Chicago: Eșec total pentru Lori Lightfoot în alegerile pentru primăria orașului

Primarul Lori Lightfoot, al cărei statut de outsider și promisiuni de a adopta reforme radicale au propulsat-o în funcție în urmă cu patru ani, a încercat să obțină un al doilea mandat la alegerile de marți, 28 februarie. A eșuat.

Lightfoot, o democrată care a câștigat toate cele 50 de circumscripții în turul II din 2019, a văzut cum popularitatea ei a scăzut în timp ce omuciderile au atins cote maxime de generație și în timp ce Chicago se străduia să se refacă după pandemie.

Cu 94% din voturi numărate, Lightfoot nu va intra în turul II al alegerilor, obținând doar 17% din sufragii. De 40 de ani nu s-a mai întâmplat ca în Chicago, primarul în funcție să fie demis după un singur mandat.

În ultimii 4 ani, sub conducerea lui Loghtfoot, orașul Chicago a fost copleșit de o infracționalitate ieșită din comun, cu sute de crime în fiecare an, furturi de mașini, tâlhării în centrul orașului sub amenințarea armei, în timp ce primăria producea pe bandă rulantă politici socialiste și ideologice.

Primarul Lightfoot a fost actorul principal scandalul amenințărilor abuzive a bisericilor din Chicago care în pandemie au refuzat să-și închidă ușile și slujbele la ordinul neconstituțional semnat de guvernatorul statului Illinois și aplicat de primăria orașului. Biserica Penticostală Română Elim, condusă de Pastorul Cristian Ionescu, a luptat împotriva acestor abuzuri și amenințări ale primarului și a câștigat.

Alegerile pentru primăria orașului orașului intră în turul II, care va fi organizat în aprilie, și vor fi disputate între Paul Vallas, șef al școlilor publice cu o vechime îndelungată, care a candidat cu un mesaj de duritate față de criminalitate, și Brandon Johnson, comisar al comitatului Cook susținut de progresiști și de Sindicatul profesorilor din Chicago.

Tribuna.US