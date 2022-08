Centrele de avort se închid pentru că uciderea bebelușilor nu reprezintă doar 3% din activitatea lor

Centrele de avort se străduiesc să rămână deschise în SUA, deoarece legile pro-viață ale statelor le împiedică să facă bani din avortul copiilor nenăscuți, analizează Life News.

ABC News a evidențiat dificultățile financiare ale industriei avortului după cazul Roe vs Wade în statele în care avorturile sunt sau vor fi în curând interzise. Reportajul scoate la iveală cât de profitabilă este uciderea copiilor nenăscuți în avorturi și cum avorturile nu reprezintă doar un mic procent din ceea ce fac aceste presupuse unități de îngrijire a sănătății femeilor.

În prezent, 15 state protejează copiii nenăscuți prin interzicerea sau limitarea avorturilor, cinci state au legi pro-viață care vor intra în vigoare în curând, iar alte patru state duc lupte juridice pentru a aplica legile lor pro-viață în instanță, potrivit Susan B. Anthony Pro-Life America.

În Virginia de Vest, Women’s Health Center of West Virginia din Charleston avortează din nou copii nenăscuți, după ce un judecător a blocat temporar aplicarea legii pro-viață a statului. Dar, odată ce interdicția avortului în stat va intra în vigoare, așa cum mulți cred că va fi, probabil că unitatea de avort va fi închisă.

Directoarea executivă Katie Quinonez a declarat pentru ABC News că unitatea sa are un buget anual de 1,6 milioane de dolari, iar avorturile reprezintă 40% din veniturile sale.

„Faptul că nu putem oferi servicii de avort ne pune într-o situație financiară absolut precară”, a declarat Quinonez pentru agenția de presă. “Capacitatea noastră de a ne menține ușile deschise depinde foarte mult de veniturile din serviciile pe care le oferim, precum și de subvenții și donații”.

În alte state în care copiii nenăscuți sunt deja protejați împotriva avortului, multe centre de avort au fost închise, iar altele se mută în state pro-avort.

Amy Hagstrom Miller, fondatoarea și directorul general al lanțului de avorturi Whole Woman’s Health, a declarat pentru ABC că cele patru unități din Texas vor fi închise în curând și că strâng bani pentru a deschide o nouă unitate de avorturi în New Mexico.

Iată mai multe informații din raport:

„Costul închiderii clinicilor și redeschiderii în altă parte este imens, a declarat Hagstrom Miller. Din cauza închiderilor planificate, Whole Woman’s Health a concediat aproximativ jumătate din personalul său din Texas. Între timp, compania a încercat să iasă din contractele de închiriere pentru două dintre unitățile sale din Texas, în același timp în care a încercat să obțină un contract de închiriere pentru o unitate din New Mexico. În plus, compania a căutat spații de depozitare temporară pentru echipamentele medicale și a planificat relocarea personalului rămas.

„Toate acestea necesită resurse de capital pe care nu le avem acum, pentru că nu putem primi pacienți, ceea ce, desigur, este principala sursă de venit în orice cabinet medical, nu doar în clinicile de avort”, a spus Hagstrom Miller. „Nu ai venituri dacă nu ai pacienți”.

„Este o mare povară financiară”, a adăugat ea.

Un nou raport al Institutului Guttmacher, un grup de cercetare pro-avort, a constatat că 43 de centre de avort au fost închise sau au încetat să mai avorteze copii nenăscuți de la hotărârea Dobbs vs Jackson Women’s Health din iunie.

În timp ce Planned Parenthood a declarat pentru ABC News că nu a închis nicio unitate de avorturi de la decizia Curții Supreme, iar ABC a repetat afirmația dezmințită că avorturile reprezintă doar 3 la sută din ceea ce face, cel mai mare lanț de avorturi din țară a întâmpinat probleme financiare.

În primăvară, Planned Parenthood a închis cinci unități în Indiana, Idaho și Alaska, precum și alte cinci în Vermont și New Hampshire, invocând probleme financiare.

Aceste lupte sunt o veste bună pentru copiii nenăscuți și pentru mame. Legile pro-viață și mai puține facilități de avort înseamnă că mai mulți copii nenăscuți vor fi salvați de la avorturi.

„… studii recente arată că majoritatea femeilor care sunt împiedicate să ajungă la un furnizor de servicii de avort din cauza distanței de deplasare nasc”, a declarat anul trecut un grup de 154 de economiști și cercetători pro-avort la Curtea Supremă a SUA într-un memoriu.

Diana Green Foster, o activistă cunoscută pe scară largă în domeniul avortului și cercetătoare la Universitatea California San Francisco, a scris la Rewire în 2019: „Nu mai spuneți că a face avortul ilegal nu îi va opri pe oameni să îl facă. … Doar 48% dintre sarcinile nedorite sunt avortate în țările în care avortul este ilegal, comparativ cu 69% în cele în care este legal, indică faptul că multe femei trebuie să ducă la termen sarcini nedorite”.

Institutul Charlotte Lozier estimează că mai mult de 153.000 de copii nenăscuți sunt salvați de la avort ca urmare a legilor pro-viață în vigoare în prezent.

Tribuna.US