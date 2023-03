SATIRĂ | Fauci, gelos că întregul merit pentru crearea COVID i se atribuie Chinei

Potrivit mai multor surse anonime, Dr. Anthony Fauci a devenit din ce în ce mai iritat pe măsură ce China pare a fi învinuită pentru crearea COVID-19 – o realizare pentru care Fauci consideră că merită să fie creditat cel puțin parțial, satirizează Babylon Bee.

„Laboratorul de virusologie din Wuhan nu ar fi reușit nimic fără mine! NIMIC, vă spun eu!“, a declarat un Fauci furios în fața mai multor martori.

„Eu i-am făcut ceea ce sunt. M-am asigurat că au primit finanțare pentru a transforma coronavirusurile în arme. Eu am fost de vină! Eu singur! Nu ei! Eu am ucis MILIOANE! Am îngenuncheat regimuri! Munții s-au prăbușit în fața furiei mele teribile! Și apoi am salvat lumea de propria mea mânie! Eu sunt DUMNEZEU! (după care a dat drumul unui hohot de râs diabolic)“

Potrivit surselor, angajatul de la Wendy’s drive-thru la care țipa i-a cerut apoi să plece imediat.

Experții în domeniul visurolofiei și al spionajului internațional sunt de acord cu afirmațiile lui Fauci, precizând că experimentul gain-of-function COVID a fost într-adevăr proiectul lui Fauci, finanțat și realizat în Wuhan la indicația sa, după ce laboratoarele din SUA au refuzat pe motiv că această cercetare era prea periculoasă.

Mulți insistă ca lui Fauci să i se recunoască meritul, cel puțin parțial, sau măcar să i se ridice o statuie de marmură în fața morgii din New York.

La momentul publicării acestui articol, Fauci a fost văzut vociferând cu privire la teribila sa creație virală către un vânzător de sandvișuri de la Subway.

Traducere și adaptare

Tribuna.US