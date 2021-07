Chicago: Lightfoot avertizează cu privire la o posibilă reintroducere a măștii și altor restricții COVID

Timp de citire: 4 minute

Conform propriilor declarații, primarul Lori Lightfoot are în vedere restabilirea obligativității măștii și a altor restricții dacă numărul de noi cazuri COVID înregistrate zilnic în oraș se menține constant la peste 200 pe zi, informează G. Pratt, J. Mahr și D. Petrella într-un articol Chicago Tribune.

Lightfoot a comentat pe acest subiect în cadrul unui interviu mai amplu cu New York Times, în care a fost întrebată despre pandemie și și-a exprimat îngrijorarea legat de creșterea numărului de infectări în rândul persoanelor nevaccinate, cum a făcut de altfel și în timpul unei conferințe de presă recente.

Întrebată care este pragul la care consideră necesară reintroducerea obligativității măștii, Lightfoot a explicat: „Dacă realizăm că situația arată din nou a zonă roșie, deși ne străduim din răsputeri să ne asigurăm că rata cazurilor se păstrează sub 200 pe zi, dacă începem să vedem că se trece în mod constant peste acest număr, nu vom avea în vedere doar mandatarea măștii, ci vom lua în calcul și alte măsuri pe care am fost obligați să le folosim.“

„Sper să nu ajungem acolo“, a adăugat Lightfoot. „Vom continua să ne concentrăm pe promovarea vaccinului. Dar prioritatea mea nr. 1 este să protejez oamenii“.

Începând cu 22 iulie, media pe șapte zile a cazurilor noi din Chicago a fost de 165, potrivit graficului COVID-19 al orașului. Cifra este cu mult sub vârful din aprilie, de peste 700 de cazuri zilnice noi în medie, dar reprezintă o creștere de aproximativ 75% față de săptămâna precedentă.

Lightfoot are de menținut un echilibru destul de complicat privind pandemia. Ea i-a încurajat pe locuitori să se vaccineze și a avertizat despre posibile restricții dacă apar în oraș creșteri bruște ale numărului de cazuri. Dar, de asemenea, și-a propus să-și sublinieze dorința de a menține orașul cât mai lipsit de restricții posibil. Uneori, asta a transmis unele mesaje mixte.

De exemplu, în octombrie anul trecut, pe măsură ce numărul de cazuri a crescut, ea a avertizat în mod regulat că vor exista restricții mai stricte – apoi l-a criticat pe guvernatorul statului, JB Pritzker, pentru că a interzis din nou servirea mesei în interior.

Lightfoot este criticată și de unele persoane care consideră că festivalul Lollapalooza nu ar trebui să fie permis anul acesta, în contextul în care numărul de cazuri este în creștere. Administrația ei continuă totuși cu planurile de a găzdui festivalul, ce atrage 100.000 de oameni pe zi.

La nivel de stat, numărul de noi cazuri zilnice de coronavirus continuă să crească rapid.

Statul a raportat luni 1.088 de noi cazuri confirmate și probabile de COVID-19, ridicând media cazurilor zilnice din ultima săptămână la 1.294. Asta înseamnă cu 1.000 de cazuri în plus pe zi față de începutul lunii și o creștere de aproape 60% față de săptămâna anterioară, când statul avea în medie 811 cazuri noi pe zi.

Și cifra spitalizărilor COVID-19 continuă să crească, în același timp cu numărul de pacienți internați la terapie intensivă și pe ventilatoare.

În medie, 657 de pacienți cu coronavirus s-au aflat zilnic în spitale la nivel de stat, în săptămâna care a trecut, în creștere față de 428 de pacienți câți erau la începutul lunii, o creștere de aproape 54% și cea mai mare medie după săptămâna care se încheia pe 15 iunie.

Guv. J.B. Pritzker a anunțat recent pe Twitter că jumătate dintre copiii din Illinois cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani sunt deja vaccinați, făcând din Illinois primul stat din Midwest care a atins această etapă.

Dar campania generală de vaccinare a statului este în continuare în urmă față de alții, cu 56,2% din populația eligibilă complet vaccinată și o medie de 18.439 de doze administrate zilnic, în săptămâna care a trecut. Aceasta reprezintă mai puțin de jumătate din cele 41.150 de doze zilnice administrate în medie la începutul lunii, deși a crescut ușor față de pauza din preajma sărbătorii din 4 iulie, când inoculările zilnice au scăzut la 16.423 în săptămâna care se încheia pe 9 iulie – cel mai mic nivel de când vaccinurile au devenit disponibile pe scară largă.

În ceea ce privește revenirea la un mandat de utilizare a măștii sau alte restricții la nivel de stat, Pritzker „continuă să asculte sfaturile oamenilor de știință și ale medicilor, luând în calcul toate căile posibile pentru a proteja cetățenii din Illinois“, a declarat recent purtătoarea de cuvânt Emily Bittner.

Pritzker a ridicat aproape toate restricțiile rămase legate de coronavirus pe 11 iunie, când Illinois a trecut la a cincea fază a planului său de redeschidere. Dar planul a lăsat ușa deschisă pentru ca statul să impună din nou restricții „dacă în decurs de 10 zile tendința noilor cazuri este în creștere și cel puțin unul dintre următoarele lucruri se aplică: disponibilitatea unităților de terapie intensivă din spitale este sub 20%, există o creștere semnificativă a numărului de spitalizări COVID -19 sau de pacienți COVID-19 în spital.“

Disponibilitatea locurilor ATI este peste 20% la nivel de stat, iar biroul guvernatorului și departamentul de sănătate publică nu au răspuns direct la întrebarea ce se consideră „o creștere semnificativă“ a noilor spitalizări sau a numărului total de pacienți COVID-19 în spital.

Statul continuă să-i îndemne pe toți rezidenții eligibili să se vaccineze, acesta fiind „cel mai eficient mod de a preveni o îmbolnăvire gravă sau moartea“, a spus ea.

Întrucât California, New York City și U.S. Department of Veterans Affairs anunță mandate de vaccinare pentru angajați, iar spitalele private și alți angajatori cer lucrătorilor să fie vaccinați, „administrația analizează și opțiunea de a institui obligativitatea vaccinării, în special pentru angajații de stat care lucrează în medii aglomerate sau medical“, a precizat Bittner.

