Cel mai recent atac al administrației Biden asupra Libertății Religioase trebuie contracarat

Guvernul nu poate obliga școlile să permită accesul bărbaților în căminele, dormitoarele și băile femeilor. Acesta este motivul pentru care College of the Ozarks, un colegiu creștin privat din sudul statului Missouri, reprezentat de Alliance Defending Freedom, a cerut recent Curții Supreme a Statelor Unite să confirme această libertate legitimă și protejată prin Constituție, informează Lathan Watts, ADF.

Colegiul – la fel ca multe alte colegii și universități private creștine – aplică politici ce corespund concepțiilor sale creștine în materie de sex și sexualitate. Una dintre aceste politici referitoare la cazare impune ca bărbații și femeile să locuiască în cămine separate.

Respectiva politică plasează micul colegiu în poziție diametral opusă întregii armate a guvernului federal, care pare determinat să redefinească termenul „sex“, renunțând la sensul său original de diferență biologică între bărbați și femei pentru a include orientarea sexuală și identitatea de gen.

În 2020, Curtea Supremă a SUA a decis în cazul Bostock vs Clayton County că un angajator care concediază o persoană pentru simplul fapt că este homosexual sau transgender încalcă prevederile Titlului VII din Legea privind drepturile civile, care interzice discriminarea la locul de muncă pe criterii de sex.

Opinia majoritară a ignorat intenția clară a Congresului la momentul adoptării Titlului VII, optând, în schimb, pentru un argument semantic. În ciuda limbajului lipsit de ambiguitate al opiniei majoritare care limitează decizia la Titlul VII, nu era nevoie de un intelect precum cel al lui Clarence Darrow pentru a prezice ramificațiile.

În prima sa zi de mandat, președintele Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care le cerea birocraților din fiecare instituție a ramurii executive să rescrie toate celelalte legi referitoare la sexul biologic pentru a fi conforme cu „noul limbaj“ orwellian – adică orientarea sexuală și identitatea de gen.

În decurs de trei săptămâni, Departamentul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană din SUA a emis o directivă conform căreia Fair Housing Act va fi „aplicat integral“ pentru a interzice discriminarea bazată pe identitatea de gen – aici fiind neapărat incluse și căminele universitare.

Funcționarii publici pe care nimeni nu i-a ales și nimeni nu-i trage la răspundere au făcut acest lucru fără a solicita părerea cetățenilor pe care pretind că îi deservesc.

Mai mult decât o chestiune de procedură, această cerință privind revizuirea publică este esențială pentru ca republica noastră să mențină o aparență de ordine constituțională atunci când ramura executivă se implică în elaborarea de legi cu autoritate delegată de ramura legislativă.

Cu toate acestea, chiar și acuratețea procedurală nu oferă o acoperire constituțională pentru acțiunile care încalcă dreptul la libertate religioasă prevăzut de Primul Amendament.

Directiva HUD impune Colegiului Ozarks să își anuleze politicile de cazare pentru 1.300 de studenți. Dacă această directivă nu este anulată, va permite guvernului să interzică instituției de învățământ să mai vorbească despre politicile sale, împiedicând-o să rămână fidelă convingerilor sale religioase.

În cazul în care colegiul s-ar conforma, și-ar pune în pericol capacitatea de a funcționa, ar provoca daune emoționale studenților care se bazează pe politicile de cazare pentru a proteja femeile de accesul bărbaților în spațiile lor private (și viceversa) și ar descuraja studenții creștini să se înscrie la colegiu.

Aflat în poziția imposibilă de a alege între a se supune guvernului și a-și abandona convingerile religioase, a refuza mandatul guvernului și a avea parte de investigații și sancțiuni majore, sau a înceta să ofere cazare studenților, Colegiul Ozarks a cerut intervenția instanței înainte de implementarea reglementării.

În mod șocant, un grup de trei judecători de la Curtea de Apel a Circuitului Opt a hotărât cu 2-1 că instituția de învățământ trebuie să aștepte demararea procedurilor, riscând amenzi și alte sancțiuni capabile să închidă orice colegiu, înainte de a putea contesta mandatul.

Contestațiile înainte de implementarea unei reglementări reprezintă însă un element caracteristic al litigiilor privind drepturile civile. Nimeni nu ar trebui să fie obligat să sufere consecințele încălcării unei legi nedrepte pentru a obține o scutire de acea lege nedreaptă.

După cum a declarat judecătorul care s-a opus deciziei, „entitățile reglementate sunt plasate sub o sabie a lui Damocles, dar nu au acces la instanțe deoarece sabia nu a căzut încă“.

Fiecare universitate privată din țară va urmări cu atenție dacă această sabie va fi lăsată să cadă. Curtea Supremă ar trebui să preia cazul College of the Ozarks vs Biden pentru a contracara ordinul greșit al guvernului; pentru a reafirma supremația libertății religioase în temeiul Primului Amendament; și pentru a proteja intimitatea, demnitatea și siguranța studentelor de sex feminin.

Alliance Defending Freedom este o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei.

Tribuna.US