CONVERGE CHICAGO – Conferința Tinerilor din Asociația Bisericilor Baptiste Române din SUA și Canada | 29-30 aprilie 2023

Biserica Baptistă Română din Chicago este gazda Conferinței CONVERGE (RBYA) dedicată tinerilor din Asociația Bisericilor Baptiste Române din SUA și Canada în perioada 29-30 aprilie 2023.

Înregistrarea pentru conferință se face aici – https://www.rbya.org/converge

Tema conferinței: HE IS THE RECONCILER – O examinare a Persoanei și Lucrării lui Hristos (The Person and the Work of Christ) – Coloseni 1:15-20.

Invitat: Pastor Val Monafu, Președinte al Societății Misionare Române, din Biserica Creștină Baptistă Română din Anaheim, Los Angeles, CA.

PROGRAM

Vineri , 28 aprilie, ora 7:00PM – părtășie, activități și cină.

Sâmbătă, 29 aprilie

9:00AM – înregistrare și mic dejun

10:00AM – sesiunea I

12:00PM – prânz

1:00PM – sesiunea II

2:00PM – pauză

2:15PM – Q&A

3:15PM – poză de grup

5:00PM – cină

6:00PM – părtășie și activități

Duminică, 30 aprilie

9:00AM – mic dejun

10:00AM – sesiunea III, slujbă religioasă

12:00PM – prânz

2:00PM – ieșire în oraș și activități

Mai multe detalii, pe website-ul RBYA: https://www.rbya.org/converge

Participarea la Conferința RBYA este gratuită.

