Cruzime? Există cineva mai crud decât Stânga?

Există un motiv pentru care îi numim pe ipocriții din extrema stângă fascistă partidul care-și proiectează vina asupra altora. Prin însăși cuvintele lor își condamnă acțiunile, analizează D. Parker pentru American Thinker.

Anti-liberalii de Stânga adoră să transforme anumite cuvinte în arme și apoi să le folosească în exces. Este singurul lucru la care colectiviștii se pricep cu adevărat – la asta și la asuprirea și uciderea a miliarde de oameni și apoi învinuirea individualiștilor pro-libertate, pe care îi numesc fasciști.

Da, totalitariștii Stângii socialiste a națiunii adoră cuvântul „cruzime“ când vine vorba de securitatea frontierelor și de împiedicarea introducerii unor cantități extrem de periculoase de fentanil în țară.

Aparent, faptul că nu permitem Partidului Comunist Chinez să ne otrăvească o generație de copii sau nu permitem teroriștilor și altor răufăcători să ne treacă granița este o dovadă de „cruzime“.

Așadar, cuvântul a ajuns la modă, iar mass-media socialistă a națiunii s-a întrecut pe sine pentru a veni cu diferite variațiuni pe această temă, uitând că atunci când arăți cu degetul spre cineva, celelalte trei arată înapoi spre tine.

Jonathan Last, de la Bulwark, a decis că „Din cruzime fac asta“, cu câteva dezvăluiri surprinzătoare:

„În primul rând, administrația Biden respinge în mod explicit politica granițelor deschise“.

Nu dovedește „explicit“ acest articol că afirmația este o minciună?

Ca să nu mai vorbim de toate înregistrările video cu imigranți ilegali care intră în țară prin frontiera larg deschisă sau de cele două milioane care au traversat-o deja.

Regimul Biden a permis intrarea în țară a unui milion de imigranți ilegali de când a preluat funcția. S-a zis cu respingerea în mod explicit a frontierelor deschise.

Blogul No More Mister Nice a preluat această „temă“: „Pentru prima dată, nu cred că cruzimea îi are în vedere pe imigranți“. L.A. Times a decis: „Lui Ron DeSantis nu i-a ieșit crudul teatru politic din Martha’s Vineyard“.

În timp ce Stânga anti-liberală face tot felul de acuzații de cruzime, acțiunile ei sunt cele mai grave în această privință. Dar asta nu contează atâta timp cât pot devia atenția spre alții.

Venezuelenii fug de agenda națională socialistă a Stângii.

Venezuelenii sunt aici din cauza chavismului „socialismul secolului 21“. Ei pornesc în dificila călătorie prin Darien Gap, America Centrală și Mexic pentru a scăpa de ceea ce dușmanii libertății din mișcarea de Stânga vor să impună cu cruzime în State.

Dar presa socialistă a națiunii nu vrea să menționeze aceste lucruri – doar pe cele care pun într-o lumină negativă Dreapta pro-libertate.

În ciuda minciunilor Stângii liberticide, imigranților ilegali din Florida li s-a spus unde se duc: Daily Caller relatează că aceștia au fost informați de destinația lor înainte de a se îmbarca în zborurile spre insulă, potrivit unor documente obținute în exclusivitate de Daily Caller News Foundation.

Țineți cont că aceasta este o destinație de vacanță, cu o mulțime de vile de milioane de dolari care ar putea găzdui cu ușurință toți imigranții ilegali care au trecut granița în ultimii doi ani, deci și acele 50 de persoane.

Și totuși, ușa ospitalității le-a fost trântită în nas.

Chiar mai rău, niște oameni care au avut de-a face în mod regulat cu Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pe străzi au fost transferați fără prea multă ceremonie dintr-o locație idilică pe o insulă într-o bază militară, cu ajutorul a 125 de membri ai Gărzii Naționale.

Nu vi se pare că asta sună a cruzime abjectă?

Vorbim de niște ființe umane care au parcurs un drum lung pentru a scăpa de ravagiile colectivismului și li s-a oferit ocazia de a merge într-un loc preferat de democrați bogați. În loc să fie primiți cu brațele deschise, au fost alungați, la fel ca toți ceilalți care nu fac parte din clasa conducătoare totalitaristă de stânga.

Dar putem să mergem chiar mai departe cu analiza, subliniind că atunci când mass-media socialistă a națiunii își îndreaptă degetul acuzator spre Dreapta pro-libertate, trei degete arată înapoi și către ei.

Stânga anti-libertate este, până la urmă, partidul care atribuie altora vina sa, acuzându-i pe alții exact de ceea ce fac ei.

Așa că o putem întreba pe Sarah Jones de la New York Magazine: „Ce se întâmplă când un partid respinge umanitatea?“

La fel ca toate celelalte articole scrise pe această temă, acuzația ia o turnură fascinantă dacă te gândești care parte a început să folosească oamenii pe post de marionete politice și dacă înlocuiești cuvântul „republican“ cu „democrat“, astfel încât să reflecte realitatea.

După un șir de baliverne acuzatoare, ar trebui să luați în considerare aceste cuvinte atunci când sunt aplicate totalitariștilor anti-libertate din extrema stângă fascistă:

„Transformarea partidului într-o entitate complet inumană amenință să devină permanentă și ar trebui să însemne sfârșitul impulsului bipartizan“.

Afirmația vine din partea partidului care ar face orice pentru a câștiga, care vrea să elimine Bill of Rights și care folosește instituțiile federale împotriva dușmanilor săi politici.

Se poate și mai rău, un articol care cere să se aplice pedepse cu închisoarea pentru rasism: „Guvernatorii rasiști Abbott și DeSantis merită închisoare“.

Întotdeauna îți poți da seama când cineva nu are argumente pentru ceea ce pretinde în titlu atunci când ignoră elementul important – cu alte cuvinte, când solicită ceva sau face acuzații și apoi evită să discute despre acest subiect următoarele paragrafe sau, în cazul de față, în cea mai mare parte a articolului.

Ideea este că majoritatea oamenilor citesc doar titlul, astfel încât lumea rămâne cu impresia falsă că guvernatorii Abbott și DeSantis sunt cumva „vinovați“ de o anumită „crimă“.

Concluzia pe care am tras-o din toate acestea este că adepții anti-liberali ai Stângii nu au o problemă cu imigrația ilegală. Doar că nu vor ca acei imigranți să se mute acolo unde locuiesc ei. Ei nu pot spune asta cu voce tare, așa că o proiectează asupra Dreptei pro-libertate.

Iar când vorbesc despre folosirea oamenilor pe post de armă politică, respingerea umanității, lovituri sadice de teatru și cruzime, se referă la ei înșiși. Doar că nu pot fi sinceri în această privință.

Traducere și adaptare

Tribuna.US