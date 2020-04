City Fresh Market Chicago – Cupon de reducere 10% – Ofertă de Paște

ECONOMISIȚI 10% DAȚI PRINT LA CUPONUL DIN TOPUL ACESTUI ARTICOL

EUROPA LA TINE ACASĂ!

Cele mai bogate sortimente de produse alimentare

importate din Estul Europei, precum și

tot ce ai nevoie în bucătărie întotdeauna proaspăt!

LEGUME ŞI FRUCTE

CONSERVE ROMÂNEŞTI

PRĂJITURI ŞI PRODUSE DE PATISERIE AUTENTICE ROMÂNEŞTI

VĂ SERVIM ACUM ÎN DOUĂ LOCAŢII:

CITY FRESH MARKET

3201 W. Devon Ave.

Chicago, IL 60659

Tel. 773-681-8600

ORAR ZILNIC:

Luni-Sâmbătă 7:00am – 10:00pm

Duminică 8:00am-9:00pm

CHICAGO French Market

131 North Clinton Street

Chicago, IL 60661

Tel. 312-575-0230

ORAR ZILNIC:

Luni-Sâmbătă 7:00am – 7:30pm

Duminică 8:30am-6:30pm

LIKE US ON FACEBOOK & Follow us:

Pentru ofertele noastre speciale și reduceri de prețuri de sezon sau de sărbători

vă invităm pe paginile noastre de social media pe Facebook.

– City Fresh Market

– Chicago French Market