THANK YOU MARIA’S BAKERY and CATERING – Absolutely delicious food & sweets (Photo Album)

THANK YOU FOR SERVING OUR COMMUNITY, even in these times of trial with the statewide lock-down and social distancing due to the Covid-19 !!!

GOD BLESS YOU ALL !!!

All the food and sweets are absolutely delicious!

* * * * *

Povestea este scurtă și sfârșitul cu Happy Ending 🙂

Totul a pornit de la acest anunț:

Apoi, a fost simplu de tot. Am dat un telefon, am vorbit cu D-na Maria (care răspunde întotdeauna la telefon, direct și personal) și … în câteva ore am avut pregătită cea mai copioasă cină pentru familia noastră și am renunțaț la pizza.

AM FĂCUT CEA MAI BUNĂ ALEGERE! MARIA’s BAKERY OFERĂ CATERING ȘI PRODUSE DE PATISERIE AUTENTICE ROMÂNEȘTI DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!

