CEO-ul Parler „pregătit să recurgă la acțiuni legale“ în urma măsurilor luate de Big Tech

Fondatorul și CEO-ul Parler, John Matze, a declarat că compania sa este „pregătită să apeleze la măsuri legale“ după ce mai multe mari companii tech au suspendat rețeaua de socializare pe platformele lor, potrivit unui e-mail, informează TheEpochTimes.

John Matze, fondatorul companiei Parler, a declarat într-un e-mail pentru The Epoch Times că el consideră că Apple, Google și Amazon au acționat cu rea-voință și că platforma de socializare are în vedere acțiuni în justiție.

Răspunzând acuzațiilor potrivit cărora Parler a permis „amenințări cu violența și activitate ilegală“, Matze a susținut că aceste companii folosesc evenimentele recente pentru a „acuza Parler“, chiar dacă „nu există dovezi că Parler a fost folosit pentru a coordona evenimentele“.

„Parler nu are opțiunea de grupuri, Facebook a fost instrumentul primordial la coordonarea întâlnirilor pentru acel eveniment“, a afirmat Matze.

Restricționările acestor companii asupra Parler a avut loc după ce revolte civile și acte de violență au tulburat un protest în mare măsură pașnic la Capitoliul SUA, în 6 ianuarie.

Un grup de insurgenți și nu număr minoritar de protestatari care fluturau drapele americane și pro-Trump au pătruns ilegal în clădirea Capitoliului, în timp ce parlamentarii numărau voturile electorilor într-o sesiune comună a Congresului. Haosul din ziua respectivă s-a soldat cu cinci morți, inclusiv un ofițer de poliție, și zeci de ofițeri răniți.

Drept reacție la asaltul asupra Capitoliului, mai multe companii tech din Silicon Valley și-au intensificat controlul asupra declarațiilor și comentariilor din partea președintelui Donald Trump, a conservatorilor și a altor voci despre care ei spun că ar putea face rău.

În 8 ianuarie, Twitter a eliminat definitiv contul lui Trump de pe platforma sa și și-a justificat cenzura afirmând că președintele a încălcat „politica sa privind glorificarea violenței“, după ce a postat un mesaj prin care cerea protestatarilor să rămână pașnici și să părăsească Capitoliul. Contul Twitter al campaniei Trump a fost, de asemenea, eliminat.

Parler, care a atras un număr mare de utilizatori liberali clasici și cu înclinații conservatoare, părea să fi fost vizat datorită lipsei unui sistem care „să implementeze o moderare robustă a conținutului nepotrivit“.

Apple a declarat într-un comunicat de presă, în 9 ianuarie, că este de părere că Parler „nu a luat măsuri adecvate pentru a soluționa“ proliferarea „de amenințări cu violența și activități ilegale“.

„Am suspendat Parler din App Store până când vor rezolva aceste probleme“, se menționa în declarație.

Apple nu a răspuns încă la întrebările formulate de The Epoch Times în privința interdicției.

În mod similar, Amazon a informat Parler că vor opri serverele Parler la miezul nopții, în 10 ianuarie, pe considerentul că platforma ar avea o abordare permisivă în ceea ce privește conținutul violent postat de utilizatorii săi. Parler contestă această afirmație.

Nici Amazon nu a dat curs întrebărilor The Epoch Times vizând această suspendare.

Matze a declarat că consideră că aceste companii folosesc un dublu standard.

„Twitter a permis mișcarea „Hang Mike Pence“ în aceeași zi în care Parler a fost interzis de Google… dublul standard este evident“, a spus el.

Suspendarea inițiată de big tech a avut loc după ce Parler a devenit aplicația numărul unu în magazinul de aplicații Apple, în 9 ianuarie, imediat după suspendarea de către Twitter a contului personal al lui Trump. Matze a detaliat că rețeaua sa de socializare avea în jur de 20 de milioane de utilizatori în momentul în care companiile i-au suspendat serviciile.

Compania de analiză a aplicațiilor mobile Sensor Tower a declarat pentru The Wrap că Parler a fost downloadat de aproximativ 182.000 de noi utilizatori din Statele Unite în 8 ianuarie, o creștere de 355 % față de 7 ianuarie. Aplicația a fost instalată de aproximativ 268.000 de ori, calculând totalul de pe toate magazinele de aplicații din SUA, începând din 6 ianuarie, se detalia în declarație.

La sfârșitul zilei de 9 ianuarie, Matze afirma pe contul său Parler că el consideră că Amazon, Google și Apple și-au coordonat eforturile pentru a „încerca să se asigure că nu au concurență“.

„NU vor câștiga! Suntem ultima speranță a lumii în ceea ce privește libertatea de exprimare și informare gratuită“, a spus el.

„Aceasta este o bătălie împotriva noastră, a tuturor. Liberali, conservatori, atei, creștini, de culoare, albi etc. Vor să-și păstreze monopolul asupra libertății de exprimare. Vor să ne luptăm între noi. Nu vor să cooperăm. Nu vor ca noi să ne înțelegem, ci să ne urâm unii pe alții.“

Modul dezechilibrat de control al conținutului utilizatorilor și anumitor puncte de vedere politice au ridicat îngrijorări cu privire la drepturile conferite de Primul Amendament și la lipsa metodelor de restricționare și echilibrare în privința deciziilor luate de marile companii tech.

Pe parcursul anului trecut au avut loc discuții intense privind limitarea sau eliminarea protecției răspunderii pentru companiile tech care s-au angajat în cenzurare sau conduită politică, în conformitate cu secțiunea 230 din Legea privind decența în domeniul comunicărilor din 1996.

Decizia Twitter de a elimina contul lui Trump a fost analizată la scară largă. Ben Carson – U.S. Department of Housing and Urban Development Secretary, secretarul de stat – Mike Pompeo, și fostul ambasador al Națiunilor Unite – Nikki Haley, au asemănat demersul Twitter cu comportamentul regimului comunist din China.

