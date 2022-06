Cine alimentează violența în America?

Violența ia cu asalt națiunea noastră, oraș după oraș: New York, Chicago, Baltimore, St. Louis, Los Angeles, Minneapolis și multe altele. În orașele conduse de democrați din întreaga țară, infractorilor li se permite să circule liberi printre cetățenii care respectă legea.

Procurorii susținuți de Soros au fost promovați tocmai pentru a face ceea ce fac acum: să permită infracționalitatea și haosul. Să-i lase pe criminalii dependenți de droguri din rândul unei populații tot mai violente să facă ceea ce fac, analizează Patricia McCarthy pentru American Thinker.

În vara anului 2020, BLM și Antifa au provocat violențe și au produs pagube de miliarde de dolari în toată America. Stânga democrată a sprijinit aceste revolte și a strâns bani pentru a-i elibera din închisori pe făptași, indiferent ce au făcut.

Și mass-media noastră i-a sprijinit pe insurgenți; nimic nu le place mai mult decât să exacerbeze o situație deja explozivă. Presa nu investighează posibilitatea evidentă ca insurgenții să fi fost recrutați și plătiți pentru a face respectivele fapte. Doar întrebați pe unul dintre ei de ce se revoltă și vă va privi cu ochi mari. S-ar putea ca motivul lor să fie un câștig bănesc, nu principii sau ideologie.

Bine ar fi să realizeze mai mulți americani cât de artificială este această violență de pe plan intern și cum a plănuit și orchestrat Stânga evenimentele din 6 ianuarie. Suntem cu toții pioni în complotul lor marxist/stalinist de a face din SUA componenta unui bloc globalist/comunist administrat de ființele malefice de la Forumul Economic Mondial.

Cine vrea să le ia americanilor dreptul de a purta arme, conform celui de-al Doilea Amendament? Democrații radicali, bineînțeles. Ce altă metodă mai bună de a controla o populație decât să o deposedezi de toate mijloacele de a se apăra?

Întrebați-i pe Stalin, Hitler și Mao. Exact așa au început genocidurile comise de fiecare dintre acești tirani împotriva propriului popor.

Stânga ne disprețuiește atât de mult, este sigură că suntem atât de ignoranți, că nu cunoaștem acest aspect esențial al istoriei, încât putem fi păcăliți să renunțăm la, posibil, cel mai important dintre drepturile noastre fundamentale.

Nu atât de repede. Există destui dintre noi care sunt suficient de conștienți de răul pe care îl pot face oamenii pentru a vedea care le este scopul. „Marea resetare“ pe care o urmăresc înseamnă să ne retrogradeze pe toți la statutul de sclavi.

„Nu veți deține nimic și veți fi fericiți“ este doar una dintre mantrele lor. Ei, elitele globaliste, consideră că mare parte a populației din întreaga lume sunt niște pioni „inutili“ care trebuie supuși controlului lor. Yuval Hariri este consilierul secret al lui Klaus Schwab. Aceștia sunt oameni cu adevărat malefici, parcă desprinși dintr-un film de groază științifico-fantastic. Așa sunt ei.

Printre ei se numără membri ai WEF. Printre ei se numără Pelosi, Schumer, Soros, Bill Gates, Anthony Fauci și oamenii de știință nebuni care îi execută ordinele. Printre ei se numără mass-media noastră complet propagandistă, inclusiv Fox News în ultima vreme. Și Fox News este prea laș pentru a se opune mandatelor Stângii. Și ei au promovat vaccinurile experimentale care au provocat daune incalculabile atâtor oameni. Iar acum vor să injecteze chiar și bebelușii, care nu riscă nici pe departe să moară de COVID. Globaliștii comit o crimă violentă planificată și executată împotriva umanității. Păcat de familiile care nu-și dau seama că aceste injecții pot fi letale.

Stânga iubește atacurile armate în masă, aproape până la punctul în care ne putem întreba dacă le caută cu lumânarea? Se pare că acestea servesc întotdeauna cauzei lor. Știm că FBI-ul i-a recrutat pe mizantropii ce s-au alăturat planului lor de „răpire a guvernatorului Whitmer“. Acelor oameni li s-a înscenat toată povestea.

Este la fel de probabil ca evenimentele din 6 ianuarie să fi fost planificate și executate de FBI în colaborare cu renumiți membrii Antifa și BLM.

De ce nu am aflat de unde a făcut rost atacatorul din Uvalde de banii necesari pentru a cumpăra armele pe care le-a folosit pentru a ucide toți acei copii? De ce l-a lăsat poliția locală să își facă de cap fără a interveni?

Unde a învățat criminalul în masă din piața din Buffalo să tragă ca un militar profesionist? Stânga adoră aceste evenimente oribile, deoarece își închipuie că se pot folosi de ele pentru a le anula tuturor cetățenilor care respectă legea dreptul de a se apăra. Oare le provoacă ei? Pare posibil.

Pelicula lui Dinesh D’Souza, 2000 Mules, ne-a învățat totul despre geolocalizare. Catherine Engelbrecht și Gregg Phillips au folosit datele telefoanelor mobile pentru a dovedi că urnele finanțate de Zuckerberg au fost umplute cu buletine de vot false pentru a trișa la alegerile din 2020 în numeroase state.

Acum știm că Departamentul de Justiție a utilizat aceeași tehnologie pentru a depista pe toți cei ce au fost prezenți la Capitoliu pe 6 ianuarie. Așa au ajuns americani complet nevinovați să fie arestați pentru că se aflau acolo. După cum știe toată lumea, câteva sute dintre ei au fost ținuți în închisoare fără un proces echitabil, unii de aproape optsprezece luni și încă nu li s-a stabilit o dată fixă pentru proces.

Sub administrația Biden, D.C. funcționează la fel ca Stalin și procesele lui parodice. Și Departamentul nostru de Justiție se comportă după modelul stalinist. Permite hărțuirea judecătorilor Curții Supreme, chiar dacă astfel de proteste sunt ilegale.

Departamentul de Justiție al lui Biden a scăpat de sub control și abuzează cetățenii corecți. Trăim într-o țară în care suntem constant monitorizați și prea mulți oameni sunt pedepsiți în mod ilegitim doar pentru că iau de bune drepturile lor civile. Primul Amendament a fost abrogat.

Celor vinovați de revoltele violente din 2020, și de asemenea infractorilor ce fac ravagii asupra civililor nevinovați din orașele întregii țări, li s-a dat cale liberă să se revolte, să atace, să consume droguri și să ucidă, toate acestea fiind în conformitate cu planul globalist de a îngenunchea SUA.

Frontiera noastră sudică este acum o cale de acces pentru imigranții din întreaga lume care pătrund ilegal în SUA, la invitația lui Biden.

Câți americani vor muri din cauza acestor infractor intrați ilegal? Prea mulți pentru a fi numărați. Poate că aceste decese inevitabile fac parte din ampla strategie de depopulare a Stângii. Vor exista, așa cum au existat deja de atâtea ori. Bărbatul care a ucis-o pe Kate Steinle în 2015 a fost condamnat la închisoare. Într-o lume normală, ar fi fost condamnat la moarte.

Concluzia? Stânga este cea care alimentează și se bucură de violență. Stânga încurajează violența. Au nevoie de ea și se bucură să o poată folosi împotriva noastră, a celorlalți. Gândiți-vă la grupările pro-avort Jane’s Revenge și Ruth Sent Us. Ambele promit să recurgă la violență dacă precedentul Roe vs. Wade este anulat. Ei nu cred în „alegere“. Ci în totalitarism.

Cum vor ei, sau deloc. Cam asta înseamnă în ziua de azi Stânga americană. Violență pentru a-și promova cauza? Lucru bun. Constituția și libertățile pe care ni le garantează tuturor? Lucru rău. Inacceptabil. Societatea civilă, valorile familiei, realitatea a două sexe, educație vs. îndoctrinare, alegeri corecte, suveranitatea americană? Lucruri rele.

Societatea civilă americană este sub atac și prea mulți oameni încă iau ca pe un dat libertatea noastră.

Traducere și adaptare

