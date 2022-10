Ești student român, ai între 18 și 25 de ani și vorbești limba engleză? Aplică pentru o bursă la Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Student Leaders from Europe

Dacă eşti student român, ai între 18 şi 25 de ani, vorbeşti foarte bine limba engleză, ai calităţi de lider şi vrei să înveţi mai multe despre Statele Unite ale Americii, poţi încerca să concurezi pentru bursa oferită la Arizona State University prin programul Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Student Leaders from Europe, organizat de Romanian-U.S. Fulbright Commission.

Comisia Fulbright România-SUA anunță concursul pentru programul 2023 Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from Europe, un program academic de cinci săptămâni în SUA pentru studenții români de licență. Tema institutului din acest an este Jurnalism și mass-media.

Toate cheltuielile sunt acoperite, inclusiv administrarea programului, călătorii internaționale și cu viză, indemnizații de călătorie, călătorii interne și transport terestru, cărți, cheltuieli culturale, poștă și alte cheltuieli auxiliare, precum și cazare și diurnă. Participanții vor fi înscriși în ASPE, Programul de accidente și boală pentru schimburi al Departamentului de Stat al SUA.

Termenul limită de depunere a cererilor: 6 decembrie 2022

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

au cetățenie română;

să fie student/ă de licență înscris/ă la o universitate din România (masteranzii și doctoranzii nu sunt eligibili);

să mai aibă cel puțin un semestru de studii universitare de licență după finalizarea programului SUSI și, prin urmare, să se angajeze să se întoarcă la universitatea de origine (studenții de licență aflați în ultimul an de studiu nu sunt eligibili);

să aibă între 18 și 25 de ani;

să cunoască bine limba engleză;

să fie interesați de subiectul institutului;

să dea dovadă de calități și potențial de conducere puternice în cadrul activităților din universitatea și comunitatea lor;

să arate un interes serios în a învăța despre Statele Unite;

să aibă un nivel ridicat de realizări academice, așa cum indică notele, premiile și recomandările;

să dea dovadă de angajament față de comunitate și față de activitățile extracurriculare ale universității;

să aibă puțină sau nicio experiență anterioară de studiu sau de călătorie în Statele Unite sau în altă parte în afara Europei;

să fie maturi, responsabili, independenți, încrezători, deschiși la minte, toleranți, atenți și curioși;

să fie dispuși și capabili să participe pe deplin la un program academic intensiv, la servicii comunitare și la călătorii educaționale.

Pentru mai multe informații, accesați 2023 Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe

