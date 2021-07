Washington: Instanța federală decide în favoarea bisericii forțate să finanțeze uciderea bebelușilor prin avort

Timp de citire: 4 minute

O curte de apel federală a decis recent în favoarea unei biserici din Seattle, Washington, hotărând că o curte inferioară a greșit atunci când a respins procesul intentat statului Washington pentru că a forțat-o să finanțeze avorturi, informează Steven Ertelt într-un articol LifeNews.

Legea din 2018 impune bisericilor să includă avorturile elective dacă asigurările de sănătate oferite angajaților acoperă și maternitatea. Bisericile care refuză au parte de amenzi și sancțiuni penale, inclusiv închisoare, potrivit Alliance Defending Freedom, care îl reprezintă în instanță pe pastorul Jay Smith și Biserica sa, Cedar Park.

De curând, Curtea de Apel SUA a Circuitului 9 a decis că o biserică din zona Seattle a contestat în mod adecvat mandatul de includere a avortului în asigurările de sănătate, impus de către stat, și că o instanță inferioară a greșit atunci când a respins acuzația bisericii pe tema liberei exercitări a religiei.

Circuitul 9 a admis că Biserica Cedar Park, reprezentată de avocații Alliance Defending Freedom, a fost prejudiciată după ce proiectul de lege 6219 al Senatului statului Washington a fost adoptat, în martie 2018. Legea impune bisericii Cedar Park să includă avortul în asigurările pentru angajați, dacă include maternitatea, sau riscă amenzi și sancțiuni penale, inclusiv închisoare.

În hotărârea sa, Circuitul 9 a declarat: „Plângerea înaintată de Cedar Park susținea în mod plauzibil că, datorită adoptării SB 6219, serviciile de asigurare folosite (Kaiser Permanente) au încetat să ofere un plan cu restricții privind avortul, iar Cedar Park nu a putut obține servicii comparabile din altă parte. Acest lucru este suficient pentru a stabili existența unui prejudiciu, care poate fi corect atribuit reglementării SB 6219.“

„Nicio biserică nu ar trebui să fie obligată să ofere asigurări ce includ avortul și, cu siguranță, nu o biserică precum Cedar Park, a cărei slujire e dedicată protejării și celebrării vieții“, a declarat consilierul juridic al ADF Elissa Graves. „Suntem încântați că Circuitul 9 a admis, pe bună dreptate, răul pe care statul Washington l-a cauzat Bisericii Cedar Park, impunându-i acest mandat fără precedent“.

Procesul inițiat de biserică, Cedar Park Assembly of God of Kirkland v. Kreidler, contestă constituționalitatea proiectului de lege 6219 al Senatului, care obligă lăcașurile de cult să includă avorturile elective în planurile lor de asigurări de sănătate, în ciuda obiecțiilor religioase. Firma de asigurări utilizată de Cedar Park a introdus avortul chirurgical direct în planul asigurărilor de sănătate ale angajaților Cedar Park, după intrarea în vigoare a legii. Societatea a indicat că va elimina clauza ofensivă dacă o instanță ar decide că legea nu poate fi aplicată în mod constituțional bisericilor.

„Statul Washington nu are autoritate legală pentru a forța lăcașele de cult să finanțeze avorturile și să le încalce drepturile constituționale, nici convingerile religioase“, a declarat ADF Senior Counsel and Vice President of Appelate, John Bursch. „Decizia de astăzi este un mare pas în față în a împiedica guvernul să vizeze bisericile și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să contestăm această lege la tribunalul districtual“.

Pastorul Jay și Sandy Smith știu cât de tentantă poate fi ideea unui avort, întrucât au experimentat șocul unei sarcini neplanificate.

Cuplul din statul Washington a aflat că își așteaptă primul copil pe când erau adolescenți. La acea vreme, erau lideri de tineret în biserica lor, necăsătoriți și cu planuri de facultate.

„Acel copil reprezenta o amenințare teribilă pentru reputația noastră și pentru toate planurile minuțios gândite“, declara recent Jay Smith pentru Real Clear Religion.

Pentru scurtă vreme, s-au gândit la avort, dar au respins ideea și au decis să se căsătorească și să-și crească fiica.

„Știm că viața este grea, dar este în același timp și prețioasă – și că până și din cele mai grave circumstanțe, El poate crea un viitor și o speranță“, a scris Smith.

Fiica lor este unul dintre motivele pentru care familia Smith a decis să dea în judecată statul Washington în temeiul unei legi care obligă bisericile să includă avorturile în planurile de sănătate pe care le oferă angajaților.

Pastorul din Seattle a declarat că legea echivalează practic uciderea bebelușilor nenăscuți prin avort cu maternitatea, ca serviciu medical.

„A plăti pentru avorturi este pentru noi un lucru la fel de greu de imaginat ca încărcarea unei arme despre care știm că va fi folosită pentru a pune capăt vieții unui copil“, a spus el. „Este exact opusul a tot ceea ce predicăm, învățăm pe alții și credem.“

Smith a afirmat că biserica lor practică ceea ce predică cu privire la sanctitatea vieții umane. El a menționat că instituția colaborează cu un centru local pentru gravide și furnizori de asistență maternală; sponsorizează o tabără pentru copii orfani și susține familiile care se luptă cu infertilitatea și caută să adopte.

„Îi încurajăm pe membrii noștri chiar și să adopte bebeluși „fulgi de zăpadă“ – embrioni rămași după fertilizarea in vitro. Vi se pare că am fi o biserică care nu-și ia în serios convingerile pro-viață?“ declara el pentru Real Clear Religion.

Traducere și adaptare

Tribuna.US