utilă

„Dacă sunteți gazda unei petreceri și realizați că aveți nevoie de anumite piese de mobilier imediat, mulți comercianți oferă opțiunea ‘Cumpărați acum, plătiți mai târziu’“, spune Lex Bombino de la Skimlinks.

„În acest fel, puteți achiziționa pe loc produsele, dar nu trebuie să cheltuiți foarte mult la momentul respectiv și puteți face plăți incrementale“.

Un avertisment: Citiți întotdeauna termenii contractului, acel text cu litere mici despre ratele dobânzilor și penalitățile asociate dacă nu plătiți până la o anumită dată.

Încercați mărcile care vând direct consumatorului

Mărcile care vând direct consumatorului (DTC), cum ar fi Castlery, nu au magazine fizice, iar marfa lor nu este vândută pe alte site-uri decât cel propriu.

Acest lucru este benefic, deoarece eliminați intermediarul (magazinul) și tratați în schimb direct cu producătorul, ceea ce vă poate ajuta să obțineți un articol de calitate la un preț bun.

Urmăriți mărcile DTC pe rețelele de socializare sau înscrieți-vă la buletinele de știri ale acestora pentru a fi la curent cu reducerile pe care le oferă.

Martinez spune că deține personal câteva articole Castlery și că le adoră. De asemenea, o încântă faptul că aceștia trimit mostre gratuite, astfel încât să puteți vedea și pipăi materialul înainte de a comanda.

Căutați reduceri pentru articole cu ambalajul desigilat sau care au fost expuse în magazin

Dacă faceți cumpărături pe un site precum Wayfair, uneori veți vedea că se menționează un „preț special, ambalaj desfăcut“ pentru anumite articole.

Acest lucru înseamnă, de obicei, că produsul a fost returnat de un client, deci ambalajul original a fost desigilat (de aici și numele), iar comercianții reduc prețul acelui produs. Nu este nimic în neregulă cu produsul; pur și simplu, nu era ceea ce avea nevoie clientul inițial.

Articolele expuse, pe de altă parte, sunt acele piese de mobilier expuse într-un magazin sau showroom care sunt scoase prin rotație la sfârșitul sezonului și puse la vânzare, deoarece și ele au ambalajul original desigilat.

Acestea însă ar putea fi puțin mai uzate, deoarece clienții au posibilitatea să le testeze. Acestea fiind spuse, articolele expuse reprezintă o altă modalitate excelentă de a obține un preț bun.

Cum scăpați de mobilierul actual

Listați mobila veche într-un grup Buy Nothing dacă doriți pur și simplu ca cineva să vină să o ia. Sau puteți încerca Facebook Marketplace sau alte site-uri pentru a vă vinde lucrurile pe care nu le mai doriți. De asemenea, puteți dona mobila unor organizații precum Habitat for Humanity sau chiar să o reciclați. Poate că nu vă vine să credeți, dar chiar este posibil să reciclați aproape orice.

Organizați bine livrarea articolelor grele de mobilier

Când știți că urmează să vă fie livrată o piesă de mobilier grea, contactați comerciantul sau serviciul de livrare pentru a afla exact ce vor face și ce nu vor face.

De exemplu, dacă nu vor căra un obiect sus pe scări sau nu îl vor aduce înăuntrul locuinței, trebuie să știți acest lucru din timp. În acest caz, veți dori să apelați la prieteni cu mușchi, să împrumutați sau să achiziționați un cărucior special pentru transport sau să angajați pe cineva specializat care să vă aducă acea piesă de mobilier în casă.

Traducere și adaptare

Tribuna.US