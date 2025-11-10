Senatul SUA face primul pas către încheierea blocajului guvernamental

Senatul a făcut primul pas pentru a pune capăt blocajului guvernamental duminică, după ce un grup de democrați moderați a acceptat să continue fără o

Senatul a făcut primul pas pentru a pune capăt blocajului guvernamental duminică, după ce un grup de democrați moderați a acceptat să continue fără o prelungire garantată a subvențiilor pentru asistența medicală, provocând furia multora dintre colegii lor, care susțin că americanii vor ca ei să continue lupta, potrivit Reuters și Fox News.

Într-un vot de probă, primul dintr-o serie de manevre procedurale necesare, Senatul a votat cu 60 de voturi pentru și 40 împotrivă în favoarea adoptării unei legi de compromis pentru finanțarea guvernului și organizarea unui vot ulterior privind prelungirea creditelor fiscale din cadrul Legii privind îngrijirea medicală accesibilă, care expiră la 1 ianuarie. Adoptarea finală ar putea avea loc peste câteva zile, dacă democrații se opun și întârzie procesul.

Acordul nu garantează prelungirea subvențiilor pentru asistența medicală, așa cum au cerut democrații timp de aproape șase săptămâni. Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer din New York, a votat împotriva adoptării pachetului, alături de toți colegii săi democrați, cu excepția a opt dintre ei.

Un grup format din trei foști guvernatori — senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, senatoarea Maggie Hassan din New Hampshire și senatorul independent Angus King din Maine — a ieșit duminică din impasul care dura de șase săptămâni, când au convenit să voteze pentru promovarea a trei proiecte de lege bipartizane privind cheltuielile anuale și prelungirea finanțării guvernamentale până la sfârșitul lunii ianuarie, în schimbul unui vot la mijlocul lunii decembrie privind prelungirea creditelor fiscale pentru îngrijirea sănătății.

Acordul include, de asemenea, anularea concedierilor în masă ale angajaților federali de către administrația Trump de la începutul blocajului, pe 1 octombrie, și garantează că angajații federali vor primi salariile restante.

Revenit la Casa Albă duminică seara după ce a asistat la un meci de fotbal, președintele Donald Trump nu a spus dacă susține acordul. Dar a afirmat: „Se pare că ne apropiem de sfârșitul blocajului”.

Cinci democrați își schimbă votul

Pe lângă Shaheen, King și Hassan, senatorul democrat Tim Kaine din Virginia, statul în care locuiesc zeci de mii de angajați federali, a votat și el în favoarea continuării acordului. Senatorul Dick Durbin din Illinois, numărul 2 în Partidul Democrat, senatorul John Fetterman din Pennsylvania și senatorii Catherine Cortez Masto și Jacky Rosen din Nevada au votat și ei în favoarea acordului.

Moderații se așteptau ca un număr mai mare de democrați să voteze alături de ei, întrucât 10-12 senatori democrați au participat la negocieri. Însă, în final, doar cinci democrați și-au schimbat votul – exact numărul de care aveau nevoie republicanii. King, Cortez Masto și Fetterman votaseră deja pentru redeschiderea guvernului încă din 1 octombrie.

Votul a fost temporar amânat duminică seara, deoarece trei conservatori care critică adesea proiectele de lege privind cheltuielile, senatorii republicani Mike Lee din Utah, Rick Scott din Florida și Ron Johnson din Wisconsin, și-au reținut voturile și s-au adunat cu Thune în spatele camerei. În cele din urmă, au votat da după ce au vorbit cu Trump, a spus Lee.

Un alt republican, senatorul John Cornyn din Texas, a trebuit să se întoarcă cu avionul din Texas pentru a da votul crucial al 60-lea.

Schumer votează împotrivă

După ce democrații s-au întâlnit timp de peste două ore pentru a discuta propunerea, Schumer a declarat că nu o poate susține „cu bună credință”.

Schumer, care a primit critici din partea partidului său în martie, când a votat pentru menținerea funcționării guvernului, a declarat că democrații au „dat alarma” în ceea ce privește sistemul de sănătate.

„Nu vom renunța la luptă”, a spus el.

Senatorul independent Bernie Sanders din Vermont, care face parte din grupul democraților, a declarat că renunțarea la luptă ar fi o „greșeală teribilă”.

Senatorul Chris Murphy, democrat din Connecticut, a fost de acord, spunând că la alegerile de săptămâna trecută oamenii au votat în proporție covârșitoare cu democrații „pentru a-i îndemna pe democrați să rămână fermi”.

Democrații din Camera Reprezentanților ripostează

Democrații din Camera Reprezentanților au criticat rapid Senatul.

Greg Casar, reprezentant al statului Texas și președinte al Grupului Progresist din Congres, a declarat că un acord care nu reduce costurile asistenței medicale reprezintă o „trădare” a milioane de americani care contează pe democrați să lupte pentru ei.

„A accepta doar o promisiune fără valoare din partea republicanilor nu este un compromis, ci o capitulare”, a declarat Casar într-o postare pe X. „Milioane de familii ar plăti prețul.”

Reprezentanta Angie Craig din Minnesota a postat că „dacă oamenii cred că acesta este un «acord», am un pod de vânzare pentru voi”.

Efectele închiderii se agravează

Între timp, consecințele închiderii s-au agravat. Companiile aeriene americane au anulat duminică peste 2.000 de zboruri, pentru prima dată de la începutul închiderii, și au existat peste 7.000 de întârzieri ale zborurilor.

Secretarul Trezoreriei, Sean Duffy, a declarat în emisiunea „State of the Union” de la CNN că transportul aerian înainte de sărbătoarea de Ziua Recunoștinței va fi „redus la minimum” dacă guvernul nu își reia activitatea.

În același timp, ajutorul alimentar a fost întârziat pentru zeci de milioane de oameni, deoarece beneficiile Programului de asistență nutrițională suplimentară au fost blocate în litigii juridice legate de închiderea administrației.

Iar în Washington, unde locuiesc zeci de mii de angajați federali care nu și-au primit salariile, Capital Area Food Bank a declarat că va furniza cu 8 milioane de mese mai mult decât pregătise pentru acest an bugetar înainte de sărbători — o creștere de aproape 20%.

