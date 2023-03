Chicago se pregătește pentru o repriză de zăpadă care va perturba călătoriile

La început de martie, Chicago se pregătește pentru una dintre cele mai mari furtuni de zăpadă de până acum. Se preconizează că vineri se va depune un strat gros de zăpadă în Orașul Vânturilor, datorită puternicei furtuni de iarnă care se deplasează dinspre regiunea Câmpiilor spre nord-est, informează Bill Deger, AccuWeather.

Aceeași furtună va aduce câteva zile de vreme urâtă în sudul țării și o altă repriză de ninsori în New York, unde s-a înregistrat cea mai mare cantitate de zăpadă din acest sezon la începutul săptămânii.

Orașul Chicago va fi aproape de extremitatea nord-vestică a furtunii și este posibil să aibă parte de ploi pentru o perioadă. Cu toate acestea, curenții de aer rece ar trebui să se mențină suficient de mult timp pentru a permite apariția precipitațiilor sub formă de zăpadă.

Stratul estimat se va adăuga la ceea ce a fost un total sezonier relativ scăzut în comparație cu media anuală obișnuită.

Câtă zăpadă și când?

Furtuna responsabilă pentru zăpada ce urmează să cadă în Chicago la sfârșitul săptămânii se deplasa miercuri peste sud-vestul țării, după ce a adus mai multe ploi și zăpadă la altitudini mai joase în sudul Californiei, afectat de furtună.

Furtuna a trecut peste partea sudică a regiunii Câmpiilor și a Văii Mississippi și a preluat o anumită cantitate de umiditate din Golful Mexic, ceea ce va contribui la producerea mai multor furtuni puternice care s-ar putea transforma în tornade.

Având în vedere că se așteaptă temperaturi sub zero grade, precipitațiile vor începe sub formă de zăpadă în Chicago, odată cu sosirea furtunii, vineri dimineața. Se pare că primii fulgi ar putea începe să cadă în timpul sau imediat după ora de vârf de dimineață, însă automobiliștii nu vor fi la fel de norocoși la întoarcerea spre casă.

După o după-amiază cu ninsori și rafale de vânt, traficul va fi îngreunat pe multe șosele în timpul orelor de vârf de seara, înainte ca furtuna să se deplaseze spre alte zone, spre sfârșitul zilei.

Cantitatea de zăpadă care va cădea depinde încă foarte mult de o serie de condiții.

„Care zone din Chicago va avea parte de mai multă zăpadă și care de episoade de ploaie depinde de traiectoria furtunii“, a declarat meteorologul AccuWeather Dean DeVore.

„Un val de aer rece care vine dinspre nord spre finalul furtunii ar putea, de asemenea, să complice prognoza, deoarece în unele zone în care precipitațiile se transformă în ploaie ar putea reveni la forma de zăpadă înainte ca furtuna să se încheie“.

Acel val de aer rece va duce, de asemenea, la apariția poleiului în anumite zone, până la începutul zilei de sâmbătă, mult după căderea ultimilor fulgi.

În prezent, prognoza AccuWeather anunță că se vor depune între 15 și 25 de centimetri de zăpadă în oraș, precum și spre sud și est, în regiuni din centrul statului Illinois și nord-vestul statului Indiana.

Cantități mai mici, 8-15 cm, sunt prognozate la nord și vest de Chicago.

Având în vedere că se preconizează temperaturi apropiate de pragul de îngheț, zăpada va fi densă și umedă, ceea ce ar putea reprezenta un pericol pentru cei care o curăță cu lopata.

De asemenea, ar putea să încarce prea mult ramurile copacilor, provocând ruperea unora, și ar putea cauza pene de curent dacă respectivele ramuri cad pe cablurile electrice.

Cum stau lucrurile în Chicago în acest sezon?

Deși e deja începutul lunii martie, un strat de zăpadă de 15 cm ar face ca această furtună să fie cea mai importantă din actualul sezon, iar ziua de vineri să fie cea mai bogată în zăpadă din această iarnă.

Ziua în care s-a înregistrat cea mai mare cantitate de zăpadă din acest sezon în Chicago a fost pe 25 ianuarie, când s-au depus 9 cm la Aeroportul Internațional O’Hare, potrivit site-ului oficial al municipalității folosit de Serviciul Național de Meteorologie pentru a furniza statisticile meteo.

În total, 45 de centimetri de zăpadă au căzut până acum la O’Hare în sezonul actual, ceea ce este mult sub media obișnuită până la sfârșitul lunii februarie – de 80 centimetri – și doar 57% din cantitatea normală.

În 2022, statul de zăpadă depus la aeroport în aceeași perioadă era de 73 de centimetri.

Un front de aer mai rece care se așteaptă să se instaleze în mare parte din jumătatea nordică a țării până la mijlocul lunii martie ar putea însemna șanse suplimentare de a avea zăpadă în Chicago în următoarele săptămâni, potrivit echipei de meteorologi AccuWeather specializați în prognozele extinse.

