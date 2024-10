Cum a devenit politica americană „atât de toxică, divizată și amară”? Să-l întrebăm pe Obama

Mitt Romney a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai banali candidați republicani la președinție din istoria recentă. Fost director general al uneia dintre cele trei mari companii de management și consultanță, fost guvernator al Partidului Republican într-un stat tipic albastru și mormon la propriu, Romney avea toate calificările necesare în 2012 pentru a deveni un membru consacrat al establishment-ului politic, comentează S.A. McCarthy, pentru The Washington Stand.

Cu toate acestea, imediat ce s-a confruntat cu președintele în exercițiu de atunci, Barack Obama, Romney a fost acuzat că dorește să îi pună pe americanii de culoare „înapoi în lanțuri”. Deși comentariul a fost făcut de vicepreședintele de atunci Joe Biden – care chiar și în urmă cu 12 ani avea un caz grav de sindromul piciorului în gură care nu putea fi încă atribuit demenței – campania lui Obama a anunțat imediat că „nu avem nicio problemă cu acele comentarii în întregul lor context”.

Atunci când Trayvon Martin, în vârstă de 17 ani, a fost împușcat și ucis de George Zimmerman, voluntar al organizației Neighborhood Watch, Obama a avut ocazia să unească națiunea, să facă din statutul său de prim președinte de culoare un instrument de vindecare și unitate. În schimb, primul președinte de culoare al națiunii a spus că Trayvon Martin „ar fi putut fi fiul meu”. Un alt mod de a spune asta este că Trayvon Martin ar fi putut fi în locul meu acum 35 de ani”.

Obama nu a oferit confort și leadership, ci doar dezbinare rasială. Cu șase luni înainte ca Obama să părăsească Casa Albă, un sondaj național a arătat că 60 % dintre americani credeau că relațiile rasiale s-au deteriorat sub Obama. În 2020, după moartea lui George Floyd, Obama nu a condamnat violențele, revoltele, incendiile și jafurile care au urmat timp de câteva săptămâni, ci mai degrabă a făcut apel la crearea unei „noi normalități”, adăugând că „pentru milioane de americani, a fi tratați diferit din cauza rasei este tragic, dureros, înnebunitor de «normal»…”

În fanatismul său pro-avort, Obama a emis un mandat controversat care le cerea angajatorilor să finanțeze avorturile și contracepția pentru angajații lor. Atunci când un grup de călugărițe catolice a solicitat o exceptare de la acest mandat pe motive religioase – atât avortul, cât și contracepția sunt păcate grave, conform învățăturii morale catolice – Obama le-a combătut, ducându-le pe călugărițe în instanță. Timp de peste cinci ani de președinție, Obama a refuzat să cedeze, vizând acest ordin religios liniștit și caritabil pentru că a îndrăznit să se opună culturii morții prescrise de el.

În special, cu puțin timp înainte de a preda Casa Albă președintelui ales Donald Trump, Obama a lansat un program, în colaborare cu secretarul său de stat, Hillary Clinton, pentru a-l defăima pe Trump ca agent rus și pentru a-l discredita pe consilierul lui Trump pe probleme de securitate națională, generalul în retragere al armatei americane Michael Flynn.

Complotul a constat în producerea de suficiente „dovezi”, inclusiv infamul și vulgarul Dosar Steele, pentru a obține mandate FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) pentru a spiona ilegal echipa de tranziție a lui Trump. Programul Obama-Clinton a dus la revolte după alegerea lui Trump, la acuzații continue de „interferență rusă” în alegerile din 2016 și, în cele din urmă, la un efort nereușit de punere sub acuzare a lui Trump.

Acestea sunt doar câteva exemple din multitudinea de moduri în care Obama – atât în timpul mandatului său de președinte, cât și după acesta – a divizat în mod activ țara, a degradat discursul public și retorica politică și a fracturat poporul american în secte războinice, tribale, opuse unele împotriva altora.

Prin urmare, a fost un fel de cruzime ironică atunci când Obama a întrebat, în timp ce făcea campanie săptămâna aceasta pentru vicepreședintele și candidata democrată la președinție Kamala Harris, cum de peisajul politic american „a devenit atât de toxic și atât de divizat și atât de amar”. Nu este evident? Tu ai fost de vină.

Născut pentru a diviza

Deși s-a prezentat în 2008 – și din nou în 2012 – ca un mare vindecător, o forță puternică pentru unitate și comunitate, Obama s-a născut practic pentru a diviza. De-a lungul vieții sale, el a fost îndrumat și influențat de unele dintre cele mai volatile și polarizante figuri pe care le-ar fi putut întâlni.

Primul dintre aceștia a fost Frank Marshall Davis, un proeminent jurnalist de culoare, poet, activist sindical și comunist. În primele câteva capitole ale autobiografiei lui Obama, „Dreams from My Father”, Davis este menționat de mai multe ori ca prieten al bunicului tânărului viitor președinte. În copilărie, Obama era adesea lăsat acasă la Davis pentru a sta la picioarele bătrânului scriitor și activist și a învăța.

Davis s-a implicat în Partidul Comunist al Statelor Unite ale Americii (CPUSA) în anii 1930, scriind frecvent în ziar că a editat cât de bine ar fi America pentru oamenii de culoare dacă ar fi o utopie comunistă, sovietică. A fost un astfel de furnizor de propagandă comunistă și atât de înrădăcinat în activismul comunist și sovietic încât, în timpul Războiului Rece, FBI l-a ținut pe Davis pe o listă de supraveghere și avea un ordin permanent ca, în cazul izbucnirii unui război cu Uniunea Sovietică, Davis să fie arestat imediat și deținut pe durata conflictului. În cartea sa, „The Communist: Frank Marshall Davis: The Untold Story of Barack Obama’s Mentor”, Dr. Paul Kengor a scos la iveală o notă FBI în care se menționează că Davis a devenit interesat de comunism în anii 1930, inspirat de cazul Scottsboro Boys și de cazul lui Angelo Herndon.

În cazul Scottsboro, un grup de tineri de culoare au fost acuzați de violarea a două adolescente albe și au fost condamnați la moarte, pedeapsa prevăzută pentru viol în Alabama din 1807, în ceea ce a fost descris ca o serie de procese grăbite.

CPUSA a avut un rol esențial în apelarea cazului. Angelo Herndon, pe de altă parte, a fost un organizator al muncii care a fost condamnat pentru insurecție după ce a condus un grup de muncitori într-un marș asupra capitalei statului Georgia. Poliția a raportat că Herndon fusese puternic influențat de literatura comunistă. Aceste cazuri au fost cele care l-au adus pe primul mentor al lui Obama în brațele Partidului Comunist SUA. Davis și-a descris scopul vieții sale ca fiind eradicarea „bolii rasismului american” și a „supremației albilor” și credea că comunismul sovietic este cel mai bun și chiar singurul mijloc de a atinge acest obiectiv.

Davis a scris mult în perioada în care a locuit în Atlanta, înainte de a se muta la Chicago după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și de a-și fonda propriul ziar, Chicago Star, supranumit peiorativ „Steaua Roșie” din cauza propagandei sovietice flagrante. Davis a angajat persoane precum Johannes Steel, informator KGB, Howard Fast, membru al CPUSA și critic al „fricii roșii”, și Lee Pressman, un avocat sindical despre care spionul sovietic Alger Hiss susținea că era comunist și spion sovietic.

În lucrarea sa, Davis a declarat că Polonia și alte țări din spatele Cortinei de Fier ar fi substanțial îmbunătățite de conducerea sovietică, a comparat puterile aliate din cel de-al Doilea Război Mondial cu Ku Klux Klan și a ironizat „stilul de viață american” ca analog al imperialismului și rasismului sistemic.

La sfârșitul anilor 1940, Davis s-a mutat în Hawaii, pe atunci doar un teritoriu al SUA. A fondat o alternativă explicit comunistă la Asociația Națională pentru Promovarea Persoanelor de Culoare (NAACP) și a continuat să publice critici sovietice, de data aceasta în Honolulu Record. S-a sustras arestării atunci când o jumătate de duzină dintre colegii săi scriitori din Honolulu Record au fost condamnați pentru infracțiuni legate de propagandă comunistă.

Pe măsură ce Statele Unite se angajau în conflicte și războaie prin procură împotriva Uniunii Sovietice, Davis a criticat ideologia „rasistă” care a determinat America să se opună comunismului. „O națiune care are ca politică internă supremația albilor ar sprijini în mod evident supremația albilor la nivel internațional”, scria el cu privire la războaiele din Coreea și Vietnam, precum și la numeroase alte conflicte.

Davis era, de asemenea, interesat de fotografie, în special de pornografie, iar FBI ar fi avut un dosar de 600 de pagini despre agitatorul comunist până la sfârșitul anilor 1950. Tânărul Barack Obama și-a petrecut multe după-amieze în Hawaii, învățând tot ceea ce Davis îi împărtășea și fiind modelat de agitatorul comunist obsedat de rasă.

O altă personalitate care l-a influențat pe cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite a fost Derrick Bell, un profesor de la Harvard care a fost în mare parte pionierul doctrinei cunoscute astăzi sub denumirea de teoria rasială critică (CRT). Cunoscut ca jurist, Bell a fost unul dintre primii avocați de culoare care au lucrat pentru Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), în special pentru divizia sa de drepturi civile. În anii 1950, Bell a publicat un tratat în care încerca să facă legătura între legiferarea și aplicarea legii în Statele Unite și rasismul sistemic și supremația albilor.

Departamentul de Justiție i-a cerut să renunțe la calitatea sa de membru al NAACP pentru a atenua potențialele acuzații de părtinire, dar a ales în schimb să demisioneze din Departamentul de Justiție.

Bell a lucrat ca avocat al NAACP timp de mai mulți ani, înainte de a se îndrepta spre mediul academic și de a deveni, în cele din urmă, primul profesor de drept de culoare de la Harvard care a obținut titularizarea în 1971. Împrumutând terminologia Școlii de la Frankfurt, afiliată comuniștilor și de extremă stânga, Bell a început să folosească sintagma „teoria rasială critică” în scrierile sale, începând cu cartea „Race, Racism, and American Law” (Rasă, rasism și dreptul american) din 1970.

Printre alte idei, Bell a promovat teoria conform căreia oamenii albi sunt în mod inerent rasiști și, chiar și atunci când oamenii albi acționează într-un mod non-rasist, acest lucru se întâmplă întotdeauna pentru a servi scopurilor majorității albe, niciodată într-un efort de a aduce beneficii reale minorităților rasiale.

De asemenea, el a susținut că persoanele albe nu pot experimenta rasismul și că discriminarea cu care se confruntă minoritățile rasiale trebuie să fie „comunicată” persoanelor albe de către minoritățile rasiale.

În timp ce CRT putea fi o filozofie incipientă în 1970, ea este acum endemică, infiltrându-se în aproape fiecare nivel al educației publice din SUA și devenind un element de bază în instituții majore precum armata și lumea corporativă. Promovările sunt adesea acordate nu celor care muncesc cel mai mult și obțin cele mai bune rezultate, ci celor care se încadrează într-o cotă rasială sau de „gen”. Chiar și Curtea Supremă a SUA a fost contaminată de ideologia concepută de Bell timp de 50 de ani: Președintele Biden a promis să numească o femeie de culoare la Curte și așa a și făcut, în ciuda îngrijorărilor legate de dosarul și acreditările acesteia.

Obama a fost un student al lui Bell și, în mod clar, a îmbrățișat ideologia CRT dezvoltată de acesta. Bell a organizat un protest celebru în 1991 împotriva tehnicilor de angajare de la Harvard. Poate uitând că el însuși a fost un profesor de culoare titularizat timp de aproape 20 de ani, Bell a refuzat să-și părăsească biroul timp de mai multe zile, într-un efort de a atrage atenția asupra numărului foarte mic de profesori de culoare titularizați de Harvard.

În timp ce era președinte al Harvard Law Review, un tânăr Obama a vorbit public în sprijinul protestului lui Bell. „Deschideți-vă inimile și mințile la cuvintele profesorului Derrick Bell”, le-a spus Obama colegilor săi studenți, înainte de a-i da microfonul progenitorului teoriei rasiale critice.

Una dintre cele mai cunoscute influențe de dezbinare rasială asupra lui Obama a fost, desigur, pastorul său de aproximativ 20 de ani, Jeremiah Wright. În 2008, Wright a ținut prima pagină a ziarelor când au apărut înregistrări video cu „predicile” sale, un amestec vitriolic de invective rasiste și cele mai rele „justiții sociale”, abia deghizat într-un fel de creștinism furios. „Dumnezeu să binecuvânteze America? Nu, Dumnezeu să blesteme America”, a strigat Wright într-una dintre cele mai cunoscute vociferări ale sale. Și cine stătea în primul rând dacă nu candidatul democrat la președinție Barack Obama.

Wright s-a prezentat drept un predicator de foc și pucioasă a ceea ce el a numit „teologia profetică a bisericii negre”. În ciuda rădăcinilor sale protestante evidente, „teologia profetică a bisericii negre” a lui Wright a fost puternic influențată de amestecul disident de învățătură socială romano-catolică și filosofie marxistă cunoscut sub numele de „teologia eliberării”, care a fost cenzurată oficial de cardinalul de atunci Joseph Ratzinger, viitorul Papă Benedict al XVI-lea, în anii 1980.

În calitate de șef al biroului de doctrină al Vaticanului, Ratzinger a explicat că teologia eliberării este „dăunătoare credinței și vieții creștine”, în mare parte din cauza utilizării sale „insuficient de critice” a „conceptelor împrumutate din diferite curente de gândire marxistă”. Perversiunile teologiei creștine centrate pe obiective socio-politice sau socio-economice, precum teologia eliberării, încearcă să creeze „o nouă interpretare a creștinismului” în care „Evanghelia este redusă la o evanghelie pur pământească”, a explicat Ratzinger, adăugând că principiile creștine (și în special cele catolice) sunt incompatibile cu marxismul.

Lăsând la o parte defectele teologice, „predica” lui Wright a fost recunoscută pe scară largă ca fiind volatilă și radicală. El îi compara în mod regulat pe republicani cu Ku Klux Klan, cerea despăgubiri pentru sclavie și segregare și ironiza SUA ca fiind o națiune inerent rasistă și rasistă din punct de vedere sistemic. Într-un discurs ținut la 28 aprilie 2008 la Washington, D.C., Wright a expus lumii „teologia” pe care Obama o absorbise în ultimii 20 de ani. Comparându-i pe americanii albi cu „deținătorii de sclavi”, Wright a declarat că „modul în care îl vedem pe Dumnezeu, teologia noastră, nu este același. Iar ceea ce vrem să spunem amândoi atunci când spunem: „Sunt creștin”, nu este același lucru”.

Încă un orator politic tânăr, abil și ambițios la acea vreme, Obama s-a distanțat cu abilitate de ideologia incendiară a lui Wright – pe care o absorbise și o ascultase cu bună știință timp de decenii – fără a risca să se îndepărteze de alegătorii de culoare pe care conta. Într-un discurs salutat ulterior ca o lovitură de maestru politică, Obama l-a comparat pe Wright cu bunica sa albă, despre care spune că a vorbit negativ despre persoanele de culoare fără adăpost. „Nu mă pot dezice de el mai mult decât mă pot dezice de comunitatea de culoare. Nu mă pot dezice de el mai mult decât mă pot dezice de bunica mea albă, o femeie care a contribuit la creșterea mea”, a declarat Obama. Povestea a dispărut din ciclul știrilor, dar rămâne faptul, în mare parte neexplorat, că timp de 20 de ani, ideea lui Obama despre Dumnezeu și despre bine și rău a fost modelată de un agitator rasist atât de dezbinător încât chiar și cel mai faimos student al său a trebuit să îl renege pentru a salva aparențele.

De asemenea, în 2008, Obama a trebuit să lucreze rapid pentru a se distanța de cunoscutul terorist și activist de stânga Bill Ayers. La începutul anilor 1970, Ayers a fost membru al Weather Underground și, ca atare, a fost responsabil de o serie de atentate cu bombă, inclusiv de atentatul cu bombă împotriva sediului Departamentului de Poliție din New York, a clădirii Capitoliului SUA și a Pentagonului. În cartea sa de memorii „Fugitive Days”, Ayers nu și-a exprimat nicio remușcare pentru actele de terorism pe care le-a comis.

Stilul de scriere al acelor memorii seamănă izbitor cu cel din cartea lui Obama „Dreams from My Father”, atât de mult încât jurnalistul Scott McKay, în cartea sa „Racism, Revenge, and Ruin: It’s All Obama”, a ajuns la concluzia că este posibil ca Ayers să fi scris de fapt cartea de memorii din 1995 a viitorului președinte. În același an în care memoriile fundamentale ale lui Obama au fost publicate, acesta și-a lansat candidatura pentru senatul statului Illinois cu o strângere de fonduri în casa lui Ayers din Chicago.

În cele din urmă, una dintre cele mai divizatoare și distructive influențe asupra structurii ideologice a lui Obama a fost un om pe care nu l-a întâlnit niciodată în carne și oase: Saul Alinsky. Autor al „Regulilor pentru radicali”, o carte de ideologie politică dedicată în mod expres Satanei, Alinsky a dezvoltat „organizarea comunitară”. Înainte de a fi ales în Senatul statului Illinois, Obama a petrecut ani de zile ca organizator comunitar în Chicago, practicând ideologia diabolică concepută de Alinsky.

Unul dintre conceptele de pionierat ale lui Alinsky în organizarea comunitară este necesitatea conflictului, insistând adesea ca acolo unde nu există un conflict natural, conflictul să fie creat. Din punctul său de vedere, lumea trebuia împărțită în categoriile asupritor și asupritor, iar organizarea comunitară se baza pe confruntarea dintre cele două facțiuni.

Întrebat într-un interviu cu conservatorul William F. Buckley Jr. dacă ar prefera să meargă în Rai sau în Iad, dacă ar avea de ales, Alinsky a răspuns că ar prefera să meargă în Iad. El a explicat că Raiul este casa celor „avuți”, iar Iadul este casa celor „neavuți”, printre care el s-a simțit întotdeauna mai confortabil. Într-un moment de aroganță blestemată, Alinsky a afirmat chiar că va „organiza Iadul” și va prelua controlul asupra Raiului.

În timp ce Obama a făcut încercări subtile de a se distanța de ideologul organizării comunitare care și-a dedicat cartea Satanei, el nu a făcut nimic pentru a se distanța de principiile lui Alinsky. De fapt, Obama a reușit să ridice practicile lui Alinsky de la nivelul comunității – depozitele de animale din Chicago, fermele și căile maritime din sudul profund, fabricile din Detroit și New York – la scară națională. Obama a declarat la un moment dat că există „limite în ceea ce poate fi realizat” prin aplicarea metodelor lui Alinsky, așa cum intenționa el să le aplice. Așa că Obama și-a lărgit orizonturile.

Influența lui Davis, Bell, Ayers și Alinsky poate fi observată în mod clar în cariera politică a lui Obama. De când a devenit proeminent la nivel național, în urmă cu peste 15 ani, acesta a inaugurat o nouă eră a diatribei politice, a invectivelor și a vitriolului.

La începutul anilor 2000, Statele Unite erau un loc al diferențelor, în care rivalii politici se certau cu privire la politicile mai bune, la judecata mai bună, la calificările mai bune pentru această funcție. Obama a supravegheat o deteriorare la nivel național într-o luptă pentru putere alinskiană, alimentată de crezurile rasiste ale bărbaților care l-au format în tinerețe și la începutul maturității sale, opunând „oprimatul” împotriva „opresorului” și lăsând în urmă o urmă de luptă și conflict.

Sub Obama, așa cum reiese din retorica sa de campanie și din președinția sa, această dihotomie „oprimat” versus „opresor” a luat proporții aproape mitologice. Cei care susțineau o politică sau alta – respectul pentru viața nenăscută, de exemplu – nu mai erau doar rivali politici, ci erau acum răufăcători, misogini dominatori și fanatici biblici hotărâți să elimine „drepturile” femeilor.

Titlurile naționale despre brutalitatea poliției sau urmărirea penală părtinitoare nu mai erau o ocazie de dialog, vindecare și reformă, ci o șansă de a pune americanii de culoare împotriva americanilor albi și de a-i supune pe unii sau pe alții printr-un simț deformat al dreptății sau al vinovăției.

Moștenirea divizării lăsată de Obama dăinuie

Iar influența devastatoare pe care a exercitat-o Obama nu s-a risipit; dimpotrivă, chiar s-a înrăutățit. În 2016, rivala lui Obama, devenită Hillary Clinton, i-a numit în mod notoriu pe toți cei care au votat pentru Trump „deplorabili”, cei mai răi pe care societatea îi poate oferi. Aceasta nu a fost o chestiune de diferențiere a rivalilor politici, de evidențiere a defectelor platformei sau raționamentului acelui rival, ci pur și simplu de dezumanizare, de respingere a rivalului. Și într-o lume fracturată în care „oprimații” sunt eroii și „opresorii” sunt răufăcătorii, atunci de ce să nu-i tratăm pe „opresori” ca pe niște răufăcători?

Această mentalitate „toxică”, „divizatoare” și dezumanizantă a dus la o polarizare accentuată a publicului american, inclusiv la două tentative de asasinat împotriva lui Trump. Într-un moment care ar șoca pe oricine nu este familiarizat cu pagubele produse de Obama, peste un sfert dintre democrați au recunoscut într-un sondaj că ei cred că Statelor Unite le-ar fi mai bine dacă Trump ar fi împușcat și ucis.

La doar o zi după ce Obama a întrebat cum „am ajuns atât de toxici și atât de divizați și atât de înverșunați”, femeia pentru care făcea campanie a stat în spatele sigiliului vicepreședințial și și-a comparat adversarul cu Adolf Hitler, după luni de zile în care agenții și oficialii Partidului Democrat l-au etichetat pe Trump drept „Hitler” și „o amenințare la adresa democrației” – chiar și după ce doi bărbați au țintit capul lui Trump, și cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegeri.

Mulțumesc, Obama.

