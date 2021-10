Cifra arestărilor ICE pe 2021 nu arată deloc bine

Administrația Biden și-a făcut bine treaba în ceea ce privește promovarea și agravarea crizei de la graniță, o problemă ținută ferm sub control în timpul președinției Trump. Politicile lui Biden au fost exact opusul celor ale lui Trump, oprind construcția zidului de frontieră și împiedicând efectiv ICE să-și îndeplinească atribuțiile.

Acum, cifrele oficiale privind arestările făcute de ICE au devenit publice și sunt îngrijorătoare, dar revelatoare, analizează Brandon Morse într-un articol Red State.

Potrivit Fox News, această cifră a scăzut cu aproximativ 50% din 2019, continuând cu un declin constant până în 2021:

„Datele ICE privind anul fiscal 2021 nu au fost încă finalizate, dar, când vor fi publicate oficial, sunt pe cale să arate că ICE’s Enforcement and Removal Operations (ERO) au inclus aproximativ 70.000 de arestări, a constatat Fox News.

Aceasta este o diminuare față de cele 103.603 de arestări din anul fiscal 2020, care, la rândul său, a fost o scădere față de cele 143.099 din anul fiscal 2019 și de cele 158.581 din anul fiscal 2018. Datele pentru anul fiscal 2021 au fost anunțate inițial de The Washington Post, care a relatat că cifrele reprezintă cel mai scăzut nivel pentru mai mult de un deceniu.

Deși anul fiscal 2021 include ultimele luni ale administrației Trump, a inclus și începutul administrației Biden – care în februarie a emis un ghid pentru agenții ICE, reducând dramatic sfera priorităților de aplicare.

Ghidul, publicat din nou într-un memoriu mai amplu în septembrie, care intră în vigoare în noiembrie, restricționează agenții ICE la arestarea a trei categorii de imigranți ilegali – cei care au traversat recent frontiera, cei ce reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și cei acuzați de infracțiuni agravate. Pentru a aresta pe cineva din afara acestor categorii, este nevoie de aprobarea unui superior.“

Cu toate că numărul arestărilor a scăzut sub Trump, la fel a scăzut și numărul tentativelor de a intra ilegal în țară. Poziția dură adoptată de Trump față de imigrația ilegală și concentrarea sa asupra politicilor de aplicare a legii la frontiere, precum și asupra operațiunilor de pe tot cuprinsul țării, au dus la o reducere cu 67% a imigrației ilegale, în luna aprilie a primului său an de mandat. A scăzut și numărul atacurilor asupra polițiștilor de frontieră. Deși acest lucru corespunde tiparelor de imigrație, problema frontierei a fost bine ținută sub control.

De fapt, după cum a subliniat National Review, numărul celor care au părăsit țara s-a dublat în prima jumătate de mandat al lui Trump. Imigranții ilegali plecau din SUA către țările lor, la fel și posesorii de Green Card, studenții străini și angajații temporari, care plecau de bunăvoie, în loc să se alăture populației de imigranți ilegali.

Sub conducerea lui Biden însă, imigrația ilegală a crescut vertiginos la niveluri imposibil de controlat. Nu numai că poliția de frontieră a avut dificultăți în a ține pasul cu această creștere, ci administrația Biden i-a și pedepsit fățiș tot mereu pentru că își făceau treaba.

Imigranții ilegali admiteau în mod deschis că încercau să traverseze pentru că Trump nu mai era președinte, iar Biden era mult mai lipsit de fermitate în aplicarea legii.

În prezent, odată ce aceștia ajung în țară, ICE este atât de împovărat de birocrație încât numărul de arestări s-a prăbușit și probabil va continua să scadă și pe viitor, mai ales că oficialii democrați aleși își arată în continuare disprețul față de ICE și încearcă în mod activ să le taie fondurile.

