New York vs Florida. Democrat vs Republican în cifre

Guvernanța comparativă este un curs de studiu util, nu în ultimul rând pentru că proasta guvernare este atât de costisitoare pentru oameni și prosperitate. Scriem adesea despre migrația din nord-estul țării către Florida și alte state, dar uneori contrastul este mai bine pus în evidență de unele date, analizează echipa editorială de la The Wall Street Journal.

Potrivit graficului de mai jos, veți observa unii indicatori cheie ai guvernării între două dintre de state care, nu demult, aveau aproximativ aceeași mărime – New York și Florida. În 2013, cele două state aveau o populație similară, dar atât de mulți oameni s-au mutat în statul Soarelui, încât acum are cu aproximativ 2,6 milioane de locuitori mai mult.

Cu toate acestea, vă vine să credeți sau nu, bugetul de stat al Floridei, măsurat în cele mai recente propuneri ale celor doi guvernatori, este doar la jumătate față de cel al New York-ului. Acest lucru reflectă în parte povara fiscală, care în Florida este mult mai mică. Dacă politicienii din Florida vor să cheltuiască mai mult, economia statului trebuie să crească mai mult. Politicienii din New York pot crește impozitul pe venit, așa cum fac cu mare frecvență.

Florida nu are impozit pe venit, în timp ce New York are o rată maximă de impozitare de 10,9%. În New York, rata maximă este de 14,8%, în timp ce în Miami este zero. Aveți idee de ce Ken Griffin și-a mutat fondul Citadel la Miami în loc de New York, atunci când căuta o alternativă la Chicago? Florida are un impozit pe vânzări de 6%, mai mare decât cel din New York, dar impozitul pe vânzări combinat al statului și al orașului New York este de 8,875%.

Una dintre cele mai mari probleme bugetare ale New York-ului este Medicaid, cu 38,6% din populație pe liste la sfârșitul anului 2022. Statul a cheltuit 26,47 miliarde de dolari pentru programul comun stat-federal, sau 73,27 miliarde de dolari cu contribuția federală.

Comparați această situație cu cea din Florida, unde 25% din populație beneficiază de Medicaid, iar costurile sunt cu aproximativ două treimi mai mici decât cele din New York. Ne îndoim că profesionalismul și calitatea rezultatelor medicale este foarte diferită pentru pacienții Medicaid din cele două state, în ciuda disparității în ceea ce privește finanțarea.

În ceea ce privește economiile de stat, rata șomajului în Florida a fost de 2,5% în decembrie, cu mult sub rata națională de 3,4% din ianuarie. Rata din New York a fost de 4,3%, la egalitate cu Alaska și Michigan pe locul cinci în topul celor mai proaste din țară, după Nevada, Illinois, Oregon și Delaware. Creșterea PIB-ului statului Florida, în dolari din 2012, în perioada 2016-2021, a fost mai mult decât dublă față de cea din New York – 17% față de 8%.

Aceste statistici comparative nu spun întreaga poveste despre calitatea vieții în cele două state, în bine sau în rău. Dar ele arată că o guvernare mai bună produce rezultate fiscale și economice mai bune. Iar aceste rezultate, la rândul lor, atrag mai mulți oameni, ceea ce contribuie la o creștere mai rapidă și la mai multe venituri fiscale fără impozit pe venit.

