CNN, totalitar: Nu aveți dreptul constituțional de a refuza vaccinul COVID

Recent, U.S. Food and Drug Administration a autorizat pe deplin vaccinul COVID-19 fabricat de Pfizer și BioNTech pentru persoanele cu vârsta peste 12, analizează Rick Moran într-un articol PJ Media.

Dar ce se întâmplă cu cei care nu doresc să o facă? Nu contează motivele pentru care refuză să se vaccineze. Sincer, nu e treaba nimănui. Dar cu siguranță, undeva în Constituția Statelor Unite, se precizează că oamenii au dreptul să refuze un tratament medical impus de guvern.

Corect?

Nu tocmai. Și, potrivit unor înțepați care scriu pe CNN.com, guvernul are tot dreptul să te oblige să te vaccinezi. Și nu poți face absolut nimic în acest sens.

„Profesorul Arthur Caplan de la Universitatea din New York, specialist în etică medicală, a adus argumente convingătoare în sprijinul obligației morale de a impune vaccinarea. Alături de primarul orașului New York, Bill de Blasio, într-o conferință de presă de luna trecută în care abordau ordinul primăriei ca toți angajații să se vaccineze, el a susținut că noua reglementare ‘are sens, etic și în ceea ce privește sănătatea publică’ și că ‘ne va ajuta pe toți prin faptul că menține sub control focarul COVID.’ Suntem de acord, dar credem, de asemenea, că publicul trebuie să înțeleagă mai clar că nu există un drept constituțional care le permite să evite obligativitatea de vaccinare împotriva unei boli letale.“

Cei doi autori ai articolului de opinie – Marci Hamilton, profesor la Universitatea din Pennsylvania și CEO al CHILD SUA, și Dr. Paul Offit, Director al Vaccine Education Center și profesor de pediatrie – consideră și că statul are dreptul de a vă vaccina copilul, chiar dacă nu sunteți de acord.

„În ceea ce privește copiii, părinții nu sunt liberi să facă ce vor ei. Într-o vreme, copiii erau proprietatea taților, dar lucrurile s-au schimbat. Conform Constituției, copiii sunt ‘persoane’ și, așa cum a precizat hotărârea din cazul Prince v. Massachusetts, părinții nu au dreptul constituțional de a-și transforma copiii în martiri. Părinții au obligația de a proteja sănătatea și viața copiilor lor, ceea ce înseamnă că ordinele districtului școlar care reduc riscul de deces în rândul copiilor ar trebui să fie impuse, punct.“

Este înspăimântător, iar logica chinuită și complicată pe care o folosesc pentru a-și justifica acapararea extra-constituțională a puterii te scoate din minți. Dar ce putem face? Aceștia sunt „experții“ care știu ce este mai bine pentru noi, așa că ar trebui să ascultăm și să ne supunem.

Mă rog … de obicei.

„De exemplu, e un lucru clar stabilit că guvernele pot interzice oamenilor să strige ‘Foc’ într-un cinematograf aglomerat, deoarece un astfel de limbaj poate provoca morți, întrucât cei prezenți vor alerga toți grămadă spre ieșiri. Este adevărat, clauza din Primul Amendament protejează ‘libertatea de exprimare’, dar nu există nicio cerință ca guvernul să nu poată preveni scenarii ce pot duce la moarte.

Același raționament se aplică și mandatelor de vaccinare. Curtea Supremă a confirmat în mod explicit mandatele de vaccinare împotriva bolilor letale în cazul Jacobson, unde a explicat: ‘drepturile individului în ceea ce privește libertatea sa pot fi uneori, în cazul unui pericol major, supuse unei astfel de restricții, care să fie aplicată prin reglementări rezonabile, așa cum este necesar pentru siguranța publicului larg.’

Trăim într-o țară a libertății ordonate, nu a autonomiei individuale care duce la moarte pentru alții. Pe scurt, nu este dreptul fiecărui cetățean american de a se infecta și a transmite o boală potențial fatală.“

Nu, nu se aplică „același raționament“ mandatelor de vaccinare. De fapt, Curtea Supremă prevede scutiri de la aceste mandate, precizând că „o astfel de restricție, care să fie aplicată prin reglementări rezonabile…“. Nu există nimic „rezonabil“ în a-i obliga pe toți oamenii să se vaccineze, inclusiv a vaccina copiii împotriva dorinței părinților lor.

Și dacă rata mortalității în cazurile COVID-19 ar fi foarte mare și ar ucide fără discriminare oamenii – inclusiv copiii – guvernul tot nu ar avea dreptul să vă lege de pat și să vă vaccineze. Aceasta este o idee clar draconică și fascistă care plasează guvernul într-o poziție superioară față de individ, deși Constituția spune altceva.

Poate că doctorii cei minunați s-ar simți mai confortabil practicându-și meseria în Coreea de Nord sau sub vreo altă dictatură iluminată.

