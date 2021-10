A apărut contracandidatul cu șanse al Alexandriei Ocasio-Cortez

Se prea poate să sune ca un vis imposibil, dar Alexandriei Ocasio-Cortez are un contracandidat la al 14-lea district al Camerei din New York, care chiar are șanse să o elimine din Congres pe socialista favorită a presei, analizează Mike Huckabee.

La fel ca AOC, această persoană este de origine hispanică și chiar a lucrat ca barman – dar asta ar fi cam tot ce au în comun. Părinții lui Desi Cuellar au fugit din Cuba pentru a scăpa de socialismul de care AOC este atât de îndrăgostită. Știe ce înseamnă să fii sărac, să muncești din greu și chiar să dormi pe străzi, dar refuză să învinuiască America pentru problemele cu care s-a luptat la început, sau să facă pe victima. S-a înscris chiar și în Garda Națională pentru că, spune el, „am vrut să fac mai mult pentru țara mea“.

Cuellar a spus: „Eu sunt dovada vie că în această țară există oportunități pentru oricine, că America merită să luptăm pentru ea, că valorile pe care le avem și drepturile noastre constituționale ne deosebesc de restul lumii. Însă adversara mea, AOC, face tot ce poate să anuleze lucrurile pentru care nenumărați americani au murit tocmai pentru a le proteja“.

El declară: „În calitate de locuitor al New York-ului, m-am săturat să văd cum AOC folosește orașul nostru ca rampă de lansare pentru agenda ei socialistă“. Și-a demarat campania în forță și îi doresc mult succes.

Ar putea părea o sarcină imposibil de realizat, întrucât AOC a obținut 71% din voturi în 2020. Dar țineți cont că Districtul 14 are o populație de aproape 700.000 de locuitori, iar votul total al AOC a inclus mai puțin de 153.000. Sunt mulți oameni acolo care nu s-au deranjat să voteze. Să sperăm că Cuellar îi poate inspira să meargă la vot și să le reamintească că aleg pe cineva în Congres care să le reprezinte propriile convingeri și interese, nu pe cele ale lui Bernie Sanders, Karl Marx sau Fidel Castro.

