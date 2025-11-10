Cocaina jihadului: Legăturile secrete dintre Hezbollah și cartelurile din America Latină

În ultimii ani, investigații internaționale au scos la iveală o realitate puțin discutată, dar din ce în ce mai greu de ignorat: gruparea libaneză Hez

În ultimii ani, investigații internaționale au scos la iveală o realitate puțin discutată, dar din ce în ce mai greu de ignorat: gruparea libaneză Hezbollah, considerată organizație teroristă de Statele Unite, Uniunea Europeană și Statul Israel, este implicată în rețele de trafic de droguri, spălare de bani și contrabandă care traversează America Latină.

Această colaborare neoficială între o mișcare islamistă și carteluri infracționale latino-americane pare, la prima vedere, improbabilă. Însă, în lumea globalizată a finanțelor ilicite, interesele ideologice se estompează în fața celor financiare.

Triunghiul de Frontieră — epicentrul unei alianțe periculoase

Regiunea cunoscută sub numele de Triunghiul de Frontieră, situată între Paraguay, Argentina și Brazilia, a devenit un loc-cheie pentru operațiunile clandestine. De decenii, zona este un haos controlat de rețele de contrabandă, iar Hezbollah a știut să profite de acest vid de autoritate.

Rapoartele serviciilor americane și sud-americane indică prezența unor membri ai comunității libaneze locale care ar fi colectat fonduri pentru Hezbollah prin comerț ilegal, spălare de bani și, în unele cazuri, trafic de droguri provenite din Columbia.

Operațiunea Cassandra: DEA descoperă implicarea Hezbollahului

În 2008, Drug Enforcement Administration (DEA) a lansat Operațiunea Cassandra, o anchetă amplă care a durat aproape un deceniu. Rezultatele au fost șocante:

Hezbollah era implicat într-o rețea globală de trafic de cocaină, cu rute din America Latină spre Europa și Statele Unite

profituri de sute de milioane de dolari erau spălate prin bănci și companii-paravan din Liban, Africa de Vest și Orientul Mijlociu

o parte din acești bani finanțau activitățile militare ale Hezbollah în Siria și Liban, toate direcționate împotriva Statului Israel.

Fostul coordonator al proiectului, agentul DEA Derek Maltz, a declarat că Hezbollah „a devenit o adevărată organizație criminală transnațională”.

Cum se transformă banii murdari în capacitate militară

Documentele și analizele produc un tablou credibil: profituri din trafic și activități conexe sunt mobilizate — direct sau prin intermediari — pentru a susține componente ale capacității militare ale Hezbollah. Aceste fonduri pot fi folosite pentru:

achiziții și importuri de material și muniții prin piețe gri

finanțarea antrenamentelor, logisticii și rețelei de cadre regionale

susținerea structurilor proxy (inclusiv grupuri și facilități din Siria și Liban) care pot planifica sau facilita atacuri împotriva Israelului

Aceste concluzii se bazează pe rapoarte DEA, analize de politică externă și sancțiuni financiare care leagă tranzacții și rețele comerciale de operațiuni militare ale grupului.

Venezuela — poarta de intrare spre continent

Investigațiile jurnalistice și rapoartele guvernamentale americane au semnalat legături între oficiali venezueleni și Hezbollah. Sub regimul lui Hugo Chávez și ulterior al lui Nicolás Maduro, Venezuela ar fi oferit sprijin logistic și diplomatic rețelelor afiliate grupării teroriste islamice.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Fostul ministru de interne Tareck El Aissami, de origine siriano-libaneză, a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA pentru implicare în activități de trafic și colaborare cu entități teroriste. Conform documentelor, Hezbollah ar fi beneficiat de pașapoarte venezuelene, facilitând astfel mișcarea membrilor săi între Orientul Mijlociu și America Latină.

Hezbollah și cartelurile mexicane: parteneri de conveniență

În Mexic, rapoarte ale Congresului SUA și ale unor think tank-uri specializate, precum Center for a Secure Free Society, indică colaborări logistice între Hezbollah și carteluri precum Los Zetas sau Cartelul de Sinaloa.

Deși nu există dovezi că Hezbollah controlează aceste organizații, se vorbește despre parteneriate pentru transportul de droguri și spălare de bani. În schimbul serviciilor financiare și al expertizei în evitarea sancțiunilor, gruparea ar fi primit un procent din profituri.

De la ideologie la profit

Analizând tabloul general, implicarea Hezbollah în traficul de droguri pare mai degrabă o strategie pragmatică decât una ideologică. Confruntat cu sancțiuni internaționale și diminuarea sprijinului financiar din Iran, grupul a dezvoltat o „economie paralelă” bazată pe activități infracționale.

Aceste fonduri ilicite permit Hezbollah să-și finanțeze operațiunile militare, rețeaua de propagandă și influența politică în Liban, transformându-l într-un actor global — unul care jonglează între terorism, crimă organizată și politică.

Reacții internaționale și riscuri viitoare

Statele Unite și Uniunea Europeană au intensificat sancțiunile împotriva rețelelor de spălare de bani asociate Hezbollah. În același timp, guvernele din America Latină au început să recunoască public existența problemei, deși corupția și instabilitatea politică fac ca răspunsul să fie fragmentar.

Experții avertizează că, fără o cooperare regională reală, rețelele hibride Hezbollah–carteluri vor continua să prospere, combinând disciplina teroristă cu resursele uriașe ale crimei organizate.

Hezbollah nu mai este doar o grupare teroristă din Orientul Mijlociu — este o organizație globală, prezentă în tăcere în porturile din Brazilia, în piețele negre din Caracas și în rutele de cocaină care traversează Atlanticul.

În spatele lozincilor religioase și al retoricii anti-occidentale, se află un actor pragmatic, care a învățat că puterea se cumpără cu bani murdari.

Foto: DEA

Share this: Facebook

X

