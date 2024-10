OPINIE | Prietenilor mei anti-Trump

Se pare că mulți oameni votează pentru Kamala Harris ca reacție împotriva lui Donald Trump. Este și cazul tău? Unii oameni nu se interesează de politică și acordă puțină atenție problemelor până la alegeri. Poate că tu ești unul dintre ei, scrie Rev. Thorin Anderson pentru Illinois Family Action, organizație dedicată promovării de politici publice care să protejeze sanctitatea vieții umane, căsătoria creștină și familia naturală, precum și alte inițiative care sunt în concordanță cu principiile bunei guvernări.

Pur și simplu urmezi exemplul prietenilor tăi. Ai încredere în ei. Pe oricine susțin ei, îl susții și tu, sau ai încredere în vocile media la care te-ai conectat. Dar ai luat în considerare cât de bine au verificat candidații cei în care ai încredere? Au analizat argumentele atât de bine pe cât ar fi trebuit?

Indiferent de tabăra în care te afli, jumătate din națiune pare să nu fie de acord cu tine. Asta ar trebui să îți dea de gândit. Este posibil să te înșeli?

Gândești singur sau doar „te lași purtat de val” alături de prietenii tăi? Te consideri o persoană care analizează, dispusă să asculte toate punctele de vedere, sau ești doar puțin încăpățânat, așa cum sunt majoritatea dintre noi? Ai luat decizia pe baza a ceea ce ȘTII că este adevărat sau pe baza a ceea ce AI AUZIT că este adevărat?

Cu alte cuvinte, așa cum zvonurile sunt adesea greșite, și așa cum afirmațiile nu devin adevărate doar pentru că sunt rostite de mulți oameni, este posibil ca ceea ce crezi despre Trump să fie inexact.

Da, domnul Trump are momente în care devine ciudat, poate chiar grosolan, și spune lucruri pe care am dori să nu le fi spus; și nu este surprinzător că unii îl resping din start. Așa am făcut și eu, la început! Când a apărut ca un candidat republican în 2015, am crezut că nu îl voi vota niciodată. Dar am făcut puține cercetări pe cont propriu înainte de primele alegeri primare.

Citește și Cum votez când nu-mi place niciunul dintre candidați?

Am aflat că personalitatea sa publică era destul de diferită de cea privată și profesională. Un prieten de-al meu care îl cunoștea personal pe Trump mi-a spus mai multe despre el și m-a îndrumat să-l studiez mai atent. Mi-a spus că, din experiența sa, Trump are o integritate incredibilă, indiferent de limbaj. Tot ceea ce promitea că va face, făcea.

Acest lucru m-a făcut să-mi reconsider poziția în privința lui Trump.

Deci:

În primul rând, pe ce îți bazezi cunoștințele despre Trump? Gândește-te la următoarele:

Oamenii care au mințit cu bună știință despre starea de sănătate a lui Joe Biden timp de ani de zile, spunându-ne că era „în formă maximă” și „își depășea echipa cu mult”, acum ne spun că Harris este bine pregătită și capabilă să-i ia locul. Poate că da, poate că nu.

Și ia în considerare alte afirmații făcute de aceiași critici ai lui Trump, care știau, chiar și atunci când le spuneau, că erau minciuni:

„Există dovezi abundente că Trump și campania sa colaborau cu Moscova.” Această acuzație a fost demontată din lipsă de dovezi.

„Problema laptopului lui Hunter Biden era propagandă creată de Moscova.” (Asta în timp ce FBI-ul avea laptopul în posesie).

„Președinția lui Trump a fost un dezastru.” (Poți verifica singur: benzina costa în jur de 2 dolari pe galon, ratele dobânzii erau în jur de 2-3%, șomajul era sub 4% pentru minorități și femei, inflația era de aproximativ 2%, etc. Proprietatea locuințelor, chiar și în rândul minorităților, era la niveluri record).

„Granița sudică este sigură.” Granița era relativ sigură sub Trump, dar numărul trecerilor ilegale sub Biden și Harris este imposibil de numărat. Estimările variază între nouă și douăzeci de milioane de persoane care au trecut ilegal granița sudică în ultimii patru ani.

„Trump este o amenințare existențială pentru democrație!” Și care este dovada pe care o oferă, în afară de cuvântul lor? A fost la Casa Albă timp de patru ani, și dacă ar exista dovezi, pot să te asigur că le-ar posta peste tot. Dar nu o fac, pentru că nu există! Tot ce au sunt cuvintele lor – nimic mai mult!

„Trump este divizator.” Explică cum și când? Realitatea este că acuzatorii săi sunt cei care dezbină. Ei încearcă să întoarcă minoritățile împotriva albilor, pe care îi acuză că sunt în mod inerent rasiști, suprematiști, exploatatori, fasciști și multe altele.

Îi întorc pe tinerii albi împotriva albilor mai în vârstă.

Îi întorc pe tineri împotriva părinților lor.

Îi întorc pe amerindieni împotriva descendenților europeni.

Întorc femeile împotriva bărbaților.

Întorc femeile împotriva bebelușilor.

Îi întorc pe cei care nu sunt creștini împotriva creștinilor.

Îi întorc pe tineri împotriva valorilor tradiționale și a educației.

Îi întorc pe angajați împotriva angajatorilor.

Îi întorc pe liberali împotriva conservatorilor.

Îi numesc pe conservatori „deplorabili” și alte denumiri jignitoare.

Și tot așa…

„Trump este fascist și va folosi puterea guvernului pentru a-i ataca pe dușmanii săi.” Acest lucru este spus de oameni care au candidat promițând să-l bage pe Trump la închisoare și care i-au adus zeci de acuzații la nivel statal și federal!

Și ce putem spune despre persoana pe care au promovat-o să-i ia locul lui Joe Biden ca nominalizat democrat? Kamala Harris, cu două săptămâni înainte de alegeri, încă susține că Biden este perfect competent să fie președinte. Atunci de ce este ea în locul lui?

Pare a fi o trădare de cea mai joasă speță! Acest lucru arată ce fel de persoană este: genul care permite ambiției să o împingă să trădeze o persoană pe care pretinde că o iubește și o respectă profund! Weekendul trecut, când a fost întrebată de ce este ea nominalizată în locul lui Biden, dacă el este încă apt, a evitat întrebarea spunând că ar trebui să-l întrebe pe Biden însuși!

Ea nu a primit voturi la primarele pentru președinte. A declarat că granița este sigură, deși milioane de persoane, inclusiv mii de criminali, au intrat ilegal în țară.

Nu poate fi deloc de încredere.

Puterea atrage oamenii, iar funcția de vicepreședinte este printre cele mai puternice din lume! Ce fel de persoană este ea, dacă peste nouăzeci la sută din personalul ei a demisionat în primul ei an?

Părinții Kamalei erau și sunt adepți ai marxismului ateu. Dovezile arată că ea acceptă același lucru. Multe dintre pozițiile ei declarate de-a lungul anilor se aliniază cu acest curent. Atașamentul ei aparent față de marxism/comunism este probabil cea mai mare problemă a ei.

Poate că Donald Trump este grosolan uneori, dar, dacă alegerea mea este între grosolănie și comunism, voi alege grosolănia.

Foto: DAVID HOLT/Wikimedia Coomons

