Chicago: Când un oraș devastat de infracționalitate votează pentru și mai multă infracționalitate

Chicago a înregistrat un alt weekend de violență și tulburare.

„Cel puțin 32 de persoane au fost împușcate, dintre care 8 mortal, în violențele din weekend în tot orașul”, titra un titlu de pe site-ul de știri al WLS-TV.

Un alt titlu spunea: „15 persoane au fost arestate în legătură cu haosul din Loop, după ce doi adolescenți au fost împușcați”. Știrea a continuat să relateze că o „mare tulburare”, mai exact o mică revoltă, a avut loc în zona centrală a orașului. În înregistrările video ale incidentului se vedeau mulțimi de tineri sărind pe mașini și autobuze. Ulterior, cel puțin o persoană a scos o armă.

Cu alte cuvinte, a fost un weekend obișnuit în Chicago.

Doar că acum, orașul are un nou primar ales care va depune jurământul pe 15 mai, după alegeri care s-au concentrat pe problema infracționalității acute.

„Cursa pentru funcția de primar al orașului Chicago a fost dominată de preocupările legate de infracționalitatea din oraș”, titra Associated Press la sfârșitul lunii februarie. A fost o luptă între democrați; republicanii nu au nicio șansă în Chicago adânc democrat, iar întrebarea a fost cine poate scoate orașul din criza criminalității. Candidatul Paul Vallas, cu sprijinul sindicatului poliției, și-a bazat campania pe un singur principiu: „Trebuie să restabilim siguranța publică. De aici pleacă totul”.

Oponentul Brandon Johnson, un comisar al Districtului Cook și fost organizator al sindicatului profesorilor, a fost de partea stângii „defund the police”. Johnson a afirmat ulterior că nu a susținut niciodată ideea de a definanța poliția, dar, într-o apariție la un post de radio din Chicago, a vorbit despre „efortul și demersul nostru de a redirecționa și de a reduce bugetul care este cheltuit pentru poliție”. Iar în calitate de comisar de district, Johnson a scris o rezoluție pentru „redirecționarea fondurilor de la poliție și încarcerare către servicii publice care nu sunt administrate de forțele de ordine și care promovează sănătatea și siguranța comunității în mod echitabil”.

Alegerile au avut loc la 4 aprilie. Alegătorii au avut o alegere clară: să aleagă un nou primar care să fie mai dur cu infracționalitatea sau să aleagă un nou primar care să fie mai indulgent cu infracționalitatea. Au ales candidatul mai indulgent. Într-o competiție destul de strânsă, Johnson s-a impus cu 52,1% din voturi, față de 47,9% pentru Vallas.

Pare derutant. În presă au apărut analize care încercau să explice de ce locuitorii din Chicago au făcut o astfel de alegere. The New York Times a vorbit cu un alegător al lui Johnson care l-a numit pe Vallas „un republican deghizat”. Alți câțiva alegători și-au exprimat îngrijorarea că Vallas era un „republican ascuns”, că nu era un democrat adevărat. Vorbind cu alegătorii de la secțiile de votare, mai mulți au spus că „au fost în mare parte influențați de sentimentul că Johnson era adevăratul progresist în cursă”.

Deci a existat un motiv. Într-un oraș puternic democrat, un oraș progresist și democrat, nu conta cu adevărat care dintre candidați putea reduce mai eficient infracționalitatea. Contează care dintre candidați era în echipa progresistă. Și din acest punct de vedere, Johnson a câștigat.

Revenind la weekendul trecut. Trebuie remarcat faptul că Johnson nu este încă primar, dar a reacționat într-un mod care sugerează că, atunci când va deveni primar, nu va lua măsuri împotriva infracționalității galopante observate în oraș în ultimele zile. Iată declarația sa:

„În niciun caz nu aprob activitatea distructivă pe care am văzut-o în acest weekend în Loop și pe malul lacului. Este inacceptabil și nu-și are locul în orașul nostru. Cu toate acestea, nu este constructiv să demonizăm tinerii care, altfel, au fost lipsiți de oportunități în propriile lor comunități. Orașul nostru trebuie să colaboreze pentru a crea spații în care tinerii să se adune în siguranță și în mod responsabil, sub îndrumarea și supravegherea adulților, pentru a ne asigura că fiecare parte a orașului nostru rămâne binevenită atât pentru rezidenți, cât și pentru vizitatori. Acesta este un aspect al abordării mele cuprinzătoare pentru a îmbunătăți siguranța publică și pentru a face Chicago locuibil pentru toată lumea”.

Declarația lui Johnson a fost formulată cu grijă. El nu condamnă violența și tulburarea publică. Este inacceptabil și nu-și are locul în Chicago. Dar apoi a venit marele „totuși”. Violența și tulburarea publică nu reprezintă un motiv pentru a „demoniza” tinerii, autorii violenței și dezordinii, când adevărata muncă ar trebui să implice crearea de “spații” pentru ca aceștia să se adune în siguranță și în mod responsabil.

Între timp, rata deja groaznică a infracționalității din Chicago devine și mai teribilă. Potrivit Departamentului de Poliție din Chicago, toate infracțiunile, cu excepția crimelor, au crescut față de anul trecut. Furtul de mașini a crescut cu 135% în acest an față de aceeași perioadă din 2022. Furturile au crescut cu 22%. Jaful a crescut cu 15%. Spargerile au crescut cu 6%. Agresiunea în formă agravată a crescut cu 4%. Agresiunea sexuală criminală este în creștere cu 2%. Singura infracțiune care a scăzut este crima, care a scăzut cu 17% față de aceeași perioadă din 2022. Aceasta este o îmbunătățire, dar trebuie remarcat faptul că aceste statistici nu includ cea mai recentă săptămână și weekend, ceea ce va înrăutăți cu siguranță cifrele.

Reacția lui Johnson la recentele violențe – nu „demonizați” infractorii, ci creați spații sigure pentru ei – îi va frustra cu siguranță pe cei care consideră că o aplicare mai puternică a legii este soluția pentru a rezolva criza infracționalității din Chicago. Dar este exact ceea ce Johnson a susținut în campanie și exact ceea ce au ales alegătorii din Chicago. Dacă în viitor se vor întâmpla mai multe lucruri rele, alegătorii orașului vor ști pe cine să dea vina: pe ei înșiși.

