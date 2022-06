Creștinii nu sunt neajutorați: Cum să îi ajutăm cu adevărat pe ucraineni

Cei mai mulți dintre noi s-au simțit neputincioși urmărind reportajele despre războiul continuu din Ucraina. Am văzut imagini cu bărbați, femei și copii care au renunțat la tot pentru a-și părăsi casele, mergând pe jos în căutare de siguranță și refugiu. Am auzit despre familii care au fost separate în timp ce fugeau de haos. Scenele cu familii care se ascund în buncăre cu provizii tot mai puține și cu bebeluși care poartă pungi de plastic pe post de scutece bântuie platformele de socializare. Ne întrebăm din nou și din nou: ce putem face pentru a ajuta în mod eficient o situație atât de tragică, care scapă de sub controlul nostru?

Poate că nu avem un răspuns unic, dar nici nu suntem neajutorați.

Am vizitat recent România, care se învecinează cu Ucraina. În ultimele câteva luni, o organizație parteneră a Bethany’s a înființat acolo stații pentru refugiații care fug de război. Ceea ce am văzut a fost copleșitor.

Am văzut o ucraineancă făcând voluntariat la una dintre locațiile partenere ale Bethany Christian Services, Bethany Foundation. Părea obosită. Ar fi putut să fugă și mai departe. Așa că am întrebat-o: Ce cauți aici?

„Îmi ajut poporul”, mi-a spus ea. Mi-a arătat o fotografie a vagonului de metrou în care bunicul ei locuiește în prezent din cauza luptelor de deasupra. Locuința lui constă acum din trei scaune de tren, iar singurele sale bunuri sunt o lumânare mică și o carte.

Ea a continuat să își împărtășească povestea, citându-și credința ca fiind motivul pentru care îi slujea pe ceilalți care au fost forțați să își părăsească locuințele din cauza violențelor continue. Ea era acolo, fiind mâinile și picioarele lui Dumnezeu – în timp ce propria ei familie, aflată chiar peste graniță, se ascundea de moarte. Cu toate acestea, ea a rămas remarcabil de neclintită.

La fel ca această femeie curajoasă, există bărbați și femei care lucrează zi și noapte pentru a face harul și mângâierea lui Dumnezeu tangibile pentru cei care suferă. Iar eforturile lor au un impact asupra a milioane de oameni.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste 13 milioane de persoane și-au părăsit casele de când Rusia a invadat Ucraina – în marea lor majoritate femei și copii – iar numărul celor care au trecut granița dinspre Ucraina spre țările vecine din 24 februarie a ajuns la peste 7,5 milioane. România și Moldova au primit până acum peste un milion de refugiați, în timp ce opt milioane de persoane sunt strămutate în Ucraina. Pe măsură ce războiul continuă, nevoia de ajutor crește urgent.

Nevoile specifice variază de la un loc la altul – pentru unii refugiați, este vorba pur și simplu de odihnă, un duș și sprijin logistic în timp ce își elaborează un plan. Alții au nevoie de asistență medicală sau de un ajutor mai intensiv. Numărul copiilor neînsoțiți care fug singuri din Ucraina crește în fiecare zi, deoarece au fost separați de părinții și familiile lor. Există copii mici care trăiesc în izolare, frică, singurătate, durere și nesiguranță. Este de neînchipuit pentru majoritatea dintre noi, care nu am fost niciodată forțați să ne părăsim casele.

Este ușor să ne simțim depășiți de aceste cifre sau înstrăinați de sarcina monumentală la care am fost chemați ca și creștini de a avea grijă de cei vulnerabili. Dar este, de asemenea, posibil să ajutăm în moduri tangibile, chiar dacă nu ne aflăm în prima linie, precum eroica femeie ucraineană pe care am întâlnit-o.

Așadar, de unde începem?

Roagă-te. În special, pentru rezolvarea războiului brutal și tragic la care suntem martori. Rugați-vă ca Dumnezeu să intervină în favoarea dreptății și a păcii și, de asemenea, rugați-vă pentru salvarea pe care o poate aduce El. Numai harul și mila Dumnezeului nostru îi pot mângâia îndeajuns pe cei supuși unor astfel de nedreptăți și orori extreme.

Donează. Puteți dona unor organizații care se află pe teren, care cunosc comunitățile pe care le deservesc și care răspund deja nevoilor locale.

O organizație de ajutorare a refugiaților pe care am vizitat-o nu reușise să își plătească personalul timp de două luni. Altele s-ar putea să nu poată plăti personalul în viitor și vor avea nevoie de resurse continue pentru a continua să ofere servicii. Donația ta contează, iar pentru cineva ar putea fi diferența dintre viață și moarte.

Sprijinirea familiilor aici, în SUA. De asemenea, puteți alege să sponsorizați o familie de refugiați după ce se va stabili în America. Națiunea noastră va aduce probabil aproximativ 100.000 de refugiați ucraineni, care se vor confrunta cu traume și pierderi după ce au fost smulși din casele lor, unii în mod violent peste noapte. Aceștia vor avea nevoie de ajutor pentru a parcurge procese juridice complicate în primele câteva luni de ședere aici – ca să nu mai vorbim de aclimatizarea rapidă necesară pentru a se descurca în sarcinile de zi cu zi, cum ar fi cumpărarea de alimente, găsirea unui loc de muncă, obținerea permisului de conducere și participarea la vizite medicale.

Implicarea individuală contează, dar ne provoc pe toți să lucrăm în comunitățile bisericilor noastre pentru a ajuta la sponsorizarea acestor familii și pentru a le primi. Satisfacerea nevoilor acestor bărbați, femei și copii este mult mai mult decât o sarcină logistică sau umanitară. Este în mod specific o chemare creștină. Trebuie să le arătăm pe Hristos pe care îl cunoaștem, pe care îl cunosc eu. Să le arătăm mila, compasiunea și umilința Lui. Aceasta este șansa noastră de a-i sluji și de a-i îndruma spre speranță.

Împreună, putem sluji orfanului, văduvei și străinului, acționând cu blândețea, credincioșia și puterea Dumnezeului nostru. Putem arăta omenirii ceea ce știm că poate face Biserica.

Chris Palusky este președinte și director executiv al Bethany Christian Services. Articol apărut în Relevant Magazine.

