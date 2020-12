Congresul a aprobat un nou pachet financiar COVID. Când vor fi distribuite cecurile de 600$

Luni seară, Congresul a aprobat un pachet în valoare de 900 de miliarde de dolari pentru susținerea financiară a americanilor și a micilor afaceri pe fondul pandemiei COVID-19. Americanii vor primi cecuri în valoare de 600 de dolari.

Cu puțin timp înainte ca pandemia COVID-19 să atingă apogeul în martie, Congresul a adoptat un pachet de ajutor financiar în valoare de 2.2 trilioane de dolari care includea plăți directe către americani în valoare de 1200 de dolari.

Virusul a afectat economia, închizând sute de mii de afaceri și oprind activitatea a milioane de oameni. Însă parlamentarii din ambele tabere politice nu au putut ajunge la un acord pe măsură ce alegerile prezidențiale se apropiau.

Nancy Pelosi, reprezentanta de vârf a Democraților, a recunoscut că nu era dispusă să aprobe un pachet financiar înainte de alegeri pentru a nu-l avantaja pe președintele Donald Trump în campania electorală, ignorând, practic, nevoia economiei americane și a cetățenilor de revenire după o lungă perioadă grea.

Dar, în cele din urmă, după ce democratul Joe Biden a fost certificat de Colegiul Electoral, liderii Congresului au adoptat un pachet de stimulare în valoare de 900 de miliarde de dolari care implică o nouă tranșă de plăți directe către americani.

Vestea proastă este că cecurile sunt în valoare de doar 600 de dolari, dar vestea bună este că aceste cecuri vor fi distribuite prin poștă sau în conturile bancare în următoarele săptămâni.

De asemenea, această sumă scade pentru persoanele cu un venit brut ajustat mai mare de 75.000 de dolari pe an. Suma de 600 de dolari scade cu 5% pentru fiecare dolar peste 75.000 de dolari sau cu 50 de dolari pentru fiecare 1000 de dolari peste 75.000 de dolari pe an. Beneficiul nu se aplică americanilor cu venituri de peste 99.000 de dolari pe an.

Cuplurile căsătorite cu venituri combinate de până la 150.000 de dolari vor primi 1200 de dolari, sub rezerva acelorași condiții care se aplică persoanelor fizice. Plățile vor fi eliminate treptat pentru cuplurile care câștigă 198.000 de dolari sau mai mult pe an.

În precedentul pachet financiar, fiecare copil sub vârsta de 16 ani aflat în întreținerea familiei primea 500 de dolari, dar în urma negocierilor pentru acest nou pachet, aceste plăți ar putea ajunge la 600 de dolari.

După adoptarea în Congres, legea ajunge pe biroul Președintelui Donald Trump pentru a fi promulgată.

Tribuna.US