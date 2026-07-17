Chicago înregistrează cel mai ridicat nivel de poluare a aerului din ultimii 30 de ani, din cauza fumului din Canada

Fumul de la incendiile de vegetație din Canada a acoperit Chicago joi și vineri, provocând cel mai grav episod de poluare atmosferică din istoria măsu

Fumul de la incendiile de vegetație din Canada a acoperit Chicago joi și vineri, provocând cel mai grav episod de poluare atmosferică din istoria măsurătorilor din regiune.

Joi după-amiază, indicele calității aerului (AQI) în Chicago a atins valoarea 753, situându-se în categoria „extrem de periculos” și clasând orașul drept cel cu cea mai proastă calitate a aerului din lume, înaintea Detroitului și New York-ului. Potrivit datelor citate de televiziunea WGN, vârful de AQI de 747 înregistrat în Chicago este cel mai ridicat măsurat în ultimii cel puțin 30 de ani, de peste trei ori mai mare decât recordul anterior de aproape 200, stabilit la finalul lunii iunie 2023. În unele localități din nord, precum Deerfield, Waukegan și Highland Park, valorile au ajuns între 800 și 900.

Zona Chicago se află sub o inversiune termică ce blochează dispersia poluanților, în timp ce fumul provine de la 859 de incendii de vegetație active în Canada, dintre care 191 sunt necontrolate, unele arzând și în nordul Minnesotei. Agenția pentru Protecția Mediului din Illinois a declarat joi zi de acțiune pentru poluarea aerului.

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Parcurile publice din Chicago au închis toate plajele și piscinele exterioare joi, iar autoritățile au recomandat locuitorilor să evite efortul fizic în aer liber. Particulele fine PM2.5, principalul factor din spatele calității proaste a aerului, pot provoca inițial o senzație de arsură la ochi și nas, dar din cauza dimensiunii lor reduse pot pătrunde adânc în plămâni și trece în sânge.

Când se va limpezi cerul

Serviciului Național de Meteorologie a transmis că nivelul de poluare ar trebui să se îmbunătățească vineri, însă fumul ar putea reveni în weekend. Aerul periculos era așteptat să persiste până dimineața, înainte ca vânturile din vest să înceapă să disperseze fumul din zonă.